É o Armagedon! Preparem-se fugindo da agenda

Foto: GUSTAVO GHISLENI / AFP Vista aérea das enchentes no Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 10 de maio de 2024





...E como anda a rotina de vocês enquanto assistimos o clima, literalmente, demonstrar que acabou a "brincadeira"?

Essa tragédia no Rio Grande do Sul é surpresa para nós, mas quem acompanha o noticiário internacional sabe que fenômenos meteorológicos estão cada vez mais frequentes e intensos pelo mundo - já escrevi mais detalhadamente sobre isso na semana passada.

Último domingo, quem observou o amanhecer na orla da Cidade foi surpreendido com um céu completamente avermelhado/ alaranjado. Embora poético, trata-se do reflexo do sol sobre partículas de poluentes em suspensão na atmosfera, tais como poeiras, aerossóis, fumaça, enxofre.

Armagedon! Apocalipse! Batalha final! Chagas abertas! Valei-me, Deus!

Nada disso! Somos apenas nós mesmos, no dia a dia banal, que negligenciamos e seguimos sem observar, como sociedade, os alertas da Ciência.

E pior... agora tendo como pano de fundo um permanente clima (fight) promovido pelos extremistas de direita, que misturam, na indústria de notícias falsas, divergências políticas (naturais) com intolerância religiosa, falsos moralismos, questões de foro íntimo, superficialidades inúteis, mas capazes de mover moinhos com seus ódios desvelados. A esquerda, por onde anda? Cada vez mais distante de suas esquecidas matrizes ideológicas e brigando com ela mesma, tudo em casa.

Cansa!

Os pré-candidatos à Prefeitura ainda nem fizeram o botox da campanha, para enfrentar os debates sem franzir tanto a testa, e já estão se matando pelas redes sociais, não via proposições, mas pelas acusações e a tentativa de alcançar a energia algorítmica da raiva.

Dá vontade de fazer igual a uma autoridade "lacolá". Passou a tarde da última quinta-feira numa padaria do Cocó (o bairro que mais faz as "filas andarem"), aos beijos, um lance bem novela de Manoel Carlos, sabem? Uma bossa nova no ar com cheiro de café fresco, quente.

Aquela fuga da realidade, meio que "gazeando aula", emanando o fogo da paixão antes que as trombetas do fim, enfim, toquem...

De lá, não sei o paradeiro dos pombinhos, agenda oficial definitivamente não foi. Mas levaram alguns sonhos doces pra viagem, aquele pão recheado com creme de confeiteiro, nascido em meio a uma outra guerra.

Reza a lenda que um ajudante de padeiro foi recrutado aos campos de batalha, em 1756, quando a então Prússia (atualmente Alemanha), estava prestes a ser invadida. Sem talento para as armas, foi enviado de volta para casa, quando ele, inspirado no formato das bombas de canhão, criou o pão adocicado, sucesso nas padarias do Brasil e da Europa.

Talvez, sem saber, o casalzinho estivesse mesmo era fazendo isso, fugindo das tantas guerras que invadiram, de vez, essa nada doce rotina.

Só sei que... em termos de política no BR, a manifestação mais verdadeira dos últimos anos, veio do prefeito de Cantagalo, no Rio de Janeiro.

Aparentemente embriagado, ele subiu no palco de um show ao ar livre, no último sábado, pegou o microfone, pediu respeito, e disse que quem não quiser votar nele pode ir para "aquele lugar"... num desabafo absolutamente libertador!

Quem nunca teve, também e em algumas circunstâncias da vida, essa vontade... Estou mentindo?

Flores... e sonhos.

Presenças

Foto: João Filho Tavares Jonas Marques e Margarete Simões Marques

...E no meio do burburinho das mesas de maior destaque, durante a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Industrial da Fiec e da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria, zoom na presença do novo CEO da Pague Menos, Jonas Marques, e a esposa psicóloga Margarete Simões.

Após anos atuando como alto executivo da indústria farmacêutica, comandando, como presidente, operações em países da Europa e da Oceania, cearense retorna à terra natal para a gestão da gigante rede fundada por Deusmar Queirós. Especialidade: gestão de pessoas com foco em resultados, trazendo na bagagem experiências exitosas em terras estrangeiras.

Business woman

Lia Quinderé Crédito: JoaoFilho Tavares

...E quem diria que, de uma charmosa confeitaria em tons pastéis, fosse nascer um império industrial para a fabricação de comida congelada. Com o DNA para os negócios herdado do pai, industrial Cândido Quinderé, a chef patissier e empresária de sucesso Lia Quinderé não para de ampliar a lista de produtos congelados com sua marca, a Sucré.

Depois das coxinhas em variados sabores, presentes em supermercados de praticamente todo o Brasil, a última novidade é a Torta de Sucroc, que vai do congelador ao forno, mantendo a textura e o sabor similar a um brownie fresco e crocante. A foto foi no evento do Dia da Indústria, realização da Fiec.

Entre amigos

Muito querido nos vários meios por onde circula, Márcio Menezes ganhou brinde surpresa, por seu aniversário, no endereço de Gerson Cechinni e Mirela, com o inconfundível menu do La Maison. Afeto e alegria permearam o momento. Cenas…

Gerson Cechini, Josmário Cordeiro e Ricardo Brandão Crédito: arquivo pessoal Marcio Menezes e Isabela Fiúza Crédito: arquivo pessoal Márcio Menezes, Luiz Helder e Flávio Menezes Crédito: arquivo pessoal Rodrigo Feitosa, Germano Albuquerque e Décio Barreto Crédito: arquivo pessoal Sacha Jucá, Gustavo Menezes e Germano Albuquerque Crédito: arquivo pessoal

Últimas

Advogado e professor Hugo de Brito Machado Segundo lança dia 16, às 19 horas, seu livro "Reforma Tributária Comentada e Comparada". Vai ser na Machado Sociedade de Advogados (Alfeu Aboim, 25).

Sócias Denyse Queiroz, Juliana e Renata Carneiro reinauguram com coquetel hoje, às 18 hors, a loja AmericaNews Beauty do Shopping RioMar Fortaleza.

Freitas Júnior, Isabela Fiúza e demais coordenadores do movimento filantrópico "Macarrão Amigo" demarcam com almoço hoje, ao meio dia, no La Maison, os quatro anos da iniciativa, criada na pandemia, mas que segue distribuindo refeições todas as quartas-feiras em comunidades carentes da Capital.