A poltrona made in CE que faz sucesso pelo mundo

Empresário do ramo de mobiliário e peças de decoração, à frente da loja Ronega, Rodrigo Laureano também enveredou pela criação de móveis exclusivos.

Do que já saiu de sua prancheta criativa, destaque para a poltrona Glow Up, mesclando a brasilidade do criador às referências que traz de suas muitas experiências internacionais.

A peça foi a grande vedete de 2023 nos circuitos de design internacionais, tendo sido lançada oficialmente durante o Salão de Milão, ocasião na qual recebeu diversas menções por meios de comunicação de vários países.

Daí, a Glow Up foi escolhida para participar de algumas semanas de design pelo mundo, incluindo o maior evento do segmento nos EUA, a ICFF em Nova York.

Atualmente, além de estar presente em diversas residências americanas, a criação made in Ceará pode ser encontrada em galerias de Miami, Los Angeles, Nova York, Las Vegas e outras cidades.

Mercado

As pedras naturais da cearense Granos, maior indústria do mercado de rochas ornamentais do Norte e Nordeste, estão presentes em mais uma edição da Casacor São Paulo.

Com o tema "De presente, o agora" em 2024, a mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas chega à sua 37ª edição em uma área de mais de 9000 m² no Conjunto Nacional, com 70 ambientes e cinco espaços dedicados a exposições e instalações artísticas de nomes consagrados no mercado.

A Granos está presente em quatro projetos apresentados na exposição. Para 2024, empresa tem a meta de alcançar 280 mil metros quadrados de materiais produzidos.

Fato

Enquanto pais se movimentam tentando encontrar soluções coletivas para a problemática do uso de telefones celulares e das redes sociais por parte de crianças e pré-adolescentes, escolas adotam, cada vez mais, aplicativos para comunicação com estudantes. Em muitos casos, o diário escolar foi trocado por uma versão digital, comprometendo qualquer tentativa das famílias em manter uma rotina distante desses aparelhos.

Em pauta

O dilema do uso de celulares por crianças e adolescentes, comprovadamente gerando prejuízos escolares, emocionais e até físicos, é o tema do programa Pause dessa sexta-feira, quando recebo nos estúdios do Youtube O POVO a psicopedagoga Eyla Cavalcante e a psicóloga Daniele Furlani, duas profissionais com bastante bagagem acadêmica e prática clínica, apontando saídas e estratégias para as famílias. É às 16 horas, ao vivo, no canal do O POVO no Youtube.

Comida é cultura

Foto: Divulgação Alex Atala, Henrique Ferreira e Van Régia

De passagem por Fortaleza, onde comandou banquete privê no restaurante Mangue Azul, o chef-star e restaurateur brasileiro Alex Atala (restaurantes Dalva&Dito e D.O.M.) aproveitou para conhecer a aclamada Culinária da Van, point de chics e famosos em visita à Capital, sobretudo após receber a apresentadora Angélica, anos atrás, para reportagem.

Por lá, se esbaldou nos quitutes cearenses, com destaque para o famoso camarão crocante da casa, enquanto alinhava com o empresário e restaurateur André Bichucher, também presente, detalhes do cookshow noturno, quando o Mangue Azul celebrou o Dia Mundial da Gastronomia Sustentável.

Na foto, o chef com o empresário Henrique Ferreira e a anfitriã, chef Van Régia.

União

Selaram união civil na quinta-feira, 13, a executiva Leiliane Vasconcelos com o atual secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira. Casal recebeu lista íntima, no Pipo Restaurante, onde transcorreu cerimônia seguida de brinde. Registros...

Vernissage

Galerista e artista visual José Guedes abriu sua Casa D`Alva para noite das mais especiais. Obras de Alfredo Volpi, Anna Maria Maiolino, Anita Malfatti, Cândido Portinari, Cícero Dias, Claudia Andujar, Di Cavalcanti, Djanira, Eliseu Visconti e Fulvio Pennacchi.

E ainda Ione Saldanha, Ismael Nery, Judith Lauand, Amadeo Luciano Lorenzato, Maria Polo, Rubem Valentim, Tarsila Do Amaral, Tomie Ohtake, Victor Brecheret e Waldemar Cordeiro compõem a exposição "Arte Brasileira - Na Bienal De Veneza e Na Casa D'alva", mostra que segue até 13 de julho em cartaz.

Vernissage reuniu muitos nomes de expressão em vários segmentos. Acervo merece ser visitado. Cenas... Mais fotos na coluna especial do domingo.

