Infância e telas: o alerta está dado!

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 21-06-2024: Pause com Clóvis Holanda. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Alerta

Os prejuízos que o excesso de telas pode causar a crianças e adolescentes é múltiplo, comprometendo vários aspectos do desenvolvimento. O alerta é global e vem ganhando cada vez mais força no Brasil, principalmente após a criação do Movimento Desconecta, rede de pais e mães que tenta um acordo coletivo pela retirada de celulares do ambiente escolar, medida que já vem sendo tomada em outros países.

Tratei do assunto, verdadeiro dilema para as famílias contemporâneas, na última edição do programa Pause. No estúdio, recebi a psicopedagoga Eyla Cavalcante e a psicóloga Daniela Furlani, duas profissionais vocacionadas, de ampla bagagem acadêmica e clínica. O conteúdo, de fundamental importância para genitores e cuidadores infantis, está disponível no canal O POVO no YouTube e nos apps de áudio Deezer e Spotify.

Tour

Foto: arquivo pessoal Pedro Fujita Campos, Silvia Góes e Giovanni Pimentel

Aniversariante de hoje é a querida colega jornalista Silvia Góes, que passa a data em eurotour com o marido Giovanni Pimentel e afilhado Pedro Fujita Campos, juntos na eterna Roma.

Celebrar

Fundador do Grupo Coco Bambu, rede de restaurantes cearense presente em vários estados do Brasil, Afrânio Barreira recebeu o abraço da família e dos amigos por mais um ano de vida. Jantar no Coco Bambu Jk, em São Paulo, brindou o novo ciclo do empresário. Seguem registros com o desejo de muita saúde à toda a família.

abrir (Foto: arquivo pessoal )Waldemar Cartaxo e Claudia (Foto: arquivo familiar )Anfitrião com o filho Felipe Barreira e amigos (Foto: arquivo familiar )Ronald Aguiar, Patrícia Saraiva, Maryana Canamary e Idézio Rolim (Foto: arquivo familiar )Lia Parente, Ticiana Barreira, André Parente (Foto: arquivo familiar )Felipe Barreira e Beatriz Tajra com o filho Afrânio (Foto: arquivo familiar )Daniela e Afrânio Barreira (Foto: arquivo familiar )Ticiana Barreira e André Parente

Première

Foto: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Emma Stone na première de "Kinds Of Kindness"

Contagem regressiva para a estreia, em agosto, de "Tipos de Gentileza", novo filme do incensado diretor Yorgos Lanthimos, responsável por "A Favorita" e "Pobres Criaturas", longa que rendeu um Oscar de Melhor Atriz a Emma Stone. A parceria segue firme entre cineasta e estrela, que volta às telonas na nova produção. Para a première internacional, no MOMA de New York, atriz trajou Louis Vuitton. Brilha!

União

Em romântico fim de tarde, tendo como cenário o mar da Praia do Futuro, selaram sua união os requisitados advogados Daniel Maia e Helena Bonatto. Nomes de expressão do mundo Direito, tanto na Academia quanto na advocacia, compareceram ao momento. Seguem registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Randal e Gina Pompeu (Foto: JoaoFilho Tavares)Felipe Andrade, Custodio Almeida e Rafael Vieira (Foto: JoaoFilho Tavares)Celio Studart e Álamo Costa (Foto: JoaoFilho Tavares)Gisele e Leonardo Barreto (Foto: JoaoFilho Tavares)Yana e Clovis Cardoso (Foto: JoaoFilho Tavares)Newton Guimarães e Aline Ferreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Vilmar Ferreira e Luiza Caminha (Foto: JoaoFilho Tavares)Tibério Sobreiro e Larissa (Foto: JoaoFilho Tavares)Leda Coelho, George Monteiro e Maria Eduarda Coelho (Foto: JoaoFilho Tavares)Ronald Aguiar e Patrícia Saraiva (Foto: JoaoFilho Tavares)Yana e Clovis Cardoso (Foto: João Filho Tavares )Os noivos Daniel Maia e Helena Bonatto (Foto: JoaoFilho Tavares)Tibério Sobreiro e Larissa (Foto: JoaoFilho Tavares)Celio Studart e Álamo Costa (Foto: JoaoFilho Tavares)Vilmar Ferreira e Luiza Caminha (Foto: JoaoFilho Tavares)Leda Coelho, George Monteiro e Maria Eduarda Coelho (Foto: JoaoFilho Tavares)Ronald Aguiar e Patrícia Saraiva (Foto: JoaoFilho Tavares)Randal e Gina Pompeu (Foto: JoaoFilho Tavares)Gisele e Leonardo Barreto (Foto: JoaoFilho Tavares)Felipe Andrade, Custodio Almeida e Rafael Vieira (Foto: JoaoFilho Tavares)Newton Guimarães e Aline Ferreira (Foto: arquivo pessoal )Waldemar Cartaxo e Claudia

Vou, mas volto!

Saio de férias por alguns dias, tempo de reciclar a mente e o espírito para voltar com tudo. A coluna volta a ser publicada em 17 de julho e o programa Pause volta a ser transmitido ao vivo no dia 19 de julho, com convidada especial: Monja Coen, que vem falar sobre seu novo livro. Até a volta!