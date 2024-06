Barrados no Baile 2.4.... vem aí!

Foto: ANGELA WEISS / AFP Diane von Furstenberg na première de documentário sobre sua vida

Barrados no Baile 2.4

Estava pensando, vendo os corações de papel metalizado vermelhos, pregados nas vitrines das lojas, em quais os sentidos que o Dia dos Namorados ganha, a depender das faixas etárias de pombinhos.

Desde que decidimos enquadrar o pensamento e a forma de ver o mundo em letras e siglas (gerações X, Y Z, Millennials, Alpha etc), ficou mais evidente ou nos tornamos mais sugestionados a interpretar as pessoas a partir das características que marcam estas quadras cronológicas.

Daí lembrei que certa vez, conversando com uma colega de trabalho cerca de 25 anos mais nova, disse a ela que eles, os jovens, deviam gratidão a nós, da Geração Y, que regularizamos a possibilidade do "ficar", estar afetivamento com alguém apenas por uma noite, sem necessariamente iniciar uma relação, e também normalizamos o sexo antes do casamento.

Eis a resposta:

- E vocês devem gratidão a nós por estarmos flexibilizando esse mito da monogamia que vocês sustentam.

Fiquei meio sem saber o que dizer. Pilares históricos, valores familiares, referências culturais, escolhas e estilo de vida, tudo pesa no formato que escolhemos de viver, mas algo é fato: o casamento no modelo tradicional, incluindo aí os acordos baseados no machismo e no patriarcado estruturais, está em xeque e vem mexendo nas expectativas, códigos e rituais que compõem o (ainda) romântico jogo do amor.

Depois do relançamento do livro "Novas Formas de Amar" (Editora Paidós/ 2ª Eição), da famosa sexóloga Regina Navarro (comentei semanas atrás sobre a obra), quem chega traduzido ao Brasil é "Mente Aberta", sucesso da autora britânica Chloe Seager. Trata-se de um romance que discorre sobre o drama de um relacionamento no qual uma das partes deseja abrir a relação e a outra não se sente preparada.

Conheço um casal que fez isso apenas durante o Carnaval, ainda pré-pandemia, olha que ousados! Combinaram de ir, só ele e ela, a um desses destinos famosos do Nordeste e, entre confetes e serpetinas, se permitirem trocar, temporariamente, a colombina de casa por uma odalisca lançamento ou o pirata de navegações conhecidas pelo faraó recém-apresentado e apto à conquista de novos territórios.

Deu certo?

Até deu, o imprevisto foi na volta para casa, porque o combinado, que quase nunca sai caro, acabou se estendendo da Quarta-Feira de Cinzas à Semana Santa e, no final das contas, ninguém sabia mais quem era passista, coelhinho da Páscoa, palhaço, vampiro, Medusa, lobisomem, sereia. Sobraram ovos, de chocolate, para tudo o que é lado no baile da vida real.

Conservadores devem estar achando esse "papo" uma afronta e os adeptos de relações fluidas me chamando de "careta", mas como jornalista por vocação e sempre atento aos movimentos sociais, vale frisar que este dia 12 chega com os mesmos corações, as promessas e as rosas de sempre, mas, no campo comportamental, vêm sendo gestados novos modelos de dizer o mesmíssimo "Eu te amo".

O lado bom é que a ampliação da liberdade individual não é um risco para ninguém, apenas diversifica as possibilidades no menu afetivo que, no fim das contas, são vividas em foto íntimo.

Ademais, monogâmicos podem seguir vivendo sua decisão com tranquilidade, com o direito ao divórcio quando necessário, conquista de outras épocas, quando a juventude de então bateu o pé pelo direito ao fim social e legal de relações emocionalmente já encerradas. Até a Igreja Católica, podem notar, tem sido muito mais flexível para o cancelamento do antes inabalável matrimônio, permitindo a fiéis que se casem, mais de uma vez, no religioso.

O resto é deixar fluir...

Cada um no seu "quadrado", observando que o troca-troca do seriado "Barrados no Baile", para monogamicos ou não, segue cada vez mais dinâmico.... e feliz.

Flores... vermelhas.

Em memória

Foto: arquivo familiar Rafael, Marcelo e Rodrigo Bezerra com Márcia Tavora

A CVPAR Business Capital inaugurou, em sua unidade de São Paulo, uma sala em homenagem a Binho Bezerra e Luciana, que partiram em setembro de 2023. Assim, um dos ambientes da moderna sede foi nomeado "Sala Lu & Binho Bezerra". Irmãos, filhos com cônjuges e amigos do casal compareceram à empresa para momento simbólico e afetivo de inauguração do espaço, que tem dentre os elementos de destaque e beleza, um grande painel fotográfico com momento importantes e felizes da família.

Foto: arquivo familiar Mila e Bia Menezes, Márcia Távora, Rafael, Marcelo e Rodrigo Bezerra, Henrique Menezes.

Vida em retrospecto

Foto: ANGELA WEISS / AFP Diane von Furstenberg na première de documentário sobre sua vida

Icônica estilista e economista belga, naturalizada estadunidense, conhecida internacionalmente como criadora do modelo transpassado de vestido, Diane von Furstenberg tem sua vida - conturbada, interessante, dramática e glamourosa - revisitada no documentário "Diane von Furstenberg: Woman in Charge", dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy e Trish Dalton. Obra estreia dia 25 de junho na plataforma Hulu e ganhou sessão première durante o Tribeca Festival. Ainda sobre a produção, tem narrativa em primeira pessoa, com Diane relembrando desde a figura do pai, um sobrevivente do Holocausto, até seu ingresso no jet set internacional, os casamentos com um príncipe e um magnata dos negócios e a atuação como filantropa. Na foto, ela durante a estreia da obra.

Hotelaria: posse

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE) realizou com charmoso e prestigiado fim de tarde no rooftop do Hotel Gran Marquise, a posse da nova diretoria da entidade, a partir de agora presididada por Ivana Bezerra de Menezes Rangel, empresária com mais de 20 anos de experiência no setor e diretora-presidente do Hotel Sonata de Iracema. Dentre as presenças...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Jeritza Gurgel e Sheila Nascimento (Foto: JoaoFilho Tavares)Ivana Bezerra, Rodrigo Linhares e Maria Clara Miranda (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernando Diniz, Ana Cristina e Tasso Melo (Foto: JoaoFilho Tavares)Regis Medeiros e Fernando Diniz (Foto: JoaoFilho Tavares)Ivan Bezerra e Laura Jucá (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre Rangel e Ivana Bezerra Rangel (Foto: JoaoFilho Tavares)Claudia Diniz e Ana Cristina Melo (Foto: JoaoFilho Tavares)Fadua Martins, Andreia Studart, Isadora Carvalho e Gisele Bastos (Foto: JoaoFilho Tavares)Jose Sarto, Ivana Bezerra e Alexandre Pereira (Foto: JoaoFilho Tavares)Ana Cristina e Tasso Melo (Foto: JoaoFilho Tavares)Aline Goes e Regis Medeiros (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre Pereira, Leiliane Vasconcelos e Rodrigo Pereira (Foto: JoaoFilho Tavares)Clarisse Linhares, Murilo Pascoal, Rodrigo Nogueira e Carol Mota (Foto: JoaoFilho Tavares)Eliseu Barros, Darlan Leite e Reinaldo Salmito