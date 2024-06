A Corte dos Bobos

Foto: Reprodução/Instagram "Falta do que falar", dispara Luana Piovani após ter programa português de humor inteiro sobre ela

...E enquanto estamos todos rangindo os dentes, temendo as revoluções prometidas com o advento da Inteligência Artificial, segue em vigor uma prática comercial que remonta às sociedades mais antigas, o escambo.

A diferença é que a moeda é o "@", a promessa virtual, nem sempre comprovada e confirmada em números dos autodeclarados influenciadores digitais, que asseguram alavancar negócios e vendas com suas postagens.

O modelo, que pode ainda dar muito certo em casos específicos, ganhou tantos adeptos que se tornou um problema para empresários e fornecedores de serviços que não têm como pagar funcionários, insumos, impostos e estruturas físcas de seus negócios com visualizações sem efeitos práticos.

Conversando profissionalmente com empreendedores de várias áreas, tem sido recorrente a crítica a esse "sistema econômico paralelo", que parece ter chegado ao limite, haja vista que, diuturnamente chegam "propostas" de escambo digital, na maioria das vezes sem um retorno objetivo no horizonte.

Ou seja, os vídeos e fotos que esses profissionais da web publicam, embora vistos por milhares de seguidores, nem sempre são convertidos em resultados materiais, de dinheiro de verdade, no caixa.

Na agência bancária da troca de vaidades, há um outro aspecto. Pessoas endinheiradas e, portanto, público alvo dos produtos e serviços alto padrão, buscam pelo mesmo benefício da gratuidade, alegando que suas escolhas são naturalmente copiadas e criando, portanto, mais um nicho de "pedintes" deluxe.

"Parece até uma honra ter sido escolhida para fornecer comida de graça para a festa da Rainha Elizabeth", me declarou uma fonte em momento de revolta mediante quatro pedidos de escambo digital.

Onde isso vai dar?

Para alguns profissionais, decepcionados com investimentos nesse segmento e sem o retorno compatível, a "brincadeira" acabou, considerando que, diferente do passado, quando ainda não tínhamos experiência suficiente com essa nova linguagem do mundo, hoje todos sabemos que essas plataformas são, no fim das contas, uma grande vitrine de vendas, mesmo que sublimadas em contextos que pareçam naturais.

Daí, aquele ímpeto inicial, de sair buscando pelos produtos pós-postagens, foi trocado por uma olhar muito mais analítico e frio do espectador, que já compreende estar diante de uma publicidade. Pé no chão, pode até desejar, mas a conta, na vida de quem paga com pix, não fecha.

Pulando desse universo para o da Política na era digital...

...não sei vocês, mas eu já estou completamente sem paciência para esses marmanjos, passados na casca do alho das siglas partidárias, produzindo vídeos para o formato TikTok, cheios de alegorias, memes, dancinhas, dedinhos vazios, imagino que feitos para os adictos (cegos) e para as camadas mais superficiais e massivas do eleitorado.

A campanha já largou em clima de guerrilha e as equipes de marketing eleitoral, pelo visto, vão explorar esses métodos de comunicação à exaustão, negligenciando um segmento mais consciente, ainda com capacidade de fazer leituras críticas dos cenários, dos históricos e das propostas.

Oxalá tivéssemos evoluído, ao longo da história brasileira, dos votos de cabresto e comprados com esmolas para uma sociedade mais avançada intelectualmente, independente financeiramente e equilibrada em oportunidades. Mas seguimos presos nas sistemáticas do passado, que até mudam de nome, mas persistem no formato de escambo político e, agora, pior, ilustradas pelos delírios coletivos e inúteis compartilhados em rede.

Enquanto isso... precisamos de uma "treta" entre atriz barraqueira, radicada em Portugal, com jogador de futebol acéfalo para ficar sabendo que nossas praias estavam, na surdina dos gabinetes, correndo o risco de serem, em resumo, privatizadas.

Nessa "Corte", portanto, estão sobrando "Bobos", que ainda querem comer todos os doces das mesas das sinhás, sem pagar nada a ninguém.

