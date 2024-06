Romantismo e frescor

Foto: ARQUIVO FAMILIAR Alexandre Rangel, Ivana Bezerra, Gabriel Sanford, Lize Bezerra, Guilherme Samapaio e Denise Sanford

Às 15 horas do último sábado, 7 de junho, Lize Bezerra era conduzida ao altar da Paroquia Divino Espirito Santo (Cidade dos Funcionários) pela mãe, Ivana Bezerra, para selar matrimônio com Gabriel Sanford Sampaio, filho do deputado estadual Guilherme Sampaio e da educadora e empresária Denise Sanford.

Após tocante cerimônia, convidados foram recebidos em romântico e charmoso fim de tarde, no La Maison Terrasse, em brindes com vista para o mar da Praia do Futuro.

Ao anoitecer, recepção seguiu-se no Salão Central do Buffet, onde atrações musicais animaram os presentes até a madrugada do domingo. Seguem registros com o desejo de felicidades aos noivos.

Evidência

No top 1 da Netflix Brasil desde a estreia, em 7 de junho, o filme francês "Sob as Águas do Sena", longa de ação que narra a invasão de tubarões gigantes e famintos ao rio que cruza a icônica Paris. Quem protagoniza a produção é a atriz argentina Bérénice Bejo, no papel da cientista Sophia. A comunidade científica europeia, no entanto, tem criticado a narrativa, por trazer uma visão catastrófica e implausível, já que grandes tubarões brancos não sobreviveriam na água doce. Enquanto isso, o filme segue atraindo fãs do gênero e outros curiosos, em busca de entender tamanho sucesso no streaming. Na foto, Bérénice em momento de glamour em red carpet.

Lançamento

Muito prestigiado, no Teatro Nadir Papi Saboya, o lançamento do livro "Artur Bruno - Caminhos de Educação", assinado por Nájila Cabral. Biografia propõe um cruzamento nas atuações de Bruno no campo da educação e do meio ambiente no Ceará desde os anos 1970. Nomes do mundo empresarial, político, institucional, educacional e ambiental compareceram ao momento. Registros...