Brasil multicultural: viva nós!

Foi uma profusão colorida de gente interessante, descolada, criativa, mente aberta. Falo do charmoso brunch de abertura da Feira na Rosenbaum, projeto itinerante que funcionou no Museu da Indústria de quinta a domingo.

À frente, Cris Rosenbaum, curadora e idealizadora da iniciativa, que percorre estados do País reunindo os trabalhos de artesãos, estilistas, designers e artistas visuais, dentre outros criadores, promovendo um intercâmbio de técnicas, estéticas, linguagens, olhares...

Logo no hall de entrada, do conservado prédio histórico, encontrei uma das cadeiras da arquiteta Camila Fiúza, lá acompanhada da mãe Beta. Elas me apresentaram ao empresário Rodrigo Laureano (Rônega), também ousando além-mar como designer de móveis, tendo peças já exibidas em eventos fora do País.

Exibindo seus ouros e pratas, Carolina Figueiredo, filha de Neuma Figueiredo (CasaCor Ceará), que retornou ao Ceará após temporada em Portugal e, agora, trabalha com a mãe na organização da tradicional mostra de arquitetura.

Também por lá, o galerista Leonardo Leal, que me contava do sucesso da exposição de Francisco de Almeida na Alemanha, prorrogada para meados de agosto. Com ele, contemplei peças de um criador do Pirambu, que brincou durante a infância no quintal da casa de Chico da Silva e, meio que por osmose, resguarda em suas peças traços da escola artística que marcou época no Ceará.

Muito solícita a organizadora do evento, Cris Rosenbaum, sempre acomopanhada do "dono da casa", Luis Carlos Sabadia.

Pausa para uma chegada-furacão: Luisa Cela, a cotada para vice de Evandro Leitão, com seu estilo executiva, sem ser careta. Lembrei-me de quando Patrícia Saboya era deputada estadual e, apesar da seriedade da alfaiataria, conseguia manter uma aura "fresh" na imagem.

Mas voltando....

Celina Hissa chega com suas tramas, bem expostas em estande do evento, assim como na roupa de Stella Rolim, que prestigiou os trabalhos dos cearenses e saiu cheia de sacolas.

Alguém sabe se a presidente do Dragão do Mar, Helena Silveira, já atuou como modelo? Conheço sua competência técnica e estudo, mas é notável a passagem da moça esguia e elegante na qual qualquer roupa cai como um luva.

Papaeei com a empresária da moda Beatriz Castro, resistente empreendedora da Praia de Iracema, que resiste a todas as fases da região com sua loja (chic) Ethos. Chegamos a um consenso: está havendo uma nova onda de interesse pelo local, agora ocupado por novos ateliês, bares, lojas, o samba da Clarinha Franck, mas o poder público precisa acompanhar de perto para não ser tomado pelo desordenamento urbano. Bia circulava com a consultora de arte Alice Frota, que vai abrir na Ethos um escritório para atuar no métier.

Dei um abraço ainda no requisitado advogado Rodrigo Jereissati e no arquiteto e urbanista Ney Filho, que na CasaCor Ceará, em outubro, apresentará ambiente em homenagem aos negros que fizeram história (muitas vezes esquecida) no Estado.

Saí pela "tangente" absolutamente convencido de que o Ceará é, mesmo, uma terra de gente criativa, pulsante, vibrante, ousada. Daí que reparo, nas duas laterais da escada de ferro verde, "selfie point" genuíno do palacete, os lustres e pendentes gigantes dos designers Érico Gondim e Roberto Dias.

Completamente maravilhado com a potência dos cearenses, dos brasileiros, fruto de uma multiculturalidade única, ancestral, genuína, alegre, forte, saí pensando...

Como é que pode, sendo guardiões de tanta beleza e força humana, estarmos fadados à pobreza intelectual, ao descalabro conceitual, à ganância sem limites de um Congresso Nacional como o atual?

Sempre houve um divórcio entre as grandes questões da população e a dinâmica da política, mas agora, além da corrupção estrutural (que ainda estamos longe de vencer), assistimos à tentativa de retrocesso em direitos, sobretudo na defesa das mulheres, em nome do inútil e inconstitucional extremismo religioso e da jogatina barata pela perpetuação no poder por parte de Arthur Lira.

Viva o povo brasileiro e sua resistência, sua cultura, sua liberdade, sua força e sua arte! Fora, ratazanas!

Flores...

Cult

Uma das fotógrafas mais importantes do mundo, Claudia Andujar (foto) é a nova artista a ocupar a Pinacoteca do Ceará. O museu abre a exposição "Claudia Andujar. Minha vida em dois mundos" no sábado, 22 de junho, a partir das 17h.

Sob curadoria de Eduardo Brandão, motra reúne cerca de 200 fotografias da artista suíça naturalizada brasileira, passeando entre o fotojornalismo e a arte experimental; as grandes cidades e a floresta; a Europa, onde ela nasceu, e a América, continente que a acolheu após a perseguição nazista à sua família paterna; ela própria e o Outro. Imperdível!

Institucional

Diretor-superintendente da Organização Educacional Farias Brito, professor Tales de Sá Cavalcante foi recebido no Grupo de Comunicação O POVO pela presidente institucional e publisher, Luciana Dummar, e pelo presidente executivo, João Dummar Neto. O professor Tales almoçou com os presidentes na sede do O POVO, momento em que conversaram sobre perspectivas para o Jornalismo e a Educação.

Inauguração

Aberta, em Itapipoca, a 16ª unidade fabril da Del Rio, tradicional marca de lingerie. Serão 600 novas vagas de emprego para mulheres naquele município. Empresário Carlos Pereira comemora mais este passo na trajetória de sucesso do grupo.

Últimas...

Propriedade de Guilherme Benchimol e Julio Pádua no Preá, erguida com o propósito de ser uma casa de veraneio, a Casa Siará passa a funcionar como um hotel exclusivo com oito suítes à beira-mar.

Ex-vereador de Fortaleza, dentista e escritor, Marcos Fernandes demonstrou seu talento também com a voz, cantando forrós no disputado cenário junino da Doce Gula Confeitaria.

Querida Zena, um patrimônio da culinária cearense, reúne clientes-amigos, em 30 de junho, comemorando seus 77 anos com muita feijoada e a famosa bolinha de carne.

Em clima romântico, no show de Nando Reis com Ana e Vitória: Nestor Santiago e Andréa Coelho, Roberto Cláudio e Carol Bezerra, Ronaldo Cysne e Luciana Otoch.