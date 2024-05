"Como será o amanhã?" e outras notas...

Foto: divulgação Artur Bruno entrega livro sobre sua trajetória ao governador Elmano de Freitas

Como será o amanhã?

Seria ótimo se essa pergunta continuasse sendo refrão de samba na voz de Simone, mas a tragédia climática no aponta o dedo hoje, agora.

No programa Pause da última sexta-feira, disponível no Youtube do O POVO e a partir de amanhã nos aplicativos de áudio (Spotify e Deezer), recebi o pós-doutor em Ecologia e sócio da Seteg - Soluções Ambientais Hugo Fernandes.

Em uma conversa didática e muito esperançosa, vale frizar, o pesquisador, que há décadas estuda, ensina e auxilia o poder público e a inciativa privada na construção de uma relação sustentável e estratégica com o meio ambiente, explica o que estamos assistindo no Rio Grande do Sul e diante de qual macrocenário estamos.

"O negacionismo é péssimo, faz muito barulho, cansa, mas mais nocivo do que ele é a inércia diante da realidade", declarou o cientista em um dos trechos da entrevista, demonstrando que o posicionamento negligente de cidadãos e do poder público em relação ao meio ambiente é histórico e estrutural. O convite, portanto, é a um reposicionamento, imediato, do lugar de atenção dessa pauta.

Educação

Nesta segunda-feira, 27 de maio, às 20 horas, a Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza a live "Como desenvolver equidade no ambiente escolar" pelo canal da instituição no YouTube. A ação visa alinhar políticas educacionais a fim de oferecer estratégias práticas para garantir uma educação democrática e equitativa. Com foco em profissionais que atuam no ambiente escolar, serão sorteadoras bolsas de estudo durante a transmissão e os participantes inscritos receberão certificado. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente pelo site https://conteudo.fdr.org.br/equidadenaescola

Biografia

Educador, político, defensor do meio ambiente e de tantas outras bandeiras da sociedade, Artur Bruno é um capítulo na história contemporânea da cena pública cearense e sua história, em curso, ganha uma demarcação à altura. Professora Nájila Cabral, doutora em Ciências da Engenharia Ambiental, lança, dia 7 de junho, às 19h, no Teatro Nadir Saboya (Colégio Farias Brito), o livro "Artur Bruni: Caminhos da Educação e Meio Ambiente no Ceará".

Além da trajetória pública do perfilado, obra traz alguns detalhes, narrados em primeira pessoa pelo próprio Bruno, com bastidores, inéditos, da política cearense. Em retrospecto, ele lembra do ano de 2002, quando desistiu de ser candidato ao governo do Ceará, embora todas as pesquisas apontassem para a força de seu nome junto ao eleitorado.

Lula agendou, via José Guimarães, um café com Artur Bruno, a fim de convencê-lo a disputar a eleição. Reticente e sem um desejo, naquele momento, pela disputa, Bruno foi ao encontro decidido que, uma vez o líder petista fazendo o convite, não teria coragem de declinar.

Daí que José Airton Cirilo, sabendo da agenda privê, apareceu de surpresa, levando Lula a fazer uma conversa envolvendo os dois nomes ventilados e com condições de enfrentar as urnas. Bruno, que já não fazia questão, deixou que o colega encabeçasse a chapa petista, por muito pouco não se elegendo governador.

No registro, momento em que entrega a obra ao governador Elmano de Freitas, autor do prefácio do livro e responsável pela apresentação da publicação na noite de autógrafos.

Viva São João

Eduardo Rolim entre Sandra e Manuela em ritmo de São João em seu shopping Del Paseo. Empresários e executivos do centro comercial reuniram mercado para apresentar a ampla programação do período festivo, incluindo cidade cenográfica, um casamento coletivo, feirinhas de comidas típicas e atrações musicais a partir de 12 de junho. Seguem registros...

Segundou!

...E mesmo com a agenda lotada de compromissos na condução do Grupo Meia Sola, empresária Maira Silva não abre mão da rotina de exercícios, com destaque para a corrida de rua, modalidade que pratica geralmente na companhia do marido, Aderaldo Silva, outra adepto do esporte. No fim de semana, casal anfitriona, na Casa Taibaiana (Cumbuco), o aguardado casamento da filha Priscila Silva com o também empresário Eugênio Protásio. A foto é de Carlos Fernandes, o craque da Beira Mar na captação de imagens dos corredores.

Reconhecimento

Editora-chefe de Economia do O POVO, jornalista Beatriz Cavalcante, e a editora de projetos e colunista ESG do Grupo, Carol Kossling, foram as vencedoras do Prêmio Mulher ArcelorMittal na categoria Imprensa, pela série de reportagens "Projeto Legados: entrevistas com empresários que contribuem para a sociedade e a economia do Ceará".

Noite de entrega do troféu, último dia 22 de maio, também reverenciou as atuações no Ceará de Luzia Luziene de Castro Aguiar (Categoria Acadêmicas), Giana Carla Silva Neves (Time ArcelorMittal), Lívia Rodrigues Barreto (Empresa Privada), Anna Beatriz dos Santos Marques (Setor Público), Magnólia de Sousa Rocha (Setor Público), Natália Tatanka e coautora Flavia Carolina Oliveira Ludovino (Terceiro Setor), além de projetos desenvolvidos em outros estados onde a empresa atua.

Erick Torres, CEO ArcelorMittal unidade Pecém, conduziu a importante noite. Registros...

