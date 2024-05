Jubileu de Safira: solidariedade e outros lances...

Foto: Pedro Aga/ Divulgação Theresa Montenegro apresenta nova coleção em sua maison

Em se tratando de um evento beneficente, ouso dizer que poucas vezes vi um agrupamento de tantos segmentos em torno da mesma causa: ajudar o Hospital Infantil Filantrópico Sopai e aplaudir a entidade pelos 65 anos de história.

Empresariado, políticos, executivos de expressão em várias áreas, com destaque para médicos e outros profissionais da saúde lotaram todos os ambientes do restaurante Vasto.

Presidente da instituição, João França Neto, além de Luís Eugênio França Pequeno e João Luis França, CEO e diretor administrativo do Sopai, respectivamente, foram os anfitriões da concorrida celebração solidária, com cerimonial conduzido pelas apresentadoras Niara Meirele e Lorrane Cabral.

Momento de tumulto pré-eleitoral: a chegada do presidente da Assembleia Legislativa e postulante do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão. Muito assédio, com direito a selfies e conversas ao pé do ouvido, de gregos e troianos. Já está envolto da aura "power effect". Aprendeu a sorrir, expediente que não fazia parte da sua personalidade natural.

Também bastante requisitado, inclusive pelas mesmas pessoas, o rival Capitão Wagner, que vem adotando, podem observar, um dress code mais leve, de homem moderno, mixando blazer, com t-shirt básica e o curinga tênis branco casual, sempre em tons sóbrios como marinho, branco, grafite e preto, um lance Alexandre Birman (CEO do Grupo Arezzo & Co.) do Nordeste.

Parece buscar, numa leitura semiótica, apagar a imagem de militar "machão" com motim da PM no currículo e de apoiador de Bolsonaro. Senti ali um "style" meio Eduardo Leite, João Henrique Campos... mais contemporâneo, sem a pieguice das alegorias partidárias com suas cores fortes (forçadas) e outros apelos... Escolheu o centro para performar e tentar fisgar votos dos dois extremos.

Falando nisso... qual a visão do PT raiz sobre certos parlamentares que misturam, em suas redes sociais, cenas de militância, com direito a camisa vermelha estampada com a foto de Lula, e outras em paraísos de bacanas pelo mundo, no melhor estilo influencer-ostentação? Como diria um amigo, a esquerda está é diferente...

Na mesma toada, assessores de políticos, de todas as vertentes, poderiam sugerir aos seus clientes que evitem fazer fotos e vídeos "de trabalho", ainda mais nas comunidades carentes, vestindo peças do mundo deluxe, como o supravalorizado cinto masculino Salvatore Ferragamo, um item de status - com valor acima dos quatro dígitos - quase obrigatório no "macharal" do CE. Nem tudo o que pode, convém, lição das vovós, lembram?

Pela Prefeitura de Fortaleza estava o onipresente vice-prefeito Élcio Batista, circulando com sua desenvoltura e a capacidade de transitar em todos os meios e temas. Pelo Estado, a secretária Onélia Santana (Proteção Social), com direito a fala no palco, situando a importância do ato.

Mas voltando à festa do Sopai...

...o colunista e a advogada e influenciadora digital Viviane Almada compuseram a lista de embaixadores do momento, numa noite animada por Waldonys e Philipe Dantas. Seguem registros... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram e na página especial de domingo.

Famosa por suas plumas, franjas, pedras e bordados formando vestidos de festa exclusivos ou aplicados a peças do dia a dia, como t-shirts e shorts jeans, a estilista Theresa Montenegro, cabeça da grife Theresa, reuniu influenciadoras de relevância e seleto grupo de clientes para apresentar sua nova coleção e brindar o momento de expansão da marca nas melhores multimarcas do País. Na foto, posa com uma de suas criações, comprovando que para o glamour não há limites. Brilha!

TDAH à mesa

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 17-05-2024: Programa Pause, com as médicas Joana Torres e Tamiris Mariano. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Segue repercutindo, nas redes sociais, nos meios médico, escolar e nas famílias, a entrevista que as neurologistas infantis Tamiris Mariano e Joana Torres concederam ao programa Pause.

À mesa comigo, no estúdio do canal de O POVO no Youtube, as vocacionadas especialistas decifraram as múltiplas facetas que compõem o diagnóstico e o acompanhamento, medicamentoso e terapêutico, das pessoas com o Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

Entrevista foi superesclarecedora e é indicada a pais no geral, incluindo aqueles cujos filhos não têm sinais do transtorno. Disponível no canal do O POVO no Youtube e nos aplicativos de áudio Deezer e Spotify.

Palestra

Foto: arquivo pessoal Ministro Augusto Nardes e Renata, juntamente com Aline e Andrei Aguiar.

Advogado Andrei Aguiar em registro, pós-palestra, no evento "Compliance, Integridade e Governança em Debate", que contou com a presença do ministro Augusto Nardes (TCU), além do superintendente da CGU no Ceará, Luiz Fernando Menescal e do desembargador eleitoral Luciano Maia. Realização: Fecomércio, sede Senac Aldeota. Na foto, Augusto Nardes e Renata com Aline e Andrei Aguiar.

Longas datas

Foto: arquivo pessoal Carlos Otávio e Águeda Muniz: almoço entre amigos

Matando a saudade em almoço, no Mangue Azul, o arquiteto Carlos Otávio, atualmente residindo na maior parte do tempo em Portugal, e a diretora de Relações Institucionais na Ambiental Ceará, Águeda Muniz, amigos de longas datas.

RS: Jantar solidário

Foto: divulgação Fabiana Agostini e André Bichucher

Com o intuito de unir forças e arrecadar fundos para auxiliar às comunidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, restaurante Mangue Azul, em parceria com os chefs Bernard Twardy e Elcio Nagano, realizam jantar 100% beneficente às vítimas da catástrofe ambiental que assola aquele estado. Evento acontece dia 23 de maio, às 20h, no restaurante, com menu de seis tempos, preparado pelos dois chefs em colaboração com Fabiana Agostini, chef executiva da casa. À frente, o restaurateur André Bichucher.