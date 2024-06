Cearenses unidos contra a fome

Foto: PACTO PELA FOME/ divulgação Raul Penteado, Wilson Quintella, Rodrigo e Claudia Bocardi

Articuladoras do movimento Pacto Contra a Fome no Ceará, Bia Fiuza e Georgia Pessoa estiveram em São Paulo engajando apoiadores para a causa, em um jantar anfitrionado por Cláudio Valle e Renata, reunindo empresariado cearense residente em São Paulo. A noite teve como tema o trabalho da organização, nascida em SP, e que vem atuando em rede para combater a fome e o desperdício de alimentos.

Bia Fiuza e Georgia Pessoa estão articulando a vinda do movimento ao Ceará, agregando pessoas físicas, poder público, empresas, academia e instituições da sociedade civil para atuar em iniciativas colaborativas, num esforço de compreensão das raízes da fome e na busca da erradicação desse grave problema social, assim como no intuito de viabilizar uma nutrição adequada às populações mais vulneráveis.

Nomes de expressão compareceram ao momento de engajamento filantrópico, com destaque para Geyze Diniz, liderança do Pacto Contra a Fome, e Ticiana Rolim Queiroz, apoiadora da iniciativa. Seguem registros…

Viúva Clicquot

Contagem regressiva para a estreia, nos cinemas, de "Viúva Clicquot", biografia que narra a história de Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, a mulher que criou o champagne mais famoso do mundo. No papel principal está a atriz Haley Bennett (em red carpet na foto), que vai contracenar com Tom Sturridge.

O longa, previsto para as telonas em 19 de julho, é mais um exemplo das cinebiografias que narram as histórias de vida por trás das grandes grifes mundiais, como já foi feito com Gucci, Versace, Ferrari, dentre muitos outros. Sucesso!

Vernissage

Galerista e artista visual José Guedes abriu sua Casa D`Alva para noite das mais especiais. Obras de Alfredo Volpi, Anna Maria Maiolino, Anita Malfatti, Cândido Portinari, Cícero Dias, Claudia Andujar, Di Cavalcanti, Djanira, Eliseu Visconti e Fulvio Pennacchi.

E ainda Ione Saldanha, Ismael Nery, Judith Lauand, Amadeo Luciano Lorenzato, Maria Polo, Rubem Valentim, Tarsila Do Amaral, Tomie Ohtake, Victor Brecheret e Waldemar Cordeiro compõem a exposição "Arte Brasileira - Na Bienal De Veneza e Na Casa D'alva", mostra que segue até 13 de julho em cartaz. Vernissage reuniu muitos nomes de expressão em vários segmentos. Acervo merece ser visitado. Cenas...