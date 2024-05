Selo verde, para quem?

Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini Eduardo Leite prometeu mais segurança nos abrigos após seis pessoas serem presas suspeitas do crime

"Selo Verde"

...E para aqueles que se informam, a partir do posicionamento de profissionais com repertório técnico e acadêmico, legitimados, portanto, a analisar determinados cenários, o alerta está dado: extremos climáticos, como o ocorrido no Rio Grande do Sul, estão e serão cada vez mais frequentes e intensos.

Causa: aquecimento global.

Isso tem sido expresso por todos os cientistas e meteorologistas que vêm, há décadas, vale destacar, exortando autoridades e a sociedade acerca do risco de um eminente colapso ambiental com sérios riscos à raça humana. Para quem tinha dúvidas, pode ver a verdade ilustrada em vídeos, fotos e lágrimas - REAIS.

Diferente dos graduados com pós-Doctor em "Achologia", a área de maior interesse nas redes sociais especializadas em mentiras e na implantação do caos social diante de qualquer cenário desafiador, os pesquisadores ouvidos em Jornalismo Profissional vêm mostrando a necessidade de investimentos estruturais e preventivos nas grandes cidades, todas passíveis de experienciar a tragédia que assistimos no RS.

Lendo e ouvindo sobre os dias - de terror cinematográfico - vividos por aqueles irmãos brasileiros, fica claro que, tudo o que foi pensado, proposto e ensaiado, até aqui, sob o manto "green" da sigla ESG, dos planos de desenvolvimento sustentável, das legislações ambientais, dos prêmios e selos verdes concedidos às empresas e entidades, não dão conta da atual realidade nacional e planetária.

Até aqui, as lideranças - públicas e privadas - têm feito um jogo confortável entre interesses econômicos e futuro ambiental. Os mais de 100 cadáveres e as cidades inteiramente destruídas no Sul representam um ultimato não a espectros políticos, como tem sido conduzido o debate, ou a visões dos "achistas" acerca dos fenômenos climáticos. Estamos falando da sobrevivência do homo sapiens.

Caso o cataclismo em curso não represente uma virada de chave na gestão ambiental nacional, abarcando todas as forças da sociedade e atualizando a visão do passado acerca da emergência do tema, podem continuar discutindo na Internet e entregando o midiático "Selo Verde", enquanto aguardamos quem será o próximo "sorteado" para um novo desastre.

Flores...antes do FINAL da odisseia terrestre.

Reconhecimento

Vice-presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Valdomiro Távora foi homenageado com a Medalha Boticário Ferreira, maior comenda do Legislativo Municipal, reconhecendo o desempenho e dedicação do conselheiro nos serviços prestados à sociedade de Fortaleza. Sessão solene foi presidida pelo propositor da honraria e presidente da Câmara, vereador Gardel Rolim (PDT). Registros...

Internacional: presença

O renomado oftalmologista André Jucá Machado e a esposa Gyna Machado participaram, em Paris, do Congresso da Sociedade Francesa de Otalmologia, evento interncional que reúne os maiores especialistas da área na Europa. No registro, casal cearense posa com professores de Medicina, referências mundiais em estudos da retina, Giselle Soubrane (França) e Constantin J. Pournaras (Suíça). Na sobremesa, pós-menu do clássico restaurante Sébillon, a vista linda do Palácio do Congresso na Cidade Luz.

Zoom

...E o mundo fashion ainda está juntando os "caquinhos" após o verdadeiro furacão de estilo e fantasia desfilado no red carpet do MET Gala 2024. Com o tema "O Jardim do Tempo", evento de arrecadação de fundos do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, fez as celebridades ousarem, numa performance muito mais interessante do que o longos deluxe do Oscar. O zoom vai sobre Zendaya, com um dos dois vestidos que trajou na badalada noite beneficente.

União: mais cenas...

Ainda do casamento de Filipe Dummar e Sueleny Caetano, noite do último sábado na igreja do Cristo Rei, seguido de festa no La Maison, mais presenças do romântico e prestigiado momento.