Segundamos com um pouco de tudo... no meio do nada

Foto: CARLOS FERNANDES/ ROLA NA ORLA Empresário José Ximenes é nossa inspiração para uma vida mais saudável

É hoje!

Esta noite, início às 19h, acontece o jantar beneficente em prol do Hospital Infantil Filantrópico Sopai, um dos maiores centros de pediatria clínica do Brasil. No restaurante Vasto, iniciativa busca arrecadar recursos para a manutenção dos atendimentos às milhares de crianças carentes todos os meses ali atendidas.

Momento também será de brinde pelos 65 anos da instituição, que tem à frente o médico Luíz Eugênio França Pequeno (foto), neto do eterno dr. Luiz de França, médico e humanista, fundador do Sopai.

Dentre as atrações musicais estão Waldonys, Dj Tai e Phelipe Dantas. Interessados em colaborar ainda podem participar ligando no 85 99639-8349. O colunista participa como embaixador, levando o abraço e apoio de O POVO à ação filantrópica.

Reconhecimento

André Parente e Nelson Valença: reconhecimento Crédito: Divulgação

Pelo quarto ano consecutivo, o Valença & Associados foi escolhido o melhor escritório full service do Nordeste pelo anuário Análise Advocacia Regional, levantamento de referência no mercado jurídico brasileiro. Com 21 anos de atuação, o escritório fundado pelos advogados André Parente e Nelson Valença (juntos na foto), possui matriz em Fortaleza e filiais em outras cinco capitais brasileiras: São Paulo, Salvador, São Luís, Recife e Belém.

Solidariedade

Na quarta-feira, 15, o projeto "Macarrão Amigo", que teve início em 2020, completou quatro anos de solidariedade. Idealizada por Freitas Júnior, Izabela Fiúza, Lídia Oliveira, Wlad Ponto e Carlos Gama, a iniciativa oferece toda quarta-feira mais de 1600 refeições para pessoas em situação de rua e comunidades carentes. Com o suporte dos voluntários, o projeto ganha força a cada semana. Almoço, no La Maison Buffet, onde as refeições são produzidas, marcou a data. Parceiros da inciativa compareceram ao momento. Registros...

Léo Gondim, Ana Paula Rezende, Itaque Figueiredo e Freitas Junior Crédito: JoaoFilho Tavares Márcio Sobral e Alberto Bial Crédito: JoaoFilho Tavares Empresário José Ximenes é nossa inspiração para uma vida mais saudável Crédito: CARLOS FERNANDES/ ROLA NA ORLA Ana Paula Rezende, Alberto Bial, Radoica Parente e Freitas Júnior Crédito: JoaoFilho Tavares Feliciano Júnior e Eduardo Barreira Crédito: JoaoFilho Tavares Gaudêncio Lucena, Sualisson, João Mendonça e Leticia Studart Crédito: JoaoFilho Tavares Luiz Helder, Márcio Menezes, Ricardo Studart, Ricardo Brandão e Gustavo Menezes Crédito: JoaoFilho Tavares Nayara Costa, Freiras Junior, Max Câmara e Gaudêncio Lucena Crédito: JoaoFilho Tavares Adriano Fiuza e Max Câmara Crédito: JoaoFilho Tavares Patricia e Wilfridy Mendonça Crédito: JoaoFilho Tavares Márcio e Gustavo Menezes Crédito: JoaoFilho Tavares

Segundou!

Empresário José Ximenes é nossa inspiração para uma vida mais saudável Crédito: CARLOS FERNANDES/ ROLA NA ORLA

Sem disposição e inspiração para sair do sedentarismo? Segundamos com esse registro do empresário José Ximenes (Grupo Super Frangolândia), corredor fiel da nossa Beira Mar e também participante das provas de corrida de rua que acontecem na Capital. A foto, feita na última sexta-feira, é de Carlos Fernandes, do @rolanaorla, precursor no registro de atletas profissionais e amadores da Cidade.

Homenagem

Câmara Municipal de Fortaleza concedeu o título de Cidadão Honorário de Fortaleza ao engenheiro e diretor regional da Moura Dubeux Engenharia Fernando Amorim, em solenidade realizada na noite da quinta-feira, 16. Pretigiada sessão solene foi presidida pelo propositor da honraria, vereador Márcio Martins, em nome do presidente da Casa, vereador Gardel Rolim. Registros...

Fernando Amorim, Maria Lucia e Joana Carolina Crédito: JoaoFilho Tavares Marcio Martins, Fernando Amorim e Capitão Wagner Crédito: JoaoFilho Tavares Márcio Martins, Fernando Amorim, Joana Carolina e Élcio Batista Crédito: JoaoFilho Tavares André Montenegro e Fernando Amorim Crédito: JoaoFilho Tavares Poliana Ribeiro e Leonardo Rezende Crédito: JoaoFilho Tavares Elcio Batista, Joana Carolina, Cid Marconi e Fernando Amorim Crédito: JoaoFilho Tavares Jenifer Montenegro, Lidia Oliveira e Paula Rodrigues Crédito: JoaoFilho Tavares Patriolino Dias, Fernando Amorim, Cid Marconi e Leonardo Rezende Crédito: JoaoFilho Tavares Kalil Otoch, Daniel Arruda, Osvaldo Sousa, Patriolino Dias e Francisco Hissa Crédito: JoaoFilho Tavares Fernando Amorim Crédito: JoaoFilho Tavares

Cult

Ao lado do paulista Dib Carneiro Neto e dos pernambucanos Leidson Ferraz e Renata Pimentel, o jornalista Magela Lima, ex-secretário da cultura de Fortaleza e pesquisador de referência nas artes cênicas, é um dos convidados do programa Olhares Críticos, uma das novidades da programação de retomada do Festival Palco Giratório, que acontece em Recife até o próximo dia 1º de junho. Ao todo, 46 espetáculos de todo o país compõem a mostra promovida pelo SESC.