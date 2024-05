A fogueira está queimando... já o fogo...

Foto: Arnaldo Dantas/ Divulgação DLT Modelo Daniel Grah na campanha de Dia dos Namorados da DLT

A fogueira está queimando...

...em múltiplos sentidos. Mas vamos começar pelo viés denotativo da palavra e aplaudir, desde já, as centenas de quadrilhas que animam as periferias da Capital, movimentam a economia dos bairros e levam beleza, esperança e sorrisos, mesmo que passageiros, a regiões fadadas à invisibilidade urbana e social. De quebra - e aos trancos e barrancos - resguardam uma tradição nordestina completamente em risco de se perder frente às investidas do poderoso e impiedoso showbusiness sertanejo.

Entrei numa loja dessas de acessórios para telefones celulares e os três vendedores estavam enfeitando a vitrine com fogueiras de papel celofane - tão retrô - ao som das grandes quadrilhas que se apresentam a cada período junino. Eram dois rapazes jovens e um moça, integrantes dessas agremiações, com um brilho nos olhos tão intenso, vigor, adrenalina, sangue vivo pulsando nas veias.

"Estreia esse fim de semana", me disse ela se remexendo enquanto colocava a película no meu aparelho. Curioso por natureza, comecei a perguntar como, quando, onde, de que forma e tudo o mais que compõe esse universo.

Conclusão: o São João é uma força pouco explorada pelo poder público e, mais ainda, pela iniciativa privada, com exceção dos festejos de Maracanaú, que vêm dando aula de organização e alcance de público. Sem falar no impacto positivo sobre a saúde mental e física de uma juventude completamente em xeque diante da difícil e complexa realidade. É terapia pura e colorida!

Pulando essa pra outra fogueira...

Quem acompanhou o último depoimento divulgado do ex-policial militar Ronnie Lessa, detalhando as tratativas e os contextos que o levaram a matar, por encomenda, a ex-vereadora carioca Marielle Franco, fica ainda mais estarrecido diante do crime.

Não obstante a crueldade e o teor político que envolve o homicídio, a moeda em troca não era dinheiro, mas o domínio de uma grande área da Cidade ainda chamada de Maravilhosa, embora cada vez menos merecedora do título. E nós com isso? Tudo a ver! Que o diga o novo secretário da Segurança Pública do CE, Roberto Sá, delegado da Polícia Federal que já assumiu a mesma função no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além de também ter sido subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do RJ. Há diferenças, lógico, mas as semelhanças estão cada vez mais nítidas.

Sorte para ele e para nós que teremos de aguentar até outubro um outra fogueira, a eleitoral, que já largou chamuscada. É tanto "bafafá" de Instagram, tantas acusações, que me pergunto quais serão os temas dos candidatos até as urnas. E pior, tudo com uma cara de "Vale a Pena Ver de Novo", novela dos anos 90 reprisada.

Ficarei, por aqui, com a última e melhor fogueira, a que minha amiga, chef e empresária Silvia Helena acende todos os anos para apresentar o famoso São João de sua Doce Gula Confeitaria, capaz de fazer filas de ávidos comensais, na avenida Oliveira Paiva, em busca do famoso baião de dois com vatapá e paçoca, além dos bolos e da tradição culinária e cultural em cada detalhe. Vamos acreditar no Ceará das quadrilhas juninas, dos pratinhos, do forró... pulando as fogueiras, ruins, sempre. Já o fogo, desse aí cada um que cuide do seu.

Flores...

Grande encontro

Em Roma para o Congresso Internacional de Cirurgiões Plásticos formados pelo icônico médico Ivo Pitanguy, Edson Pinheiro com Micheline e os filhos do casal, Paulo Arthur e Ana Letícia, viveram forte momento de fé. Família participou de celebração restrita com a presença do papa Francisco, que cumprimentou e abençoou os cearenses.



Ainda no roteiro, baile de gala em palácio romano, encontros entre os maiores nomes da cirurgia plástica mundial, dentre outros momentos de intenso aprendizado e networking entre os discípulos do grande Pitanguy. Registros...

Dia dos Namorados

Modelo Daniel Grah na campanha de Dia dos Namorados da DLT Crédito: Arnaldo Dantas/ Divulgação DLT

...E com a chegada de junho, os pombinhos começam a se preparar para o aguardado Dia dos Namorados. Quem larga na frente, numa pegada moderninha, é a marca masculina DLT, com coleção versátil, indo do clássico ao fashionista, passando pelo casual e conseguindo agradar, portanto, todos os estilos. Ponto de charme: t-shirt onde está escrito, discretinho, "ÚLTIMO ROMÂNTICO", título da campanha, inspirada na pegada rock`n roll romântico do clássico Grease, estrelado por Jhon Travolta e Olivia Newton-John. Na foto, quem posa é o modelo Daniel Grah, rosto da marca há algumas temporadas.

Mundo hípico

Princesinha Liz Bayde brilhou, último final de semana, ao conquistar a medalha de ouro na Copa JK, um dos torneios mais prestigiados do circuito esportivo nacional, organizado pela Federação Hípica de Brasília, no Distrito Federal.

Com a companhia da avó Carla Bayde, Liz conquistou o ouro em sua estreia na categoria de 1,00M Jovem Cavaleiro B, selando na égua Balance Z. A conquista animou seu pai, empresário Netinho Bayde, entusiasta do mundo hípico, tanto pelo viés esportivo quanto no âmbito dos negócios.

Organizada pela Federação Hípica de Brasília e sediada pela Sociedade Hípica de Brasília, a Copa JK conta com mais de 400 atletas inscritos de todo o país.



União

Na última sexta-feira, o cantor cearense Marcos Lessa e o engenheiro Gilmar Mendonça selaram união civil em cerimônia restrita a amigos íntimos e familiares do casal. Cerimonial foi assinado pela Celebre e a Amo Design executou a bela decoração. Nas redes sociais, os noivos compartilharam mensagens de afeto e agradecimentos ao seus seguidores. Em uma das postagens, Marcos Lessa escreveu: "Viver é não ter a vergonha de ser feliz". Felicidades ao casal!

