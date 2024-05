Jubileu, lançamento, Cannes e muito mais...

Foto: divulgação Diego Vilar, CEO da Moura Dubeux, hoje em Fortaleza para lançamento de nova marca da construtora

Jubileu de Platina

Foto: arquivo pessoal Emmanuel Furtado Filho e Custódio Almeida

Na Assembleia Legislativa do Ceará, por ocasião da comemoração dos 70 anos da Universidade Federal e entrega do título de Cidadão Cearense ao reitor Custódio de Almeida, registro da Alta Academia: o professor e chefe do Departamento de Direito Público da UFC Emmanuel Furtado Filho, que herdou do pai, desembargador Emmanuel Furtado (TRT-CE), a dedicação e o estudo do Direito, ao lado do homenageado.

Medicina

Foto: divulgação Jeovana Mourão e Sandra Tagliolatto: curso na Be.U Clinic

Médica Jeovana Mourão recebeu em sua Be.U Clinic (BS Design) turma de colegas da Medicina para curso com a reconhecida dermatologista de São Paulo Sandra Tagliolatto. Curso teórico e prático teve como foco as técnicas de microagulhamento, exossomos e PDRN. Devido à demanda, novas turmas já estão sendo organizadas. Na foto, Jeovana e Sandra.

Inauguração

Com vista para o céu do Eusébio, o Terrazo Bar inaugura sua primeira unidade no rooftop do Terrazo Shopping, no dia 24 de maio, às 15 horas. Localizado no Piso L2, na área externa da praça de alimentação, o bar é uma iniciativa dos sócios Bruno Cao Quelle e Davidson Orgem.

Mercado: nova marca

Foto: divulgação Diego Vilar, CEO da Moura Dubeux, hoje em Fortaleza para lançamento de nova marca da construtora

CEO da Moura Dubeux, Diego Villar está em Fortaleza para a apresentação, esta manhã, da marca Mood, bandeira do grupo, que chega ao Estado com o propósito de atender a classe média, com a promessa de manutenção do padrão de qualidade da construtora, a preços acessíveis e localização privilegiada dos imóveis.

A Mood já está presente no Rio Grande do Norte e Pernambuco e inicia sua trajetória no Ceará, atualmente o principal mercado da incorporadora, que apenas no primeiro trimestre de 2024 registrou em números gerais (incluindo lançamentos e imóveis já lançados anteriormente) VGV de R$ 164 milhões e 366 unidades comercializadas. Evento, para convidados, acontece no La Casa Lounge.

Biscoito Fino

Foto: divulgação Nonato Lima foi convidado para ser uma das atrações brasileiras representando o Ceará na 9° edição do festival de forró "Vamo que vamo", em Lille, na França

O Ceará foi lindamente representado no festival Vamo que Vamo, evento que há nove anos acontece em Lille, na França, pelo músico Nonato Lima. Artista vem consolidando sua carreira pelo Brasil e em países da Europa. Temporada incluiu ainda shows em cidades da Alemanha, em Viena (Áustria), encerrando a turnê em um concerto solo na comuna francesa Mouans - Sartoux, no parque do castelo da cidade, a convite do maior acordeonista do mundo, Richard Galliano. Brilha!

Cannes

Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP Livia Nunes Marques e seu pretinho nada básico no red carpet de Cannes

...E o Festival de Cinema de Cannes, na França, além de ser uma das mostras mais tradicionais e aguardadas da Sétima Arte, com uma pegada bem mais cult do que o Oscar, também tem se consolidado como a grande vitrine das grandes joalherias internacionais. Grifes aproveitam a passagem das estrelas pelo red carpet para expor seus lançamentos e as peças de desejo para o jet set mundial. Foi assim que a modelo e influenciadora Livia Nunes, a convite da Chopard, trajou um pretinho básico, mas revelador, deixando toda a evidência às joias da contratante. O vestido é YSL.

Sessão de autógrafos

Tributarista, doutor em Direito, escritor e articulista do O POVO, Hugo de Brito Machado lançou o livro "Reforma Tributária Comentada e Comparada", obra que fala sobre reforma tributária. Noite de autógrafos, no escritório Machado Sociedade de Advogados, no Papicu, reuniu amigos, alunos e familiares, com destaque para a noiva do jurista, a defensora pública Kelviane Barros. Registros...

Amigas & joias

Foto: divulgação Márcia Távora, Karísia Pontes, Dani Arruda e Guirlanda Pontes.

Promoter de marcas de luxo, Francisco Campelo reuniu algumas de suas amigas - poderosas - para desfile das criações da joalheira Fernanda Kenner. O evento aconteceu no hotel Gran Marquise. No registro, Márcia Távora, Karísia Pontes, Dani Arruda e Guirlanda Pontes.

Mundo beauty

Foto: divulgação Ana Maria Alcântara e Walker

Ana Maria Alcântara feliz da vida com seu novo visual, assinado pelo coiffeur Walker Santiago, conhecido como Mago das Tesouras. Inspiração: a icônica Jane Fonda.