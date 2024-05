Brasilidade, boa música e alegria

Foto: ARQUIVO PESSOAL Sídia e Lourenço Bizarria

Requisitada nutricionista, Jana Gradvohl e o marido, empresário Roger Gradvohl, reuniram a lista do coração em momento dos mais leves e animados, no endereço do casal, comemorando a nova idade da anfitriã.

A brasilidade e o regionalismo foram o conceito do menu, executado pelo buffet Giardino, apresentando pratos típicos da culinária nacional e cearense, tudo envolto a uma decoração cheia de charme, com destaque para cenários com as pulseiras de Nosso Sr. do Bonfim, como na Bahia.

A trilha sonora acompanhou a atmosfera da festa, percorrendo clássicos do samba e da MPB dançante, finalizando com todos os convidados na pista ao som do axé retrô e outros hits que marcaram época.

Foi bonito, colorido, alegre e verdadeiro.

Estreia

Antoinette Lefèvre é uma influente marchand/connoisseur de arte que, pelas galerias da poética Paris, fareja o valor de obras de arte quando tem sua vida cruzada pelo mundo de obsessão que envolve pintores e suas modelos. Essa é a personagem da atriz Maria Fernanda Cândido no filme "Vermelho Monet", obra do diretor cearense Halder Gomes, que ganha neste domingo, 5 de maio, às 17 horas no Cineteatro São Luiz, pré-estreia com exibição seguida de debate com o cineasta.

Premiado em diversos festivais, o longa escrito e dirigido por Halder, investiga o processo artístico e o mercado das artes, contando ainda com Chico Diaz no papel do pintor Johannes Van Almeida e Samantha Müller vivendo a famosa Florence Lizz. Promete!

Brunch & Joias

Família Leitão recebeu clientes e amigos de sua tradicional Tânia Joias, manhã do último sábado, para elegante brunch comemorativo do Dia das Mães, menu do famoso chef Rafa Sudatti. Os relógios clássicos da suíça Cartier e as joias em ouro branco e diamantes, assim como as peças com pedras em várias tonalidades, deram a tônica do momento, definitivamente, cintilante.