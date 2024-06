Point no Eusébio, maioridade empresarial e outras notas...

Foto: ROBERT OKINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Luke Newton é o galã da terceira temporada de Bridgerton

Eusébio: point

Foto: arquivo pessoal Cabral Neto, diretor de vendas e marketing do Grupo Acal, Tiago Cabral, diretor de franquias e Conceito Acal com Frederico Azevedo.

...E segue atraindo, quem circula pelo Eusébio, a Acal Conceito, nova loja da rede, que em 2024 celebra 70 anos de história, em pleno ritmo de expansão.

Ponto de charme: dentro do ambiente, com mais de 400m² e cerca de dez mil itens à disposição, foi criado uma espécie de lounge destinado às peças dos artesãos do projeto Tapera das Artes, de Aquiraz, que se mesclam às peças moderníssimas de designers do Brasil e do mundo.

Pela localização e o padrão dos condomínios e residências que vêm sendo construídas na área, loja deu atenção especial aos revestimentos e outros produtos voltados às áreas de convivências e espaços externos, garantindo a beleza e a resistência dos materiais utilizados nos projetos arquitetônicos.

Na foto, Cabral Neto, diretor de vendas e marketing do Grupo Acal, Tiago Cabral, diretor de franquias e Conceito Acal (terceira geração da família fundadora) com Frederico Azevedo, diretor Comercial da Arthur Azevedo Móveis.

"Gastrosacro"

Mosteiro dos Jesuítas vai receber, no dia 20 de julho, a chef Roseli Pereira para o Festival do Bacalhau e outros sabores. Serão servidos cerca de 20 pratos, sendo o bacalhau o carro-chefe da degustação. Adega do equipamento histórico estará disponível, mas comensais podem também levar seus vinhos com rolha grátis. À frente, padre Eugênio Pacelli.

Maioridade empresarial

Foto: divulgação Bruno Farias e Zakaria Benzaama: 18 anos de Ftrade

Atuando com atividades de exportação e importação, a fim de reduzir riscos de autuações e acompanhando a legislação do comércio exterior, Grupo Ftrade chega hoje, 6, aos 18 anos de mercado, portanto, maioridade da trajetória empresarial.

Sócios Bruno Farias e Zakaria Benzaama (juntos na foto) comemoram o momento com a equipe, cujo trabalho colocou a holding entre as dez maiores no ranking Otis, de intermediários de transportes marítimos, figurando na lista com quase 40% de aumento em termos de crescimento entre 2022 e 2023.

Além do reconhecimento, empresa realizou movimentação estratégica, no segundo semestre do ano passado, aliada ao Grupo Allog, se consolidando como um dos principais players do segmento no mercado brasileiro. Sucesso!

Mundo gourmet

Restaurante-escola do Senac Ceará, aplaudido Mayú ampliou seu espaço e agora comporta 110 lugares. Assinado pela arquiteta do Sistema Fecomércio, Christianne Caldas, que teve como inspiração a natureza e as casas brasileiras, o ambiente mescla cores mais quentes a nuances claras transmitindo aconchego e elegância. Elementos como madeira freijó e pedras naturais, além de obras de arte assinadas por Érico Gondim, Tulio Paracampos e o mestre da cultura Espedito Seleiro, compõem a ambientação. Jantar para convidados, anfitrionado por executivos do Senac, apresentou as novidades. Registros...

abrir (Foto: Anderson Santiago/ Divulgação )Luiz Fernando Bittencourt,vice-presidente da Fecomércio-CE; Cláudia Brilhante, chefe de Gabinete Fecomércio; Débora Sombra, diretora Regional Senac; e Maurício Jr., diretor de Comunicação Sistema Fecomércio-CE. (Foto: Anderson Santiago/ Divulgação )Maurício Jr., Eduardo Feijó, Luiz Fernando Bittencourt, Débora Sombra e Renato Abê, editor do Vida&Arte O POVO. (Foto: Anderson Santiago/ Divulgação )Luiz Fernando Bittencourt e Débora Sombra (Foto: Anderson Santiago/ Divulgação )Luiz Fernando Bittencourt e Rachel Felismino (Foto: Anderson Santiago/ Divulgação )Vanessa Santos, consultora na área de Gastronomia do Senac Ceará com Werisson Muniz e Raquel Holanda, chefs do Mayú, e Equipe Mayú

Evidência

Foto: ROBERT OKINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Luke Newton é o galã da terceira temporada de Bridgerton

Faz sucesso na Netflix Brasil a terceira temporada do seriado "Bridgerton", que dessa vez traz como galã o ator Luke Newton, no papel de Colin Bridgerton, e Nicola Coughlan, como Penelope Featherington, compondo uma jornada amorosa de prender a audiência do primeiro ao último episódio. A maior prova da qualidade da produção é a aceitação do público, já que "Bridgerton III" não sai do top 10 da plataforma desde a estreia. Na foto, Luke na noite de première da trama. Sucesso!

SP: Autógrafos

Advogado criminalista e procurador da Caixa Econômica Bruno Queiroz autografou seu livro "Crimes Contra o Sistema Financeiro", já lançado anteriormente no Ceará, para amigos e parceiros do Sudeste durante evento no Hotel Renaissance. Além do contato com a obra, convidados desfrutaram de coquetel promovido pela Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica. Registros...

abrir (Foto: arquivo pessoal)Anna Claudia de Vasconcelos e Bruno Queiroz (Foto: arquivo pessoal)Juliana Bastos e Bruno Queiroz (Foto: arquivo pessoal)Anna Claudia de Vasconcelos e Bruno Queiroz (Foto: arquivo pessoal)Vanessa Milbourne, Thiago Pires, Bruno Queiroz, Juliana Bastos, Fernando Novais e Ana Virginia Furlani (Foto: arquivo pessoal)Felipe Montenegro e Bruno Queiroz

Reconhecimento

Foto: divulgação Tarcísio Rebouças Porto Júnior e Walmar Carvalho Costa: homenagem

Advogados e sócio-diretores da Mega Imóveis, Tarcísio Rebouças Porto Júnior e Walmar Carvalho Costa foram agraciados com a Medalha do Mérito Jurídico Municipal José de Albuquerque Rocha. Entrega dos distintivos foi feita em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza, atendendo a requerimentos dos vereadores Marcelo Lemos e Paulo Martins. No registro, os homenageados.