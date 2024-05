Agenda do businessman começou na piscina do Náutico

Foto: JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Nicole Kidman

Dia da Indústria

Foto: FÁBIO LIMA Ricardo Cavalcante

Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante conduz, no próximo dia 9, a aguardada e disputada cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Industria, mais alta comenda concedida pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará.

Em 2024, o distintitivo será afixado nos empresários Mário Araripe (sócio-fundador da Casa dos Ventos), Deusmar Queirós (fundador da Pague Menos) e Lourival Tavares (presidente do Grupo Tavares e Cerâmica Assunção).

Este ano, o líder do setor industrial no Estado também comandará a entrega da Medalha da Ordem do Mérito Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Ricardo Steinbruch, presidente do Conselho de Administração da Vicunha e atual presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) é o homenageado com a Medalha.

Solenidade acontece no La Maison Buffet, restrita a convidados.

Mercado

O Azur Condomínio Lago, da BLD Urbanismo, foi um dos vencedores do Prêmio Condomínios 2024, a maior premiação do segmento condominial do Ceará, realizado pela Associação das Administradoras e Condomínios do Estado. Comissão julgadora foi formada por profissionais experientes no segmento, tendo como critérios o trabalho realizado na gestão e qualidade, segurança, sustentabilidade e meio ambiente.

Faça chuva ou faça sol

Foto: REPRODUÇÃO INSTAGRAM Alexandre Birman: treino de natação do Náutico antes de agenda em Uruburetama

Fez passagem relâmpago pelo Ceará o megaempresário da moda Alexandre Birman, CEO e CCO do Grupo Arezzo&Co, conglomerado que inclui, dentre outras marcas, as grifes Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Alme, Reserva, Carol Bassi, Vans, Oficina Reserva, Reserva Go, Simples, Reversa, Reserva Ink, e segue em expansão.

Por aqui, participou na segunda-feira, fim de tarde, do "auê" de lançamento de coleção da Arezzo em parceria com a influenciadora Silvia Braz (também presente), seguido de jantar no restaurante Mangostin (Hotel Gran Marquise, onde estava hospedado), com franqueados da marca em Fortaleza, Maira Silva com a filha Pirscila e o irmão André Albuquerque.

Na manhã da terça-feira, antes de partir rumo a Uruburetama para visitar uma fábrica de sapatos recém-adquirida por sua companhia, empregando 1200 funcionários na cidade do Interior, deixou os lençóis de 600 fios do Cinco Estrelas e foi nadar na piscina histórica do Náutico Atlético Cearense, sob a forte chuva que marcou aquela manhã.

A foto, na Beira Mar, registrou sua caminhada, a pé, até o local do treino, mantendo, portanto, o condicionamento de dedicado triatleta.

Brinde ao Legados

Foto: divulgação LEGADOS Maurício Filizola e Carol Kosling com a reportagem de Legados sobre as Farmácias Santa Branca emoldurada

Laura e Maurício Filizola receberam para almoço, no endereço do casal, grupo de jornalistas do O POVO. O intuito era celebrar a reportagem sobre a história do anfitrião e fundador da rede de farmácias Santa Branca no Ceará, reportagem que integrou a lista de empresas perfiladas na última edição do projeto especial Legados.

Participaram do encontro a editora de Projetos e colunista de ESG Carol Kossling, que conduziu a entrevista com o empresário para o suplemento; a editora do OP Fátima Sudário; a gerente de Marketing do O POVO, Juliane Pereira; além dos jornalistas Larissa Viegas, Raquel Aquino, Sarah Costa e Wanderson Trindade. O conteúdo do projeto Legados está disponível nos canais do O POVO.

Aplausos

Numa noite de culto a uma das carreiras mais celebradas de Hollywood, a atriz australiana Nicole Kidman foi homenageada no 49ª Gala do AFI Life Achievement Award.

Ela recebeu o prêmio AFI Life Achievement concedido pelo American Film Institute, um reconhecimento à carreira da atriz no cinema como contribuição para o enriquecimento da cultura americana.

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz e de diversos outros prêmios de prestígio, Nicole Kidman teve passagens por diversos gêneros, de terror a romance, acumulando inúmeras estatuetas e, mais que isso, consagrando-se como um capítulo vivo e essencial para o livro que narra a incrível história da Sétima Arte na humanidade.

Entre amigas

Aniversariante de abril, Rosilândia Queirós Lima ganhou momento parabéns surpresa das amigas, fruto da articulação de Andréa Rios, Nara Accioly e Martinha Assunção. Foi no restaurante Santa Grelha, que ganhou, em seu salão privê, decoração do cada vez mais procurado Victor Oliveira, emoldurando bolo da Cake Mania, por Adriana Pessoa. Marido da aniversariante, Humberto Lima e os filhos do casal compareceram para maior alegria da querida "Rosi", como é chamada pelos amigos. Seguem registros com o desejo de felicidades à família!

