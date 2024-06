Biscoito fino, bodas à moda indiana e outras notas...

Foto: João Filho Tavares Isabelle Temóteo

Nova direção

Foto: Divulgação Fiec Ricardo Cavalcante e Paulo Mól.

Presidente da Fiec e Diretor Institucional do IEL Nacional, Ricardo Cavalcante se reuniu com os Superintendentes Regionais do IEL de todo o Brasil, em Brasília, demarcando primeiro encontro da nova gestão da entidade, assumida pelo diretor institucional, Ricardo Cavalcante, e pelo superintendente Paulo Mól (juntos na foto). Superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes também participou do momento. Encontro marca a retomada de encontros presenciais da rede, que contará com novas diretrizes de atuação nacional.

Reconhecimento

O Senai do Ceará ficou em 1º lugar na evolução da Maturidade de Gestão Escolar no ano de 2023, medido pelo Sistema de Avaliação da Gestão Escolar -SAGE. O sistema, criado pelo Departamento Nacional, considera o avanço das escolas e sua maturidade no cumprimento dos indicadores do Programa de Excelência na Gestão (PEG) e também em indicadores estratégicos como participação na Saga da Inovação, Olimpíada do Conhecimento e Uso das Tecnologias Educacionais e Laboratórios. Este resultado é fruto do trabalho das equipes Pedagógicas e Docentes das Escolas, bem como da Unidade de Educação no Estado.

Biscoito fino

Foto: divulgação xxxxxxxxxxxxx

Disponível nas plataformas de áudio, desde o dia 31, o EP "Telepatia", fruto da primeira colaboração entre o cantor e compositor Flávio Venturini e o multi-instrumentista, cantor e produtor cearense Ricardo Bacelar.

Gravado no Jasmin Studio, estúdio musical de Bacelar em Fortaleza e um dos mais bem equipados e tecnológicos do País, o EP traz três canções, de ritmos variados, incluindo a inédita "Samba Saudade", primeira parceria de Venturini e Bacelar, com a colaboração do letrista Murilo Antunes.

Artista com ampla contribuição ao repertório de clássicos da MPB, Flávio Venturini instalou-se na Capital durante a temporada de criação e gravação do trabalho, em residência artística, como definiu Bacelar, um admirador do trabalho do músico, com quem posa na foto.

Viva os noivos!

Foto: MICHAEL BRITO/ ARQUIVO FAMILIAR Noivos entre os pais dela, Maira e Aderaldo Silva e a mãe dele, Ana Protasio

Priscila Silva e Eugênio Protasio finalizaram, na madrugada do domingo, uma verdadeira maratona de celebrações, brindes e festas marcando a união religiosa e civil do casal. Matrimônio foi realizado em cerimônia na noite da quarta-feira, 30 de maio, véspera de feriado, com ritos na Igreja do Líbano seguidos de festa no endereço dos pais da noiva, Maira e Aderaldo Silva. O noivo é filho de Israel e Ana Protásio.

Foto: MICHAEL BRITO/ ARQUIVO FAMILIAR Família da noiva na primeira festa que antecipou a celebração praiana da união

Na quinta-feira, noivos e pais receberam amigos em brinde pré-wedding na Casa Taibaiana, animação que seguiu na sexta-feira culminando com o grande momento, fim de tarde do sábado, com a troca de votos e festão que varou a noite. Depois mostro e conto mais. Em @pauseopovo, confira vídeos com os primeiros dois eventos em torno do casamento.

Trend

Foto: JoaoFilho Tavares Isabelle Temóteo

...E no casamento da influenciadora Luiza Gazzineo com o vice-prefeito de Uruburetama e médico Felipe Cabral, a blogger Isa Temóteo apostou em uma das tendências que vêm ganhando força nos tapetes vermelhos pelo mundo, a volta das luvas longas, como as divas do cinema de décadas do passado, ou manguitos, como os usados para proteger os braços de motociclistas e corredores do sol, mas em versões deluxe, com a da foto, em tecido cravejado de cristais. Brilhou!

Alegria

Foto: João filho tavares Gabriela Bastos, Lucca, Pedro e Pedro Garcia

Gabriela Bastos e Pedro Garcia reuniram família e muitos amigos para comemorar os 6 aninhos do filho Pedro no salão de festas do Sanford Condomminium. O personagem Sonic deu o colorido da noite, acompanhada na maior alegria também por Lucca, irmãozinho do aniversariante. Avós maternos Gerardo Bastos e Daniela, e paternos, Levindo e Ângela Garcia, se entregaram à curtição dos netinhos. Cerimonialista Ivana Castro cuidou de todos os detalhes. . Cenas...

Foto: JoaoFilho Tavares Gerardo Bastos e Daniela

Foto: JoaoFilho Tavares Lucca Bastos, Levindo e Ângela Garcia e Pedro Bastos