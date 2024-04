Gigante do camarão na maior feira do mundo...

Foto: LEO AVERSA/ DIVULGAÇÃO Alceu Valença abre o São João no Ceará

A moda cearense, que sempre esteve no organograma nacional do segmento, vive um momento de efervescência criativa e de repercussão pelo País e pelo mundo. Boa parte desse sucesso deve-se a elas duas: Marina Bitu, sócia e fundadora da grife que leva seu nome e Celina Hissa, responsável pela Catarina Mina, marca que reposicionou o artesanato cearense, aplicado em bolsas e acessórios, ao status de produto alto padrão.

As duas acabam de retornar da São Paulo Fashion Week onde apresentaram, sob aplausos dos críticos da cena fashion, suas novas coleções. Ainda com "sangue quente" da maior passarela de moda do Brasil, foram minhas entrevistadas no último programa Pause, quando recordaram suas trajetórias, falaram de cenários, tendências, analisaram o panorama do "feito à mão" no CE, dentre outros assuntos.

A entrevista está disponível no canal do O POVO no Youtube e nos aplicativos de áudio Deezer, Spotify e Google Podcasts, bastando procurar por "Pause por Clovis Holanda". Vão lá! Valorizar os talentos genuínos do nosso Estado nunca é demais.

Homenagem

Foto: CDL/ Divulgação Assis Cavalcante e Mino

28ª edição do Ceará Natal de Luz irá homenagear o cartunista cearense Mino Castelo Branco. Minoel, o Papai Noel do Ceará Natal de Luz, é apenas uma de suas criações emblemáticas do artista, como seu personagem "Capitão Rapadura", herói cearense que se recusa a usar a violência para combater o mal.

Negócios do mar

Foto: arquivo pessoal Christianny Diógenes participa de evento mundial do mercado de pescados na Espanha

Empresária Christianny Diógenes participou, em Barcelon (Espanha), da Seafood Global, a mais importante feira de pescados do mundo, em Barcelona, representando o grupo cearense de carcinicultura Potiporã - maior do País no setor-, que estava com espaço no estande da Associação Brasileira da Indústria da Pesca.

Principal objetivo da presença no evento é conhecer as tendências do mercado dos pescados, em especial do camarão, bem como as novidades de maquinário para o parque industrial da empresa.

Pós-agenda profissional, ela curtiu com o esposo Will Maranhão e os filhos Davi e Levi as belezas das ciades espanholas como Madrid, com direito a partida clássica do futebol: Real Madrid X Barcelona, no estádio Santiago Bernabeu.

Dia das Mães

Família Leitão recebeu clientes e amigos de sua tradicional Tânia Joias, manhã do último sábado, para elegante brunch comemorativo do Dia das Mães. Os relógios clássicos da suíça Cartier e as joias em ouro branco e diamantes, assim como as peças com pedras em várias tonalidades, deram a tônica do momento, definitivamente, cintilante. Seguem registros...

abrir (Foto: arquivo pessoal)Monalisa Gentil, Ana Luísa Bezerra, Débora Bezerra, Lúcia Bezerra, Letícia Leitão e Luciana Gentil (Foto: arquivo pessoal )Lukas Volasics, Ana Eliza Volasics, Guilherme Eliano e sra., Alexandre Leitão e Letícia (Foto: DIVULGAÇÃO )Alexandre Leitão, Eugênia Almeida e Ailton Leitão Filho

Viva São João!

Foto: LEO AVERSA/ DIVULGAÇÃO Alceu Valença abre o São João no Ceará

Cantor e compositor Alceu Valença abre a temporada junina em Fortaleza no dia 1° de junho em show no Iguatemi Hall. Intitulado "Meu Querido São João", espetáculo promete noite memorável com o melhor do forró, xote, baião, toadas e emboladas, ritmos que marcam a trajetória artística do pernambucano.

Natural de São Bento do Una, artista representa a cultura musical do agreste e sertão nordestino desde o início da carreira. Essa vivência se reflete em suas composições e apresentações, que transbordam energia, poesia e a autêntica sonoridade do Nordeste. Promete!

ELEIÇÕES

O produtor cultural Técio Nunes (Psol) será o entrevistado desta terça-feira, 30, na Rádio O POVO CBN. Ele será sabatinado pelos jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza no programa "O POVO no Rádio", que vai ao ar das 9h às 11h, na FM 95,5 e nas plataformas digitais da rádio. Técio Nunes é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Os jornalistas já conversaram com o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) e com o senador Eduardo Girão (Partido Novo), também pré-candidatos à Prefeitura.

Celebrar

Empresário da gastronomia, Carlos Henrique Antero e esposa Luana Pontes receberam familiares e amigos em brinde íntimo, no endereço do casal, comemorando os 40 anos do anfitrião. Registros com o desejo de saúde ao aniversariante e família.