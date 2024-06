"Love is in the air"

Foto: CHRIS DELMAS / AFP Chris Hemsworth ganhou estrela na Calçada da Fama de Hollywood

Médico e vice-prefeito de Uruburetama, Felipe Cabral selou união civil e religiosa com a influenciadora digital Luiza Gazzineo. Após celebração na Igreja do Líbano, casal e famílias receberam centenas de convidados em festão no Lulla's Athenèe, numa maratona de atrações musicais com Gustavo Serpa, DJ Romulo Braxo, Zé Cantor, dentre outros artistas. Cerimonialista e produtora de eventos, Nazaré Santiago, da Allegra Eventos, conduziu com maestria o momento. Cenas...

Evidência

Em cartaz nos cinemas, "Furiosa: Uma Saga Mad Max" traz o galã Chris Hemsworth no papel do senhor da guerra Dementus, em cenas compartilhadas com a esposa, na vida real, a atriz Elsa Pataky, no papel de Vuvalini General. Anya Taylor-Joy, uma das queridinhas de Hollywood na temporada, reforça o elenco da megaprodução. Sobre Chris, acaba de ganhar a desejada Estrela na Calçada da Fama em Hollywood, consolidando uma carreira cheia de sucessos. Brilha!

ALTO ASTRAL

Sempre de bem com a vida e em conexão com a natureza, Rebecca Albuquerque, ao lado de Cândido Albuquerque e das quatro filhas do casal, reuniu amigos em animadíssimo fim de tarde, na badalada Jericoacoara, celebrando mais um ano de vida. O clima tropical-chic pautou as produções das convidadas e a decoração do espaço onde os anfitriões receberam dezenas de amigos. Cenas com o desejo de muita saúde!!!