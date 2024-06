Priscila & Eugênio: celebrada união

Foto: arquivo pessoal Mariana Bichucher, Cristiana Carneiro, Carla Sofia, Aline Barroso, Rilka Bezerra, Eveline Fujita e Roberta Nogueira

Foi um dos casamentos mais aguardados dos últimos tempos e os noivos fizeram valer a expectativa pelo enlace. Eugênio Protásio e Priscila Silva subiram ao altar da Igreja do Líbano na quarta-feira, dia 29 de maio, para tocante celebração, seguida de festa íntima no endereço dos pais da noiva, Aderaldo Silva e Maira, na avenida Beira Mar. O noivo é filho do casal potiguar Israel Protasio e Ana.

Na quinta-feira, 30 de maio, feriado, convidados foram recebidos na Taíba, em welcome-balada, tema: brilho! Foi uma oportunidade dos noivos e pais acolherem com charmoso e animado brinde os amigos, principalmente de fora do Estado, que chegavam ao litoral para o enlace.

Fim de tarde do sábado, Aderaldo conduzia a noiva Priscila ao altar, frente mar, na casa Taibaiana, onde casal proferiu os votos da união frente a centenas de convidados. Priscila, que já havia trajado um clássico modelo princesa na igreja e um moderno e sensual no brinde receptivo, optou por modelo com bordado exclusivo, onde contas e linhas formavam elementos importantes e simbólicos para a vida do casal, como datas, pets, imagens que marcaram os anos de namoro.

Tudo era branco. Até os limões sicilianos da famosa doceira Renata Valentim, da Antoinette Boutique, ganharam versão perolizada para harmonizar com a mesa rústica e as pedras nobres que a decoradora Gil Santos usou para arrumar os doces e bem-casados.

Muitas atrações musicais seguraram a pista animada ao longo da madrugada, com a alegria e a beleza performando nos rostos e nas presenças. À frente de toda a produção, o competente Roberto Alves, da Celebre Eventos.

Seguem registros com o desejo de felicidades aos noivos e famílias.

Estreia

Franquia de sucesso, com filmes lançados em 2018 e 2020, "Um Lugar Silencioso" retorna aos cinemas em 27 de junho com o subtítulo "Dia Um", indicando ser o spin-off da aventura. A história da entidade fantasmagórica, que impõe silêncio em todo os Estados Unidos, já arrecadou mais de US$600 milhões nas bilheterias mundiais em seus dois primeiros filmes, disponíveis nos apps de vídeo. Dessa vez, quem vai precisar ficar de bico calado, se quiser sobreviver, são os atores Joseph Quinn (VII), Alex Wolff e a estrela Lupita Nyong'o, que protagoniza o suspense. Na foto, em mais um dos red carpets nos quais sempre brilha.

Entre amigos

Requisitado decorador, assinando alguns dos eventos mais descolados e elegantes da Cidade, Victor Oliveira recebeu amigos, em seu endereço, para animada festa comemorando seu aniversário. Ao lado dos pais, Everardo Oliveira e Elisa, anfitrionou momento leve e descontraído. Cenas...