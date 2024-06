Foto: FCO FONTENELE Dermatologista Melina Kichler foi entrevistada no programa Pause

Entre nós,

os adultos...

É natural que nós, os quarenta mais, estejamos ainda nos apropriando de forma mais ampla das ferramentas digitais para compartilhamento das nossas opiniões e divulgação dos nossos trabalhos e serviços, mas tenho percebido uma certa tendência - desvio - que merece uma reflexão.

No afã de se inspirar e acompanhar os grandes fenômenos das redes sociais, majoritariamente formado por pessoas mais jovens e nascidas com um celular nas mãos, acabamos por infantilizar nossas expressões. E pior, num esforço para transmitir uma naturalidade, uma descontração diante das telas, criam-se caricaturas de youtubers adolescentes que, diferente de nós, ainda não sabem quase nada sobre a vida.

Se esse formato ficasse circunscrito aos meios digitais seria uma questão menos relevante. O que observo, do posto de quem frequenta profissionalmente inúmeros eventos presenciais de categorias diversas, é que o "idioma digital" parece ter forjado uma legião de adultos que renegam o próprio conhecimento, a profundidade adquirida a duras penas, a maturidade no trato dos temas, a bagagem de anos de trabalho, tudo em nome de gargalhadas forçadas e de uma informalidade incoveniente para certos momentos.

São iniciativas envolvendo profissionais liberais, executivos, empresários, acadêmicos, pagos com ingressos substanciais e plateias lotadas, nas quais apresentadores e debatedores fazem visível opção por manter o nível sempre superficial e com toques jocosos temendo, imagino eu, adentrar no universo da maturidade e da seriedade e ser taxado como "chato".

Termos descontraídos além da conta, piadas fora de contexto, pessoas de alto gabarito intelectual, técnico e de experiência sendo tratadas como amigos numa conversa de bar, sem considerar que há, ali, uma audiência qualificada, que deixou família e compromissos outros para dedicar a moeda mais cara do mercado, o TEMPO, àquele momento.

Costumamos criticar bastante o nível do debate político nos meios digitais, tomados por memes, "arengas" inúteis e "conteúdos" divorciados do que é mais importante na cena pública, mas precisamos nos atentar a essa infantilização cultural ainda subliminar, mas generalizada e em curso, que acaba por desvalorizar o que, de fato, tem relevância na marcha civilizatória.

O triste da história é perceber, na saída, que muito pouco foi extraído daquelas "horinhas de descuido", perdendo-se a oportunidade de levantar grandes questões, verticalizar assuntos, abrir arestas novas diante de um horizonte, adulto, sempre desafiador. Tudo em nome de uma estética algorítimica juvenil e que não condiz com os esforços individuais e coletivos que nos trouxeram até aqui.

Flores...maduras.

Presenças

No jantar privê do restaurante Mangue Azul, celebrando o Dia Mundial da Gastronomia Sustentável, presenças de Tasso Jereissati e Renata, em registro com a chef Van Régia, uma das profissionais a dividir a cozinha com o chef-star Alex Atala, comandante da noite.

Jubileu de Coral

Assembleia Legislativa do Ceará realizou sessão solene em homenagem aos 35 anos da VSM Comunicação. Discursos enfatizaram o pioneirismo da agência no setor, tendo sido a primeira agência de comunicação corporativa no Ceará e a mais longeva das regiões Norte e Nordeste. Demócrito Dummar (in memoriam), presidente do O POVO de 1985 a 2008, foi uma das personalidades lembradas por suas contribuições para a empresa comandada pelo CEO Marcos André Borges. Na ocasião, Demócrito Dummar, que é neto de Demócrito Rocha, fundador do O POVO, foi representado pelo neto Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital do O POVO. Posam na foto com o presidente da Casa, Evandro Leitão.

Beleza

Segue repercutindo, no canal do O POVO no Youtube e nas plataformas digitais do Grupo, a entrevista que realizei no programa Pause com a dermatologista Melina Kichler. A partir do fatídico episódio da morte de um jovem paulista após ser submetido a um peeling de fenol, ela abordou as especificidades e riscos desse tratamento seguido de um panorama sobre o que há de mais contemporâneo, eficiente e seguro em medicina da beleza. E mais: a entrevista finaliza com uma profunda reflexão, por parte da requisitada profissional, acerca do envelhecimento consciente, limites e padrões estéticos. Vale conferir. Está no Youtube do O POVO e nos tocadores de áudio Spotify e Deezer.

Tour

Circulam de férias, pelos EUA, o casal de empresários e sócios da rede de lojas masculinas DLT, Alexandre Magno Menezes e Renata. Na agenda: restaurantes, galerias e a visita a points de moda, street e das grifes, a fim de trazer referências internacionais para as futuras coleções de sua consolidada marca. Na foto, em um dos cenários do Miami Design District, bairro conhecido pelas exposições de arte e design, boutiques e joalherias, cafés e restaurantes de chefs famosos.

Rumo ao altar

Talynie Mihaliuc e Flávio Menezes reuniram família e amigos para celebração dupla de aniversário. Na residência dela, casal recebeu o carinho das presenças, aproveitando para formalizar noivado. Preparativos para o casamento já em curso. Seguem cenas com o desejo de felicidades aos noivos.