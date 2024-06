Coluna segunda

Foto: arquivo pessoal Mariana Mota, Carolina Fontenele e Nicole Pinheiro

Alcovas

Embora sem comprovação, há uma frase muito atribuída ao célebre escritor Oscar Wilde que diz assim: "Tudo nesse mundo é sobre sexo, exceto sexo. Sexo é sobre poder".

Lembrei-me dessa citação ao ver dois lançamentos do streaming que contam trechos da vida de homens poderosos a partir dos relatos de quem, supostamente, dividiu a cama com eles em momentos de grande evidência política e financeira.

O primeiro deles está na Netflix Brasil: "Doleira: A História de Nelma Kodama". A dentista de Lins (SP) ficou conhecida no âmbito da Lava Jato por operar câmbio ilegalmente com dinheiro de corrupção.

A doleira, que foi amante e sócia de Alberto Youssef, personagem central no esquema de corrupção investigado da Operação, ficou também conhecida por suas fotos, nas redes sociais, exibindo a tornezeleira eletrônica em cenas sexy-deluxe, com o apetrecho policial ornando suas pernas em saltos fetichistas de grifes internacionais e com cenários sugestivos ao fundo, como banheiras e taças de champagne.

Ela foi presa com 200 mil euros escondidos em suas roupas, com destaque para valoroso "depósito" nas peças íntimas. Nelma, na verdade, era um banco ilegal ambulante, muito bem vestida, penteada e maquiada, disponível para os pagamentos de propinas a políticos, deixando, como rastro, apenas os bons perfumes que usava.

A outra produção é o documentário "Stormy", que chega ao Globoplay, mostrando detalhes e as consequências do envolvimento de Stormy Daniels, uma das maiores estrelas do cinema adulto, com Donald Trump, em 2006, sob a perspectiva da atriz.

O documentário, inédito no Brasil, retrata a vida da pivô de um escândalo político que pode influenciar a eleição presidencial dos EUA, em novembro. Ela é peça fundamental para o processo que condenou o ex-presidente na última semana.

Filme se apoia em entrevistas e imagens atuais para contar o que aconteceu quando a equipe de Trump tentou esconder a suposta relação durante a campanha pela Casa Branca. Eita!

Para quem gosta dos bastidores do poder e sua intrincada relação com a contravenção e o sexo, já pode fazer a pipoca e abrir o guaraná.

Boa semana, flores...

O POVO no Ceará 2050

Grupo de Comunicação O POVO será signatário do Ceará 2050, uma plataforma colaborativa de planejamento estratégico de longo prazo. Cerimônia de assinatura acontece na quarta-feira, dia 12, na sede do Grupo, com a presença da presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, e do reitor da UFC, Custódio Almeida (juntos na foto), dentre outras autoridades convidadas.

Sobre o Ceará 2050, trata-se de um plano de Estado, e não de governo, e foi pensado para superar os desafios locais no longo prazo a partir da articulação entre diversos entes. O plano mapeou oportunidades, demandas e traçou estratégias para que o Estado possa melhorar o desempenho em diferentes frentes e ao mesmo tempo.

Inicialmente uma parceria entre a UFC e o Governo do Estado, o Ceará 2050 agregou frentes da iniciativa privada e mais atores públicos para atingir o objetivo. Os trabalhos resultaram na definição de 20 programas com um horizonte de 30 anos e a atuação de centenas de pessoas desde 2017 até o lançamento, em março de 2022, com a participação de cinco ex-governadores com o então governador Camilo Santana (PT).

Presença I

Médica integrativa Isadora Machado em registro durante a Annual International Conference 2024, em Las Vegas (EUA). No Bellagio Hotel, conferência abordou desde modalidades de medicina bioindividual e de precisão até tecnologias emergentes e terapêuticas baseadas em estilo de vida, conectando médicos especialistas e pesquisadores em medicina funcional.

Presença II

Advogado Criminalista e professor Nestor Santiago durante o XIII Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, em Vitória (ES), evento que reúne alguns dos maiores nomes na advocacia criminal do País. O requisitado profissional, inclusive, está em novo endereço, com escritório agora no Empresarial Washington Soares.

Segundou

O "Segundou" é com a juíza (TJCE) Dayana Tavares Barros, que viveu experiência marcante com o efeito positivo da atividade física na rotina. Estudando para o concurso da magistratura, se viu num estado de esgotamento mental e dores no corpo. Nos exames médicos do concurso, foi indicada a inclusão progressiva de atividades físicas para conseguir aguentar as fases do longo processo. Com o tempo, ela passou a experimentar um bem-estar completo. Atualmente atuando no Interior do Ceará, mãe e esposa, não abre mão do seu momento diário de autocuidado, como nos treinos de corrida que realiza na Beira Mar nos finais de semana. A foto é de Carlos Fernandes, do Rola na Orla.

Reconhecimento

Construtora Mota Machado, referência há 56 anos no mercado de imóveis de alto padrão, conquistou pela quarta vez a certificação Great Place to Work 2024 (GPTW), honraria oferecida por uma consultoria global que apoia organizações a obterem melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

Além dessa certificação nessa esfera, empresa possui reconhecimentos no âmbito de ASG, sustentabilidade e inovação e, recentemente, se tornou a primeira construtora do Norte e Nordeste a ter inventário de carbono divulgado seguindo metodologia GHG Protocol. Na foto, com esse sorrisão, o presidente do Grupo, Assis Machado.

Viva São João

Juninas fashionistas: Mariana Mota Marinho, Ana Carolina Fontenele e Nicole Pinheiro Bayde na festa de São João promovida pela influencer Isa Temóteo, esposa de Xand Avião, uma das atrações da noite junto com Eiane, a eterna Rainha do Forró.

Últimas

Galerista e artista visual Zé Guedes abre sua Casa D`Alva, em 14 de junho, para vernissage da exposição Arte Brasileira na Bienal de Veneza e na Casa D`Alva. Obras de Alfredo Volpi, Di Cavalcante, Djanira, Cícero Dias e muitos outros compõem acervo.

Famosa psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa vem ao Ceará dia 5 de julho para palestra no Fórum de Saúde no Trabalho, promovido pelo Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc.

Luciano de Titara Mesquita ganhou jantar surpresa, no regional-chic Mangai, por mais um ano de vida.

Mensagem para a semana: "A bondade é que nem blush, se for demais, a gente vira palhaço".