Noite solidária, Dia dos Namorados e outras notas

Noite solidária

Instituto de Música Jacques Klein (IMJK) realizou a 5ª edição da Noite Solidária, última terça-feira (28) no Moleskine Gastrobar. Evento angariou recursos para a conclusão do terceiro núcleo da Instituição, que será destinado a abrigar mais de 150 crianças com oferta de educação musical de forma gratuita.

Atualmente, o IMJK já atende mais de 450 crianças e jovens, com idades a partir dos 4 anos. Além disso, é importante ressaltar que 50% da verba arrecadada durante o evento foi destinada a associações que prestam auxílio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Dia dos Namorados

Foto: Danúsio Jr/ Tânia Joias Letícia e Alexandre Leitão: um amor real para a campanha de Dia dos Namorados

...E quem incorpora o clima do dia 12, em campanha para a Tânia Joias, é o casal Alexandre Leitão (um dos diretores e sócios da tradicional joalheria) e esposa Letícia Leitão. Assim, para as lentes de Danúsio Jr., casal foi clicado em momentos de carinho ou compondo molduras para a posteridade de uma relação iniciada há 25 anos, contando o período de namoro e casamento.

Além do brilho de um amor da vida real, desses que enfrentam a alegria e a tristeza juntos, as imagens cintilam com os diamantes das joias usadas por ela e a beleza dos relógios que ele exibe, com destaque para os modelos sempre clássicos da suíça Cartier, grife que a Tânia Joias representa há décadas no Ceará e agora, também, em Pernambuco. Adorei!

Inauguração

Foto: Daniel Uchôa/ Divulgação A fundadora Marlene Cabral com a segunda geração, Ritelza Cabral, Daniela Cabral (CEO) e Gilberto Costa

Em festa pelos 70 anos de fundação e em pleno ritmo de expansão, Grupo Acal inaugurou, no pujante Eusébio, sua segunda loja Conceito, em espaço com mais de 400m² e mais de dez mil itens à disposição dos clientes.

Abertura oficial da Acal Conceito Eusébio motivou brinde, super-prestigiado, na noite da última terça-feira, reunindo parceiros, clientes e executivos da empresa. CEO Daniela Cabral juntamente com a mãe Marlene Cabral e demais membros da família brindaram mais uma importante conquista da marca, que há um mês abriu franquia em Sobral.

No registro, a fundadora Marlene Cabral com a segunda geração, Ritelza Cabral, Daniela Cabral (CEO) e Gilberto Costa. Em @pauseopovo, no Instagram, publiquei vídeo resumindo a bela noite.

É hoje!

Foto: LEO AVERSA/ Divulgação Diogo Nogueira se apresenta nessa sexta-feira no Iguatemi Hall

...E quem gosta de samba da melhor qualidade tem encontro marcada esta noite, início previsto para as 21h, com o cantor Diogo Nogueira, que se apresenta no Iguatemi Hall. Guardião do DNA do grande homem do samba e compositor João Nogueira, músico promete relembrar sucessos da carreira e novas canções, entregando o gingado em palco, marca de sua personalidade artística. Bem que poderia trazer a namorada Paolla Oliveira, a tiracolo, para a alegria dos fãs. Brilha!

Energia pura!

Sempre de bem com a vida e em conexão com a natureza, Rebecca Albuquerque, ao lado de Cândido Albuquerque e das quatro filhas do casal, reuniu amigos em animadíssimo fim de tarde, em Jericoacoara, celebrando mais um ano de vida. O clima tropical-chic pautou as produções e a decoração do espaço onde os anfitriões receberam dezenas de amigos. Cenas com o desejo de muita saúde! Mais fotos na página especial do domingo.

