Gala da Medicina, tour como em Outlander e outras notas....

O Gala da Medicina

Foto: arquivo pessoal Isaac Furtado e Cheyla: Gala da Medicina

Requisitado cirurgião plástico Isaac Furtado integrou, em Roma, o Congresso de Cirurgia Plástica dos Ex-Alunos de Ivo Pitanguy. Encontro anual acontece a cada dois anos fora do Brasil, de forma a reunir os discípulos do mítico médico da beleza estrangeiros ou residentes em outros países.

No roteiro, além de palestras, debates e momentos de puro networking, participantes realizaram o tradicional brinde à memória do mestre da cirurgia plástica em jantar de Gala num palacete da cidade.

Na foto, o médico com esposa Cheyla. Do Ceará, também participaram o médico Edilson Pinheiro, com Micheline e os filhos, e também Márcio Crisóstomo e Manuela.

Ainda pela Itália...

Foto: arquivo pessoal Dalvinha Arraes entre Johan Olsson e David Moura do Carmo

Cearense radicada em Londres, Dalvinha Arraes curtiu giro italiano com o conterrâneo David Moura do Carmo e Johan Olsson. Point: Ísquia, um pequeno paraíso no golfo de Nápoles, mar Tirreno, vizinho às ilhas de Prócida e Vivara. Tintin!

RS: Solidariedade

Foto: MANGUE AZUL/DIVULGAÇÃO Bernard Twardy, Fabiana Agostini, André Bichucher, Franklin Oliveira e Felipe Cicconato

Restaurante Mangue Azul, em parceria com os chefs Bernard Twardy e Élcio Nagano, promoveu um jantar beneficente que resultou na arrecadação de R$40.500 para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Evento reuniu clientes, chefs e fornecedores do reconhecido espaço de alta gastronomia.

O valor arrecadado já foi repassado integralmente, antes mesmo do jantar, ao Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), que coordena a iniciativa "Unidos por Bento" em colaboração com mais de 20 entidades do município. Além disso, a Sicredi se comprometeu a dobrar a quantia arrecadada, elevando ainda mais o impacto desta ação humanitária. Presenças...

Foto: MANGUE AZUL/DIVULGAÇÃO Franklin Oliveira, Emília Buarque, Águeda Muniz e André Bichucher

Foto: MANGUE AZUL/DIVULGAÇÃO Restaurateur com Luciana Souza e Élcio Batista, Alexandre Pereira e Leiliane Vasconcelos

Dia dos Namorados

Foto: arquivo pessoal Patriciana e David Rodrigues: cenários de Outlander em tour romântica

Em clima já de Dia dos Namorados, Patriciana Queirós Rodrigues e David Rodrigues em tour pelo Reino Unido, onde visitam, dentre outro roteiros, algumas das locações históricas onde foram gravadas cenas do famoso e muito romântico seriado "Outlander".

O motivo principal da viagem foi a comemoração, em família, do aniversário de Deusmar Queirós, que percorre o destino com Auricélia, Kaká Queirós e Katharine com a filha Maria Clara, Rosi Queirós Lima e Humberto Lima.

União

Foto: João Filho Tavares Felipe Cabral e Luiza Gazzineo

Na noite de quinta-feira, 23, a Igreja do Líbano foi cenário do matrimônio da influenciadora digital Luiza Gazzineo com o vice-prefeito de Uruburetama e médico Felipe Cabral. Após cerimônia religiosa, noivos receberam os convidados com festão, no Lulas Athenée, tendo como atrações musicais Gustavo Serpa, DJ Romulo Braxo, Zé Cantor, dentre outros artistas. Nazaré Santiago assinou cerimonial e produção da noite. Seguem registros... Mais fotos ná página especial do domingo.

