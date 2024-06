É do Instituto de Pesquisa. Em quem você pretende votar?

Foto: Joao Filho Tavares Stella Rolim na Feira na Rosenbaum

Foi bem estranho...

Não sou de atender ligações de números desconhecidos. Mas acabei liberando um "alô" semana passada...

- Bom dia, aqui é do Instituto "X" e estamos fazendo uma pesquisa de opinião sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

- Obrigado pelo contato, mas como jornalista profissional, prefiro não participar.

Até aí, tudo bem... O problema foi o pós-chamada.

Fiquei martelando, na minha cabeça, qual dos pré-candidatos postos "à mesa" merecia o meu voto, raciocínio feito com o acúmulo de intenso acompanhamento profissional da política cearense e brasileira há mais de duas décadas.

Foi triste constatar, numa análise geral (e aqui proponho que vocês façam o mesmo exercício interior), o quanto a pauta política no País se afastou sobremaneira, nos útimos anos, de temas com maior urgência e relevância para a coletividade, direcionando os "esforços" dos eleitos a uma disputa de poder que não respeita mais os períodos extra-eleitorais.

É como se nós, povo brasileiro, tivéssemos sido incorporados ao ringue permanente da "tchurma", de forma que falta tempo para exercer a cidadania em plenitude de envolvimento e participação.

A sensação é a de que nossa função é estar sempre defendendo ou detonando os quadros políticos na emergência de uma eleição que parecer estar marcada para o domingo que vem.

Esse ritmo, imposto pelo jogo político-partidário com a "ajuda" da celeridade - angustiante - das redes sociais, nos afasta de uma elaboração mais racional dos feitos e desfeitos dos pré-postulantes, assim como nos cega ao que já foi entregue, incluindo aí a parte positiva das gestões.

Tal movimento, somado às denúncias de corrupção, às tentativas de impor um viés ideológico e religioso único a um país ultradiverso e continental como o Brasil, aos debates que tentam retroceder em assuntos de foro íntimo, à ausência de teor e parâmetros técnicos e legais das propostas, acaba por gerar esse vazio na mente do contribuinte-eleitor, que já esqueceu como era, em algum momento da sua história, depositar um voto imbuído pela energia da confiança.

Oxalá esse fio, cada vez mais frágil, unindo representantes eleitos e povo, não se desfaça de vez, posto que é a matriz guardiã do regime democrático. Mas se atentem, sujeitos da cena pública, enquanto é tempo... Antes que o telefone fique fora do gancho eternamente... Arthur Lira, pelo jeito, entendeu esse bilhete nos últimos dias.

Flores e folhas... bastante verde, da esperança.

Matrimônio

Foto: Júnior Alves/ Arquivo familiar Igor Queiroz Barroso e Aline

Casados em união civil desde 2011, Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso subiram ao altar da Capela de Santa Filomena, início da noite na última quinta-feira, 13 de junho, para reafirmar os votos de união perante a Igreja.

Restrito 80 convidados, sendo famílias e amigos do coração do casal, cerimônia religiosa foi seguida de elegante jantar na residência onde por décadas viveu a avó do noivo, Yolanda Queiroz.

Branca Mourão produziu um cenário de jardim palaciano, em tons de azul, branco e dourado, que casou muito bem com o receptivo musical da noite: clássicos internacionais executados pela Camerata da Unifor.

Imensas mesas postas, estilo banquete, receberam louças e cristais nos tons da decoração, atravessadas por arranjos de flores escorrendo das cabeceiras ao chão.

Lua de mel tem no roteiro paraísos históricos e naturais da Itália, Portugal e França. Felicidades ao noivos.

Zoom

Foto: Joao Filho Tavares Stella Rolim na Feira na Rosenbaum

Quem circulou, com total entusiasmo pelo made in Ceará exposto na Feira da Rosenbaum, foi Stella Rolim. Trajando vestido em renda artesanal, conheceu os trabalhos de artistas e artesãos que ocuparam, por quatro dias, o Museu da Indústria, belo palacete de época defronte ao Passeio Público. O giro rendeu. Stella saiu cheia de sacolas com produtos adquiridos no evento.

Brasil-Portugal: homenagens

O Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas no Brasil motivou noitada, das mais especiais, na sede da Sociedade Beneficente Dous de Fevereiro. Vice-Consulado de Portugal em Fortaleza, Câmara Brasil Portugal no Ceará e Conselho das Comunidades Portuguesas para o Ceará e o Piauí, com apoio da Federação das Câmaras Portuguesas, realizaram show de Ana Laíns, "Mátria Lingua", seguido da entrega do troféu Martim Soares Moreno, que em 2024 homenageou os empresários Armando Abreu e Graça Dias Branco da Escóssia. Registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Ivens Junior, Graça da Escóssia e Claudio Dias Branco (Foto: JoaoFilho Tavares)Isabel e Filipa Almeida, Angela Larguarte e Manoela Brandao (Foto: JoaoFilho Tavares)João e Roseane Medeiros e Armando Abreu (Foto: JoaoFilho Tavares)Graça Dias Branco, Luis Ramos e Armando Abreu (Foto: JoaoFilho Tavares)Graça da Escóssia e Cláudio Dias Branco (Foto: JoaoFilho Tavares)Graça Dias Branco e Armando Abreu (Foto: JoaoFilho Tavares)Francisco Campelo, Ana Paula, Regina Fifelis e Jorge Borell (Foto: JoaoFilho Tavares)Graça Dias Branco da Escóssia (Foto: JoaoFilho Tavares)Roseane e João Medeiros (Foto: JoaoFilho Tavares)Felipe Castro, Mariana Oliveira, Antonio de Pinho, Denise Kacem e Alexandre Oliveira (Foto: JoaoFilho Tavares)Denise e Alexandre Oliveira (Foto: JoaoFilho Tavares)Francisco Brandao e Rui Almeida (Foto: JoaoFilho Tavares)Francisco Brandão, Graça Dias Branco da Escóssia, Jório da Escóssia, José Wanon e Raul Santos (Foto: JoaoFilho Tavares)Walberto Melo e Sofia Abreu (Foto: JoaoFilho Tavares)Coronel Romero e Jorio da Escossia (Foto: JoaoFilho Tavares)Anya Ribeiro, Joao Teiceira e Aurea Cidrao (Foto: JoaoFilho Tavares)Armando Abreu e Lêda Maria (Foto: JoaoFilho Tavares)Teresa e Tarcísio Porto (Foto: JoaoFilho Tavares)Rui Almeida, Graça Dias Branco da Escóssia, Luis Ramos, Armando Abreu e Francisco Brandao (Foto: JoaoFilho Tavares)Consuelo Dias Branco e Graça Dias Branco da Escóssia (Foto: JoaoFilho Tavares)Sheyla Nascimento e Armando Abreu