Summit M7: setor produtivo em peso

Líderes empresariais e executivos dos grandes grupos do setor produtivo cearense estavam todos presentes. Na manhã de ontem, quinta-feira, 20 de junho, Rodrigo Barroso, Daniel Demétrio, Nisabro Fujita e Gonzalo Mota, sócios da M7 Investimentos, receberam o mercado no La Maison Buffet, para o Summit M7, evento de conteúdo e networking realizado pela empresa do segmento financeiro.

"Estratégias Vencedoras de Crescimento" foi o tema abordado por Gustavo Theodózio (VP M. Dias Branco), Bruno Girão (CEO Alvoar Lácteos) e Anderson Uchôa (CFO Solar Coca Cola), com mediação de Daniel Demétrio. Na primeira fila, Graça Dias Branco da Escóssia e Cláudio Dias Branco com corpo diretor do Grupo M. Dias Branco aplaudiam as falas.

O segundo momento colocou no palco Flávio Ibiapina (Diretor Unimed Fortaleza), Aline Ferreira (VP Grupo Aço Cearense), Aleksandro Oliveira (CFO Grupo Edson Queiroz) para discutir "Tecnologia, Inovação e Visão de Futuro". Na mediação entrou Patriciana Rodrigues (presidente do Conselho de Administração Pague Menos), cada vez maios requisitada para palestras e diálogos sobre o mundo corporativo. Recebeu o aplauso do pai Deusmar Queirós, um dos nomes de expressão presentes.

Fio unificador das falas: a manutenção da esperança mesmo diante do desafio de empreender na instabilidade política e econômica de um país como o Brasil. De fato. Um simples exercício no tempo, revendo os últimos dez anos, nos leva ao impeachment, seguido do governo Temer, a gestão Bolsonaro e o retorno de Lula, pós-prisão. Nação montanha russa, com emoção.

Dito isto, cabe elogiar a perfeita organização da Alas Eventos, de Micheline e Thaís Albuquerque, que entregou um ambiente funcional, clean e contemporâneo, aliado ao serviço sempre irretocável do La Maison Buffet.

Que venham os próximos. Registros...

Ela merece!

Na tarde de hoje, com início às 16h, Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante realiza sessão solene de entrega do Título de Cidadã daquele município à designer de ambientes, decoradora de eventos e empresária baiana Gil Santos. A iniciativa é do vereador Ailson Frota.

Radicada no Ceará há mais de uma década e casada com Denise Bezerra, Gil ergueu, na Taíba, distrito de São Gonçalo, a Casa Taibaiana. Desde então, imóvel vem sendo locado para festas de muita visibilidade, assim como para hospedar celebridades em visita ao Ceará, a exemplo de Ivete Sangalo e Anitta, só para citar algumas.



A visibilidade nacional e internacional promovida pelo empreendimento de Gil Santos - uma das mais belas casas do litoral cearense - jogou nova luz e interesse pela região, que ganhou incremento extra na economia, já em marcha dinâmica com a chegada de hotéis alto padrão naquela orla.

No sábado, o desejado endereço recebe mais uma bela celebração. Dona Noca, mão de Gil, ganha parabéns especial pelos 80 anos, recebendo o abraço de amigos cearenses e baianos. Saúde! Gil merece.

VEM AÍ:

Anuário do Ceará

Foto: João Filho Tavares LUCIANA Dummar, Diana Azevedo e Custódio Almeida na apresentação do projeto UFC 70 anos

Edição 2024-2025 do Anuário do Ceará já tem data de lançamento: será no próximo dia 1º de julho, em solenidade no La Maison. Obra homenageia os 70 anos da primeira instituição universitária do Estado, a Universidade Federal do Ceará (UFC), que ganha um capítulo especial nesta edição.

Na solenidade de lançamento, a anfitriã, a presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, recebe o reitor da UFC, professor Custódio Almeida, além de demais autoridades e personalidades das áreas política, econômica e cultural.



As sete décadas da UFC são o mote para a arte que ilustra o Anuário do Ceará 2024-2025. Desde a capa passando por todos os capítulos, os prédios da UFC são estampados na obra, com ilustração assinada por Carlus Campus, o que tornam o Anuário um livro de referência em informação e arte.

A obra tem 680 páginas e está dividida em 14 capítulos. É considerada a publicação impressa mais antiga em circulação no Ceará.

Realizado pela Fundação Demócrito Rocha e promovido pelo O POVO, o Anuário é conduzido pela edição-geral do jornalista Jocélio Leal, edição executiva de Amanda Araújo e edição de Design e Projeto Gráfico de Andrea Araujo. O capítulo especial é assinado pela jornalista Bruna Forte. A revisão é da jornalista Daniela Nogueira, e a checagem, do jornalista Rubens Rodrigues.

Como manda a tradição, estarei na porta do evento, junto a outros colegas do Time Ouro O POVO, recebendo com alegria os caros convidados. Até lá.



Últimas...

Vida longa ao empresário Fabiano Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará (Seacec), que nesta sexta-feira, 21, completa mais um ano de vida, com brinde no Iate Clube.

Além de sócio do Grupo Serval, Fabiano atua como vice-presidente da Região Nordeste da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac) e como Diretor de Planejamento do Fortaleza Esporte Clube.

Novos corredores: advogado Nestor Santiago e Andrade Mendonça, presidente da Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia, entrando na onda da corrida de rua, são os novos alunos do famoso professor Flavinho.

Rede Greenlife Academias anuncia a abertura novas unidades na Bezerra de Menezes, Passaré (que passa por uma reforma e será reinaugurada), além de uma no Centro de Eusébio.

Assim como não se deve perguntar acerca de procedimentos estéticos faciais, também não convém sinalizar quando um ex-calvo fez implante capilar, opção cada vez mais comum. Finja que já era assim. Exceção para amizades muito próximas.

Bom fim de semana!