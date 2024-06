Cearenses em tour pela transição energética

Foto: divulgação Luis Carlos Queiroz com Gioia Müller-Russo, gerente de Projetos da Solar Promotion International, organizadora do evento.

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Foto: divulgação Luis Carlos Queiroz com Gioia Müller-Russo, gerente de Projetos da Solar Promotion International, organizadora do evento.

O Sindienergia-CE realizou, ao longo da última semana, pelo terceiro ano consecutivo, a sua Missão Empresarial Europeia.

Em contato com empresas de vários países, empresários cearenses imergiram nas grandes discussões relacionadas à - urgente - transição energética global, conhecendo grandes projetos, cases de sucesso e iniciativas internacionais voltadas à descarbonização.

Agenda incluiu visitas a empresas e instituições na Alemanha e Áustria, como Fronius, SMA Solar, Apollo Power, Siemens, Solar Materials e Max Solar Energy Concepts.

À frente, o dinâmico presidente do Sindienergia, Luis Carlos Queiroz, juntamente com membros da diretoria do sindicato e alguns associados. Missão contou com apoio do Centro Internacional de Negócios da Fiec.

No registro, Luis Carlos com Gioia Müller-Russo, gerente de Projetos da Solar Promotion International, organizadora do Intersolar Europe.

DELUXE

Foto: arquivo pessoal Ailton e Alexandre Leitão: evento internacional de joalherias



Ailton Filho e Alexandre Leitão (irmãos e diretores da Tânia Joias) no JCK Las Vegas, megaencontro de joalherias e grifes do mercado deluxe nos EUA. Tendência da temporada: pedras coloridas com destaques para as esmeraldas e novas lapidações em diamantes. Dupla recebe homens da Cidade em sua Maison, na quinta-feira, para experiência com a alta charutaria.

Brinde na Grécia

Empresário Humberto Cavalcante e Raquel escolheram os paraísos naturais da Grécia para brindar a chegada dele nas quatro décadas de vida. Assim, novo quarentão e esposa receberam comitiva de amigos cearenses em momentos especiais por Athenas, Mykonos e Santorini. Sobrou amizade e charme! Cenas...

abrir (Foto: arquivo pessoal) Anna e Felipe Oquendo com Mariana e Régis Oquendo (Foto: arquivo pessoal)Mariana Oquendo, Camila Bitar, Raquel Macêdo, Nathalia Ximenes e Anna Oquendo (Foto: arquivo pessoal)Humberto Cavalcante, Felipe Oquendo, João Rafael Furtado, Rafael Lobo e Régis Oquendo (Foto: arquivo pessoal)Humberto Cavalcante e Raquel Macedo, Felipe e Anna Oquendo, João Rafael Furtado e Camila Bitar, Rafael Lobo e Nathalia Ximenes, Régis Oquendo e Mariana Tomaz (Foto: arquivo pessoal)Régis Oquendo Nogueira e Mariana (Foto: arquivo pessoal)João Rafael Furtado e Camila Bitar (Foto: arquivo pessoal)Nathalia Ximenes e Rafael Lobo (Foto: arquivo pessoal)Humberto Cavalcante e Raquel Macêdo

Vem aí, CasaCor 2024

Foto: João Filho Tavares Carolina Figueiredo: designer de joias com a marca Carola

...E no zunzum da Feira na Rosenbaum, no Museu da Indústria, zoom na designer de joias Carolina Figueiredo, que herdou dos pais, Esdras Figueiredo e Neuma, o olhar aguçado para as belas criações manuais. Com sua marca de joias exclusivas e autorais Carola, segue apresentando coleções com remissão às figuras simbólicas da cultura cearense, numa versão completamente modernex e atemporal. De volta ao Brasil pós-temporada europeia, está do lado da mãe na execução de mais uma CasaCor em Fortaleza. Brilha!

Noite beneficente

Presidente da Academia Cearense de Letras, o educador Tales de Sá Cavalcante organizou, em parceria com o comodoro do Iate Clube, Pompeu Vasconcelos, jantar beneficente a fim de arrecadar recursos para a manutenção da estrutura física e atividades da entidade, a mais longeva do Brasil, tendo sido instalada antes mesmo da Academia Brasileira de Letras. Muitos nomes de expressão compareceram ao Iate, onde transcorreu o prestigiado momento. Registros...

abrir (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Graça Dias Branco da Escóssia e Gisela Vieira (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Nádia Frota e Jorge Parente (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Jaqueline de Sá Cavalcante, Graça Dias Branco da Escossia e Gisela Vieira (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Natércia e Aartur Bruno (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Raquel e Durval Aires, Tales de Sá Cavalcante, Emanuel Leite Albuquerque e Marcos Leite (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO)Jessica e Renan Cidrão (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Regina Dias Branco (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Ana Carmen e Luciano Montenegro (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )José Auguto Bezerra, Tales de Sá Cavalcante e Pio Rodrigues (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Lisieux Brasileiro, Valeska Rolim e Luciana Sousa (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Élcio Batista, Eliane Brasil, Eudes Bringel e Pio Rodrigues (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Luciana Sousa, Valeska Rolim, Jaqueline de Sá Cavalcante, Lisieux Brasileiro e Hildete de Sá Cavalcante (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Gisele, Beth, João e Priscila de Sá Cavalcante e Humberto Fontenele (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )José Auguto Bezerra, Tales de Sá Cavalcante e Pio Rodrigues (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Regina Dias Branco (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Gisele, Beth, João e Priscila de Sá Cavalcante e Humberto Fontenele (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Lisieux Brasileiro, Valeska Rolim e Luciana Sousa (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Luciana Sousa, Valeska Rolim, Jaqueline de Sá Cavalcante, Lisieux Brasileiro e Hildete de Sá Cavalcante (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Nádia Frota e Jorge Parente (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Natércia e Aartur Bruno (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Ana Carmen e Luciano Montenegro (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Jaqueline de Sá Cavalcante, Graça Dias Branco da Escossia e Gisela Vieira (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Raquel e Durval Aires, Tales de Sá Cavalcante, Emanuel Leite Albuquerque e Marcos Leite (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO )Élcio Batista, Eliane Brasil, Eudes Bringel e Pio Rodrigues (Foto: IATE CLUBE/ DIVULGAÇÃO)Jessica e Renan Cidrão