Empresários em encontro privê e outras notas...

Foto: Joao Filho Tavares Raquel Macêdo: presença sempre marcante

Vem aí!

Foto: M7 INVESTIMENTOS/ DIVULGAÇÃO Daniel Demétrio e Rodrigo Barroso

Sócios da M7 Investimentos, Rodrigo Barroso, Daniel Demétrio, Nisabro Fujita e Gonzalo Mota reúnem nomes de expressão, do mundo empresarial, em 20 de junho para o "Summit M7".

No La Maison Buffet, evento apresenta dois painéis com executivos e CEOs de grandes empresas cearenses.

"Estratégias Vencedoras de Crescimento" será o tema abordado por Gustavo Theodózio (VP M. Dias Branco), Bruno Girão (CEO Alvoar Lácteos) e Anderson Uchôa (CFO Solar Coca Cola), com mediação de Daniel Demétrio.

O segundo painel será "Tecnologia, Inovação e Visão de Futuro" com Flávio Ibiapina (diretor Unimed Fortaleza), Aline Ferreira (VP Grupo Aço Cearense), Aleksandro Oliveira (CFO Grupo Edson Queiroz) em debate mediado por Patriciana Rodrigues (presidente do Conselho de Administração Pague Menos). Evento restrito a convidados.

Ainda sobre o Grupo M7, atua há mais de 20 anos no mercado financeiro com operações de Fidic, consignado, tem uma robusta plataforma de tecnologia e educação financeira, possuindo ainda um grande destaque junto à XP, onde figura com um dos maiores escritórios do Nordeste e tendo Daniel e Rodrigo (juntos na foto) dentre os dez maiores assessores do Brasil.

Jubileu de Sândalo

Presidente Antônio Henrique Vasconcelos realiza dia 13 de junho, às 8 horas, solenidade cívica comemorativa pelos 95 anos de fundação do Náutico Atlético Cearense, uma patrimônio arquitetônico, histórico e cultural da Cidade. Viva o Náutico!

Made in Ceará

Foto: SPS-CE/ DIVULGAÇÃO Onélia Santana em registro com Cris Rosenbaum, Nazaré Gonçalves e Germana Mourão.

Designers, artistas e artesãos do Ceará e de todo o Brasil reúnem suas criações de 13 a 16 de junho em Fortaleza, que recebe, pela primeira vez, o projeto Feira na Rosenbaum.

Idealizada por Cristiane Miranda Rosenbaum, fundadora e curadora de design e pelo co-fundador e arquiteto Marcelo Rosenbaum, programação multicultural e de conteúdo acontece no Museu da Indústria (Centro) com a exposição dos trabalhos de 58 criadores.

Cristiane, inclusive, retornou há poucos dias do Cariri, onde participou, a convite da secretária da Proteção Social, Onélia Leite Santana, da Feirart Cariri. Junto a empresários do Sudeste, ela conheceu de perto os trabalhos desenvolvidos pelas mãos de talentosos cearenses.

O feito à mão do Estado, vale destacar, está sendo apresentado pelo País, tanto pelo projeto itinerante dos Rosenbaum, quanto em iniciativas similares, como a Casa Cor São Paulo, com peças da Ceart. O movimento de valorização nacional dos trabalhos é articulado pela dinâmica Onélia Santana, uma entusiasta da economia contida nas artesanias locais.

Na foto, a secretária em registro na Feirart Cariri com Nazaré Gonçalves e Cris Rosenbaum (da Feira Rosenbaum) e Germana Mourão, coordenadora da Central de Artesanato do Ceará (CeArt).

A cidade não para...

Novo point da Varjota: DOC Pizzeria Artigianale, do italiano Luca Lunghi em sociedade com o gaúcho Lissandro Turatti.

Além da alta qualidade de insumos e serviços, presenças de evidência sempre circulando pelo local. Noite do último domingo, por lá, Pretinha Rolim com Clovis Neto, Monique e filhos do casal, acompanhados de amigos com crianças.

Ainda a designer de moda e empresária dos tecidos Bianca Cipolla com Alessandra Brasileiro, Angélica Mota, Bruno Frota e Juliana Meireles. Também traçando pizzas, a sempre efusiva Montiele Arruda com Humberto.

Depois do texto "Alcovas", da coluna de ontem, leitores - assanhadinhos - mandaram mensagens dando conta de outros "love lances" envolvendo poderosos e beldades (ou não). Impublicáveis.

Noivas jovens têm casado com modelos que parecem ter sido retirados do baú da mãe ou da avó. Não estranhem. Vestidos vintage ou em design retrô são tendência no mundo bridal.

Redes sociais além de tudo o que promoveram nas nossas vidas, para o bem e para o mal, ainda têm um agravante: revelam o fim ou começo de relações, apenas pela forma como as pessoas escrevem e respondem a postagens.

Zoom

Foto: Joao Filho Tavares Raquel Macêdo: presença sempre marcante

Presença sempre elegante e leve, zoom na empresária Raquel Macêdo Cavalcante, no clássico vermelho para o casamento de Luiza Gazzineo e Felipe Cabral. Com o marido Humberto Cavalcante, parte em breve para dias de relax & glam na Grécia, onde comemoram os 40 anos dele.

Vernissage

Rodrigo Parente recebeu muitos nomes de expressão, sobretudo do mundo das artes e do empresariado, em concorrida vernissage na Galeria Sculpt. Em cartaz: a mostra "Coleta de Maresia", com curadoria de Jacqueline Medeiros. Dentre as presenças...

abrir (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Rodrigo Parente (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Nabirra Acário e André Santos (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Adriana Helena, Graciele Siqueira, Mário Sanders, Mariana Rola e Thiago Braga (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Aline Campos, Jakeline Távora e Gláucia Zumpam (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )André Bichucher e Antônio José Mello (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Camila Fiúza, Roberto e Lúcia Galvão (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Andréa Almeida e Gisele Studart (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Homero e Mayara Silva e Delano Belchior (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Cláudia e Márcio Canamary (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Fernando Rodrigues e Adriano Hulani (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Lilia Quinderé, Jakeline Távora e Marcos Monteiro (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Lisiane Forte e Beatriz Castro (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Rafael Xerez e Carlos José Pinheiro (Foto: Sculpt Galeria/ DIVULGAÇÃO )Adriana Helena, Ana Cristina Façanha e Graziele Siqueira

Alta gastronomia

Foto: Divulgação Vila Selvagem Chef Emmanuel Ruz e Celian Chaufour, diretor do Vila Selvagem

Até o dia 15 de junho, o Festival Gastronômico Mundial Goût de France celebra a relação entre a França e o Brasil com menus exclusivos em seis estados. O Hotel Vila Selvagem, em Pontal de Maceió, Fortim, é um dos locais que recebe o evento. O restaurante à beira-mar do Vila Selvagem terá um menu exclusivo assinado pelo chef Emmanuel Ruz, condecorado com uma estrela Michelin. Na foto, o chef com o francês Celian Chaufour, diretor do Vila Selvagem e cabeça de complexo hoteleiro e de gastronomia alto padrão naquele litoral.

Presença

Foto: Arquivo pessoal Leandro Vasques e Gabriel Vasques com Rogério Greco, secretário de Justiça de MG.

Advogado criminal Leandro Vasques foi um dos palestrantes do Congresso Nacional de Direito Penal nos dias 17 e 18 de maio último no Centro de Eventos com mais de 3.500 inscritos de várias partes do Brasil.

No registro com seu filho Gabriel Vasques, acadêmico de Direito e o também palestrante, doutrinador Rogério Greco, secretário de Justiça de MG.