Entre extasiados e horrorizados...

Foto: arquivo pessoal Monique e Ernani Barreira, Gony Arruda, Tenilla Celestino

...E enquanto, nas redes sociais, conservadores exalavam seu puritanismo ortodoxo, novo hype comportamental na classe média brasileira, uma multidão curtia o megashow da cantora Madonna nas areias do Rio de Janeiro, que recebeu injeção de R$ 300 milhões na economia por conta do evento.

Vendo os comentários tão inflamados de algumas figuras públicas, como aquele famoso coach cearense e um advogado fashion-influencer (que praticamente queria mandar prender a cantora), fiquei me perguntando o que houve, dos anos 80-90 para cá, que transformou o Brasil nesse tribunal (falso) moralista, tão radical, que nem combina com o que acontece, com certa regularidade, nos bastidores da "vida como ela é" e dos espaços religiosos, sejam eles quais forem, com seus recorrentes escândalos que, quando publicáveis, mais cabem nas editorias de Polícia.

Estou mentindo?

Madonna se apresentou para quem quis ver. Eu, por exemplo, que não nutro nenhuma admiração mais específica pela cantora-performer, só fiquei sabendo das poucas e rápidas cenas de contexto erótico por meio das manifestações dos incomodados que não entenderam, ainda, que o mundo é plural e que, com o controle remoto e a ponta dos dedos sobre as telas de celulares, podemos escolher o que nos interessa olhar. Mas não! A mobilização foi grande e o interesse pelas imagens idem. Essa parte deixo que Freud explique...

Só sei que até bolsonaristas de carteirinha, como o senador Jorge Seif (PL-SC), o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), o advogado e assessor de comunicação do ex-PR Fabio Wajngarten, se entregaram ao som de "Like a Virgin" na disputada área vip do governador Claudio Castro (PL-RJ), que só perdeu em termos de badalação para a privê de Luciano Huck, pós-show, no Copacabana Palace.

Com Angélica, o apresentador recebeu 150 convidados, juntando Madonna e equipe (cerca de 90 pessoas) aos super-ricos do Brasil, como o dono da Cimed, João Adibe Marques, que aproveitou o ensejo para lançar o Carmed Madonna, versão especial do hidratante labial que é febre de vendas nas farmácias.

Bacanas do CE também compareceram ao espetáculo, divididos entre varandas privilegiadas com vistas para o palco e a área VIP no gargarejo.

Fiquem com imagens das presenças e a certeza de que a Rainha do Pop deixou o País com a sensação de dever cumprido. Chocou - como sempre - os "puros" curiosinhos que, numa atitude de total lívre arbítrio, pra usar uma expressão bíblica, foram ver (desavisados?) o que ela faz há quatro décadas. Também promoveu barulho internacional, mostrou-se um furacão midiático e de publicidade, além de ostentar um preparo fisico, aos 65 anos, de dar inveja a muita gente de 20.

Cenas...

Zoom

...E quem personifica a campanha de Dia das Mães para duas marcas poderosas é a influenciadora Malu Borges. A Schutz, marca full look do grupo Arezzo & Co, em colaboração exclusiva com Crystals by Swarovski, apresentam coleção pensada para as mamães.

Intitulada "SHINE ON, MOMS!", a linha harmoniza sofisticação e glamour a estilo e conforto. Destaque para a sandália aberta Louise, em cetim com cristais de diferentes tamanhos aplicados na gáspea, até a elegância atemporal e design minimalista da Louise Loafers, que apresenta os cristais aplicados em seu salto bloco robusto, conferindo glamour com uma pegada estilosa. Na foto, Malu "cravejada" com as peças.

O POVO ESG

Grupo de Comunicação O POVO realizou, na última sexta-feira, dia 3, a primeira edição do Café da Manhã ESG. A intenção foi conectar pessoas, empresas e projetos, fomentando a sigla que impacta mercados e consumidores e que olha para a governança ambiental, social e corporativa. A apresentação de casos de sucesso e o contato direto entre líderes das organizações presentes já rendeu promessas de novos projetos e parcerias.

À frente: a coordenadora do projeto, a jornalista, Paula Lima, com mediação da jornalista Beatriz Cavalcante, editora-chefe do Núcleo de Economia do O POVO, e a colunista de ESG, Carol Kossling. Registros...