Flores...

Dia dos Namorados

Foto: arquivo pessoal Omar Macêdo e Fernanda Levy

...E seguindo no clima que dominou a coluna nos últimos dias, Omar Macêdo e Fernanda Levy Macêdo, empresário de grande expressão e ela modelo e apresentadora, juntos há 11 anos (sendo cinco de casamento) e curtindo a primeira filhota, Maria, netinha de Patrícia e Amarílio Macêdo, Geny Levy e Wilton Correia Lima, respectivamente. A foto foi no casamento de Luiza Gazzineo e Felipe Cabral, quando mais uma vez levaram sua presença de elegância e leveza como casal. Feliz dia 12!

Presenças

Mais cenas do casamento, último sábado, de Priscila Silva e Eugênio Protasio, ela filha de Aderaldo Silva e Maira, e ele de Israel Protásio e Ana. Bacanas todos foram à Taíba testemunhar um dos enlaces mais aguardados e belos do ano, que mais pareceu um casamento indiano, já que as celebrações e festejos foram de quarta, iniciando com religioso em Fortaleza, à madrugada domingo, no festão pós-votos à beira mar. Registros...

abrir (Foto: arquivo pessoal)Maira Silva e Mariana Mota (Foto: arquivo pessoal)Danniel Oliveira, Amarílio Macêdo, Omar Macêdo e Francisco Marinho (Foto: arquvio pessoal)Thais Pinto e Suyane Studart (Foto: arquivo pessoal)Paula Picca, Tais Pinto, Adriano Pinto, Patrícia e Deta (Foto: arquivo pessoal)Carolina Fontenele, Fernanda Levy e Mariana Mota (Foto: arquivo pessoal )Mariana Mota, Liana Thomaz e Cyndra Potiguar (Foto: arquivo pessoal)Omar Macêdo e Fernanda Levy (Foto: arquivo pessoal )Maria Lúcia Carapeba e Maira Silva (Foto: arquivo pessoal )Carla Sofia e Carlos Pereira

Brinde serrano



Foto: Divulgação Fabrício Vasconcelos, Mariana Feitosa, Edmundo Rodrigues e Luís Nunes

Diretor da Brasterra, Luís Nunes reuniu clientes e amigos no Guaramiranga Park para noite celebrativa pelos 30 anos de atuação do grupo empresarial. Cerca de 100 convidados compareceram ao charmoso complexo para o descontraído brinde. No registro, Fabrício Vasconcelos, Mariana Feitosa, Luís Nunes e Edmundo Rodrigues.

Missão internacional



Foto: divulgação O cearense Vanderson Aquino, empresário e CEO do Mentore Bank está presente em prestigiada missão empresarial na Suíça com Fabien Clerc, cônsul e CEO do Turismo Suíço para o Brasil e o pernambucano Andre Farias, CEO do Experience Club Nordeste

O cearense Vanderson Aquino, empresário e CEO do Mentore Bank em missão empresarial na Suíça com Fabien Clerc, cônsul e CEO do Turismo Suíço para o Brasil e o pernambucano André Farias, CEO do Experience Club Nordeste.

Sobre ontem...

...adorei receber os emails e mensagens sobre a coluna de terça-feira,onde do São João de Maracanaú partimos numa jornada sobre o universo dos amores deliciosos e proibidos, muito bem cantados pelos artistas da música, indo de Taty Girl, com "Tive Sorte Sim", uma versão de Nothing's Gonna Change My Love for You" (de George Benson), indo ao clássico do francês Joe Dassin, "Et si tu n'existais pas". Fiquem bem, viu? Amores vão e voltam.

Daqui, como quem escreve sem saber para quem, fico feliz pela conexão gerada nas palavras. Sei que a frase de Eça de Queiroz bateu estranho nos corações fragilizados. Pois fiquem com essa: "Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor", William Shakespeare, ou seja, se valorizem!

Abração. Reajam!

* Quem quiser se corresponder comigo pode enviar email para clovisholanda@opovo.com.br.