Olha a cobra!...É mentira!

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-06-2024: V&A Comes & Bebes vai contar a história do vatapá, prato típico no período de São João, no Doce Gula. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Olha a cobra!

É tão nostálgico esse período junino...

Enquanto a Prefeitura de Fortaleza é disputada como num vai e vem do passo serrote das quadrilhas, o Governo do Estado ensaia novas formas de combater a criminalidade pulando a "cobra" e o Executivo federal roda de mãos dadas em caracol, sem sair do mesmo lugar, a gente compra nosso bom pratinho de vatapá com baião e paçoca e vive ali, naqueles minutos de prazer, um dos raros sossegos da vida adulta.

Depois, negligenciando a glicemia, colocamos, na cesta da padaria dois potinhos de canjica (com leite condensado) e uma bandeja de bolo de macaxeira com coco. Nas caixas de som toca "Pagode Russo", o clássico de "seu" Luiz Gonzaga.

As atendentes usam adereços coloridos e saem de casa com aquele batom vermelho. Os homens usam chapéu de palha. No teto, enfeitando os preços que não param de subir "a galope", bandeirinhas coloridas de papel e balões. Em alguns casos, tem até as imagens dos santos que alimentam a fé dos nordestinos: Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29).

Nenhum deles é de causas impossíveis, dívidas insolúveis, doenças incuráveis. Santos de Junho acompanham essa pausa coletiva na realidade. Os pedidos são de casamento, de um novo amor, novos rumos, alegria de viver, como numa festa do Interior, com aquela inocência (perdida) pairando no ar...

...E enquanto sai mais uma rodada de pé de moleque, a gente come milho verde, assado ou cozido, com aquele gosto único provido pelo "terroir" do sertão. Nada de conversar sobre o avanço da extrema-direita pelo mundo, incluindo a culta Europa, e a reação imediata da esquerda, que tenta entrar no jogo com estratégias similares, configurando versões também radicais.

- Tem uma pimentinha para o vatapá?

Seguindo na toada da ludicidade, quer expressão mais vintage do que os cumprimentos e cortejos dos passos juninos entre cavalheiros e damas?

O "Passeio dos Namorados", o "Passeio Pela Roça", a "Coroa", o beijo roubado no túnel... Tão diferente de hoje, quando cada semana surgem expressões, geralmente em inglês, para traduzir a pouca disponibilidade para as exigências e adaptações necessárias a um simples amor eterno.

Depois do "crush" (paquera informal), as últimas nomenclaturas inventadas foram "Ghosting", definição para relações cujo vínculo é "fantasma", a pessoa simplesmente some sem dar nenhuma explicação.

"Orbiting", quando o outro acaba a relação, mas não some de cena no trato digital, fica sempre ali curtindo as fotos do ex ou da ex, às vezes até comenta, e não perde um story.

"Pocketing" é a famosa gaveta. Não engata algo mais sério, mas tem sempre aquele contato na manga para os momentos de "precisão".

"Cookie jarring" ocorre quando a pessoa está saindo fixo com alguém, mas segue com "um pé atrás" acerca da firmeza da relação, e mantém contatos paralelos para qualquer ocorrência inesperada.

Essa mania de usar palavras em outros idiomas só pode ter uma intenção eufemística para suavizar o sofrimento dos deixados, um chifre revelado, um fora educado, o distanciamento, o desinteresse da outra parte. Quando se quer, de verdade, estar junto, mesmo que por poucos e eternos minutos, tudo é muito simples e claro.

Ademais, me deixem com meu pratinho junino, bolo de macaxeira e o xote "A Natureza Das Coisas" (Flávio José), já que o resto anda difícil, chato e no amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada.

Último aviso: cuidado, às vezes a cobra não é mentira e a quadrilha não é junina.

Flores... bem românticas, à moda antiga, em clima de 12 de Junho.

Dia dos Namorados

Foto: arquivo pessoal Rebecca e Cândido Albuquerque: 29 anos de união

Rebecca e Cândido Albuquerque: 29 anos juntos no amor e na dedicação à advocacia. A foto foi no último fim de semana, quando foram recebidos por Cláudio Vale e Renata em Trancoso (BA), onde o casal tem bela propriedade. Ainda na comitiva de cearenses, Marina e Leonardo Albuquerque, Ana Vládia e Cássio Sales, Georgiana e Guedes do Ceará, Edson Ventura, Paulo Vale, Manu Romcy e Marcia Peixoto.

Beleza

Foto: LEON BENNETT / GETTY IM Rihanna lançou sua linha de beleza para os cabelos em evento na Big Apple

Camaleoa por natureza e após usar inúmeros modelos de corte, cores e estilo de cabelo, Rihanna escolheu ir assim, ao natural, para o lançamento de sua linha de produtos de beleza para os fios, a Fenty Hair. Com suas madeixas curtinhas e cacheadas, a estrela destacou ter sido essa a empreitada que mais tempo levou para ser gestada em sua carreira musical e empresarial. Sobre a linha, atende a todos os tipos de cabelos e estará à venda a partir de amanhã no site da marca.

Jubileu de Prata

Foto: divulgação André Jucá e Gyna Machado: Jubileu de Prata

Gyna e André Jucá Machado nos preparativos para a grande festa pelos 25 anos do Centro de Laser e Diagnose Ocular e do Centro Cearense de Oftalmologia - Hospital de Olhos, em 12 de julho. Evento reunirá corpo clínico, gestores e parceiros para justo brinde ao complexo oftalmológico de referência no Ceará. Aplausos!

Lançamento

Foto: divulgação Professor Daniel Maia e a Advogada Ingrid Hitzchky lançam livro

Professor Daniel Maia e a advogada Ingrid Hitzchky acabam de publicar o livro "O Direito Penal Como Instrumento de Combate à Pandemia do Coronavírus", baseado na tese de pós-doutorado de Daniel, defendida na UFC, na qual são abordados os aspectos mais relevantes da atuação do Direito Penal no combate à pandemia do Coronavírus. A publicação já pode ser encontrada nas livrarias do Brasil.

Últimas

Está aberta a exposição fotográfica "Instantes de Luiz", do artista pernambucano Luiz Santos, no Espaço Cultural do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O lançamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (10/6), reunindo um público amante da arte.

Carla Pinheiro e Mariana Furtado, consultoras da FASI, retornando de visita à sede da Cimed, onde foram recebidas por Vanessa Maior, gestora de RH do grupo. Cultura organizacional, comunicação interna e políticas da empresa no foco da imersão.

São João de Maracanaú registrou na noite do dia 7 o maior público da história do evento: 130 mil pessoas. Diante do sucesso da empreitada encabeçada pelo prefeito Roberto Pessoa, vários municípios têm anunciado festejos.

Unimed Fortaleza está nos preparativos finais para a 16ª edição do Café com RH, que acontecerá no dia 13 de junho, das 8h às 18h, no Teatro RioMar Fortaleza. Tema central: "A Tecnologia do Futuro é Humano".