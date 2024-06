Ansiedade: o hit comportamental da vez

Foto: GEORGE SOUSA Márcia Mapurunga e Joel Porfírio: ansiedade em pauta no programa Pause

Ansiedade em análise

Segue repercutindo, no canal do O POVO no Youtube e nos tocadores de áudio Spotify e Deezer, a entrevista que realizei com o psiquiatra Joel Porfírio Pinto e a psicóloga Márcia Mapurunga. Tema: Transtornos de Ansiedade Generalizada.

Dentre os pontos altos do episódio, alguns destaques:

- O Brasil é o campeão em diagnósticos de ansiedade patológica no mundo. Nas bases desse dado estariam a instabilidade econômica e política, com incremento das redes sociais que, dentre outros malefícios, ilustram com rigor de detalhes a grande desigualdade social entre os mais ricos e os mais pobres.

- O uso compulsivo de telas, especialmente celulares e seus aplicativos utilitários, geraram uma sensação de instantaneidade que alterou a forma como as pessoas lidam com a rotina, acelerando atividades e instalando a permanente percepção de que se está perdendo algo novo nos minutos em que se está fora do digital.

- Exercícios físicos regulares, sono de qualidade, boa alimentação e uma reeducação no tempo e no conteúdo consumido nas redes sociais são o primeiro passo do tratamento dos transtornos de ansiedade.

Confiram na íntegra, vale a pena!

Homenagem

Vice-Consulado de Portugal em Fortaleza, Sociedade Beneficente Dous de Fevereiro, Câmara Brasil Portugal no Ceará e Conselho das Comunidades Portuguesas para o Ceará e o Piauí, com apoio da Federação das Câmaras Portuguesas, comemoram, dia 15 de junho, às 17h, o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Ponto alto: entrega do Prêmio Martim Soares Moreno aos empresários Consuelo Dias Branco e Armando Abreu, seguido de concerto de Ana Lains e coquetel. Vai ser na sede da Sociedade Beneficente Dous de Fevereiro, na Praia do Futuro.

Autógrafos

Muito prestigiado, no Teatro Nadir Papi Saboya, o lançamento do livro "Artur Bruno - Caminhos de Educação", assinado por Nájila Cabral. Biografia propõe um cruzamento nas atuações de Bruno no campo da educação e do meio ambiente no Ceará desde os anos 1970. Nomes do mundo empresarial, político, institucional, educacional e ambiental compareceram ao momento. Registros... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram, e também na página especial de domingo.

abrir (Foto: arquivo pessoal )Artur Bruno, Graça Bringel e Antônio José Mendonça (Foto: arquivo pessoal )Abelardo Benevides, Tales de Sá Cavalcante, Roberto Pessoa e Artur Bruno (Foto: arquivo pessoal )Abelardo e David Benevides (Foto: arquivo pessoal )Abelardo e Elisbeth Benevides e Socorro França (Foto: arquivo pessoal )Antônio Balman, Janaína Farias e Assis Cavalcante (Foto: ANDRÉ GORKI/ divulgação )Rholden Queiroz, Adryana Joca, Artur Bruno e Leda Maria (Foto: ANDRÉ GORKI/ divulgação )Natércia e Artur Bruno com dom Edmilson da Cruz (Foto: ANDRÉ GORKI/ divulgação )Nágila Cabral e Artur Bruno (Foto: ANDRÉ GORKI/ divulgação )Artur Bruno e Tales de Sá Cavalcante

Bethânia na UFC

Foto: JORGE BISPO/ DIVULGAÇÃO maria betania

Confirmada para dia 15 de novembro, sexta-feira, às 17h30min, solenidade de entrega do título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal do Ceará à grande artista Maria Bethânia.

O reconhecimento havia sido aprovado em reunião do Conselho Universitário do dia 23 de março e essa semana a produção da cantora confirmou a sua presença ao evento na Concha Acústica da UFC.

A informação foi antecipada pelo reitor da Universidade, Custódio Almeida, durante a tarde de ontem, quando participou, na sede do O POVO, do ato de inclusão do Grupo de Comunicação no programa Ceará 2050.

Precioso acervo

Foto: Casa D `Alva/Divulgação José Guedes abre Casa D`Alva para grande mostra da arte brasileira

Amanhã, sexta-feira, 14 de junho, galerista e artista visual José Guedes abre sua Casa D`Alva para noite das mais especiais.

Obras de Alfredo Volpi, Anna Maria Maiolino, Anita Malfatti, Cândido Portinari, Cícero Dias, Claudia Andujar, Di Cavalcanti, Djanira, Eliseu Visconti, Fulvio Pennacchi.

E ainda Ione Saldanha, Ismael Nery, Judith Lauand, Amadeo Luciano Lorenzato, Maria Polo, Rubem Valentim, Tarsila Do Amaral, Tomie Ohtake, Victor Brecheret e Waldemar Cordeiro compõem a exposição "Arte Brasileira - Na Bienal De Veneza e Na Casa D'alva", mostra que segue até 13 de julho em cartaz.

Dentre 50 trabalhos de absoluta importância e expressão para a arte nacional, destaque para sala especial com onze pinturas de Di Cavalcanti, indo dos anos 30 aos anos 70.

Importante também frisar a relevância de coleção com sete desenhos de Tarsila do Amaral, incluindo o estudo para a obra prima "A Lua", de 1928, obra que hoje pertence ao MOMA (NY).

Merece ser visitado.

Portugal-CE: brinde

Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBPCE) celebrou seus 23 anos de atuação no Estado com almoço no Ideal Clube. Entidade tem como alvo principal a promoção dos negócios do Estado com o mercado europeu e acumula grande feitos nas mais de duas décadas de atuação.

Entre as presenças ao evento, os diversos ex-presidentes da CBPCE, como Armando Abreu, Eduardo Bezerra, Eugênio Vieira, José Maria McCall Zanocchi, Rômulo Alexandre Soares, Wandocyr Romero, e muitos outros que contribuíram fortemente para a expansão dos negócios, assim como o atual presidente, Raul dos Santos Neto. Registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Rui Almeida, Ives Castelo Branco e Raul Santos (Foto: JoaoFilho Tavares)Armando Abreu e Raul Santos (Foto: JoaoFilho Tavares)Coronel Romero e Raul Santos (Foto: JoaoFilho Tavares)José Maria Zanocchy e Raul Santos (Foto: JoaoFilho Tavares)Raimundo Viana e Francisco Brandão (Foto: JoaoFilho Tavares)Beatriz Cavalcante e Raul Santos (Foto: JoaoFilho Tavares)Lucílio Lessa e Cássia Monteiro