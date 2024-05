União de forças em noite solidária

Foto: JoaoFilho Tavares Clovis Holanda, Vivi Almada, Waldonys e Beatriz Cavalcante

Noite da última segunda-feira, 20, nomes de expressão de diversos segmentos, sobretudo da Medicina, da Política e do empresariado, foram ao Vasto Restaurante para o jantar beneficente em prol do Hospital Infantil Filantrópico Sopai.

Evento também celebrou os 65 anos de atuação da entidade, tendo os cantores Waldonys e Philipe Dantas como as atrações musicais da noite.

O colunista e a advogada e influenciadora digital Viviane Almada compuseram a lista de embaixadores do momento.

Presidente da instituição, João França Neto, além de Luís Eugênio França Pequeno e João Luis França, CEO e diretor administrativo do Sopai, respectivamente, foram os anfitriões da concorrida celebração solidária, com cerimonial conduzido pelas apresentadoras Niara Meirele e Lorrane Cabral.

Seguem registros...

Cannes

Finalizada ontem, 25, mais uma edição do tradicional Festival de Cinema de Cannes, na França, um dos encontros mais aguardados pelos amantes da Sétima Arte.

Em 2024, a grande homenageada do evento foi a premiada veterana Meryl Streep, aclamada com a Palma de Ouro, honraria máxima nos 77 anos de realização do festival.

Reconhecida pelo grande talento nas telas, capaz de interpretar - com maestria - de frágeis senhoras da vida no campo a poderosas mulheres, atriz também é aplaudida pelo mundo da moda, sempre listada dentre as mais bem vestidas dos tapetes vermelhos.

Na foto, ela comprovando a fama, em sua chegada à Côte d'Azur, no melhor estilo náutico-chic. Brilha!

Entre amigas

Em seu endereço com o marido Léo Albuquerque e os filhos do casal, Marina Albuquerque reuniu dezenas de amigas, na tarde do dia 17, comemorando sua nova idade. Cris no Sax e Dj Lorenzo, Marcos Lessa e Fernando Amorim animaram a tarde que entrou pela noite. O clima mediterrâneo, com os limões sicilianos, deu o tom da decoração. Cenas...