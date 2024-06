Foto: JoaoFilho Tavares Barros Neto, Custodio Almeida, Alexandre Cialdini, Larissa Menescal, Luciana Dummar e Eudoro Santana

Uma parte da história recente, propositiva e atuante do Ceará passou pelo O POVO na tarde da última quarta-feira.

Presidente Luciana Dummar e seu time ouro de jornalistas e executivos do Grupo de Comunicação mais longevo do Estado receberam acadêmicos, políticos, líderes empresariais, intelectuais, pensadores, profissionais liberais de expressão e nomes do mercado para o ato de inclusão formal do O POVO dentre os signatários do projeto Ceará 2050.

Trata-se de um plano de Estado, e não de governo, e foi pensado para superar os desafios locais no longo prazo a partir da articulação entre diversos entes.

O plano mapeou oportunidades, demandas e traçou estratégias para que o Ceará possa melhorar o desempenho em diferentes frentes e ao mesmo tempo.

Inicialmente uma parceria entre a UFC e o Governo do Estado, o Ceará 2050 agregou frentes da iniciativa privada e mais atores públicos para atingir o objetivo.

Os trabalhos resultaram na definição de 20 programas com um horizonte de 30 anos e a atuação de centenas de pessoas desde 2017 até o lançamento, em março de 2022, com a participação de cinco ex-governadores com o então governador Camilo Santana (PT).

Momento no O POVO teve, ainda, um caráter de renovo no espírito de todos os envolvidos, no sentido de renovar a esperança, a articulação multissetorial e o propósito maior: o desenvolvimento do Ceará.

Seguem presenças...