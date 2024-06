O melhor CEO do futebol e outras notas...

Foto: Gabriel Silva/Fortaleza EC Marcelo Paz: mais um reconhecimento à gestão no Tricolor

"Melhor CEO"

No comando do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz foi eleito o melhor CEO de um clube brasileiro.

Reconhecimento veio em cerimônia na tarde da sexta-feira (14), durante a premiação da Conferência Nacional de Futebol, evento sobre a indústria do futebol, que premia as melhores práticas esportivas e organizacionais no País.

Paz foi eleito com 61% dos votos, ao concorrer com os executivos André Rocha, do Red Bull Bragantino, e Cristiano Koehler, do Palmeiras.

Ex-presidente do Leão, Marcelo Paz passou a exercer a função de CEO do Fortaleza após o clube tornar-se SAF, em 2023. No período, vale lembrar, o Tricolor de Aço chegou à final da Copa Sul-Americana de 2023 e conquistou a Copa do Nordeste em 2024.

O trabalho à frente do "Laion" no último ano também rendeu, ao Fortaleza, o maior faturamento da história de uma equipe do Nordeste, com cerca de R$ 371 milhões. Justo e merecido!

Trajetória de sucesso

Foto: LUPREZIA/ Divulgação Renato e Liana Thomaz: almoço com CDL Jovem

Renato e Liana Thomaz são os palestrantes convidados do almoço empresarial da CDL Jovem, hoje, ao meio dia, no Giz Cozinha Bohêmia. Fundadora da grife beachwear Água de Coco, ela vai apresentar, ao do filho, cases de inovação e o legado de uma das marcas de moda praia mais importante do País.

A benção do padim

Foto: Rodolfo Loepert/ Divulgação João Campos e Tabata Amaral: preces em Juazeiro do Norte

Prefeito de Recife (PE), midiático João Campos passou o fim de semana com a namorada, deputada federal Tábata Amaral, em giro pelo Cariri. Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, ela compartilhou momento de fé, no Horto do Padre Cícero, onde o casal agradeceu bençãos, trocaram fitinhas do cultuado sacerdote e, segundo o texto publicado pela parlamentar, pediram forças "para tudo o que ainda está por vir", ou seja, urnas e prometido altar.

Lá vem a noiva!

Foto: arquivo familiar Daniele, Izabela, Camila e Lia Quinderé, Raquel Jucá e Marina Cidrão

Aplaudida chef patissiêr e industrial do ramo alimentício Lia Quinderé, a quem apelidei de "Rainha das Coxinhas" por conta do megasucesso de seus congelados Sucré, ganhou festa de Despedida de Solteira organizada e anfitrionada pela irmã dela, Marina Cidrão, reunindo amigas para brinde e brincadeiras em cima de São João. Empresária sobe ao altar, dia 22, com o diretor-executivo do Sistema Jangadeiro de Comunicação, Cyro Thomaz. Enlace acontece na residência dos pais dela, Cândido Quinderé e Valéria, nas Dunas, em cerimônia superíntima.

Saúde em dia!

Foto: Carlos Fernandes/ Rola na Orla Emílio Guerra: saúde é o que interessa

À frente da rede de lojas masculina Skyler, Emílio Guerra também nutre a corrida de rua como hobby com foco na saúde física e mental. Musculação atua como suporte para a prática, que já o levou às maratonas de Frankfurt, Paris, Barcelona, Charlestone, Rio de Janeiro e Chicago. Atualmente, já tem na agenda a de Londres em 2025.

Sobre a marca Skyler, são mais de 60 lojas no Norte e Nordeste, com 19 anos trabalhando com franquias. Dia 25 de junho, rede inaugura a primeira unidade em São Paulo, no Shopping Ibirapuera. Sucesso!

Em família

Foto: arquivo familiar Francisco Novais, Fernando, Alberice e Ana Virgínia Furlani

Arquiteto Marcus Novais reuniu a família, em seu endereço, para almoço cheio de afeto celebrando mais um ano de vida da mamãe, dona Alberice Novais. Ao lado do marido, Chico Novais, e dos outros filhos do casal, Urias, Fernando, Polyanna, Nazinha e Sérgio, aniversariante recebeu o carinho das gerações que formam a árvore genealógica oriunda da bonita e sólida união. Seguem registros com o desejo de saúde a toda a família.

Foto: arquivo familiar Alberice Novais com seu esposo Francisco, seus filhos e netos

Últimas

Academia Cearense de Letras realiza nessa quarta-feira, dia 18, jantar-show para arrecadação de fundospara a histórica e importante entidade. Vai ser no Iate Clube, com início às 19h e apresentação do cantor Marcos Lessa. Ingressos disponíveis na plataformaSympla.

Fisioterapeuta dermatofuncional Melina Baquit recebe pacientes e amigos, na sexta-feira, para o arraiá da sua requisitada clínica.

Querida Zena, um patrimônio da culinária cearense, reúne clientes-amigos, em 30 de junho, comemorando seus 77 anos com muita feijoada e a famosa bolinha de carne.

Em clima romântico, no show de Nando Reis com Ana e Vitória: Nestor Santiago e Andréa Coelho, Roberto Cláudio e Carol Bezerra, Ronaldo Cysne e Luciana Otoch.

Diretor Financeiro do Grupo O POVO, André Azevedo garantiu delícias juninas para o sábado no Arraiá Gourmet da Doce Gula Confeitaria, que mantém buffet de iguarias no mês de junho.

O Congresso Nacional conseguiu atingir o nível do ditado popular: "Se cobrir, vira circo, se cercar vira hospício", com cearenses garantindo portagonismo no teatro dos horrores.