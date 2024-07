Diga-me em quem votas...

Foto: CDL/ DIVULGAÇÃO Assis Cavalcante, Edyr Rolim, Marlene Cabral, Jade Romero e Freitas Cordeiro

Bonitinhas demais as mensagens de vocês durante as minhas férias, registrando a falta desse nosso encontro diário. Sabem que mesmo com minha cerveja na mão e de pernas para o ar, acabava me vendo perdido em pensamentos sobre como vou escrever acerca de um acontecimento, quando, então, me dava conta de que não haveria coluna.

Pois bem... nesse balancê dos dias, acabei dispensando a minha psicóloga. Dei-me alta não por sanidade e equilíbrio, mas por cansaço de tanto elaborar sobre a minha própria vida, afinal, a dos outros sempre é muito mais interessante de falar, analisar e julgar. Estou mentindo?

Daí que, livre dessa "conta extra" e me achando o adulto mais maduro e sem paranoias e ansiolíticos, fui ao shopping me autopresentear. Dia 23 agora, abro novo ciclo. Antes de pegar a escada rolante, um rapaz mais jovem me parou e disse:

- Posso orar por você?

Fiquei meio surpreso, atônito, respondi que não, mas essa abordagem me despertou inúmeras questões.

Fiquei me olhando em todos os espelhos de uma loja de departamentos pra saber se tenho cara de ímpio, pedófilo, corrupto, adepto das piores práticas humanas.

Ora, se pelo menos eu estivesse com uma camisa bem cafajeste, estampada e aberta até o quarto botão, exibindo um escapulário da Desatadora dos Nós; ou com uma sacola de abadás, uma t-shirt de banda heavy metal e seus demônios e vampiros. Até exibia uma evidente espinha na testa, dando indícios de um chifre - maligno ou conjugal? Cruzes!

Mas que nada!

Trajava uma clássica camisa de botões manga longa, azul bebê, ops, está aí o ponto!

Acabei lembrando que a peça é o hit fashion masculino de todas as eleições. Talvez o evangelizador dos consumitas tenha me achado com um semblante de deputado estadual que desvia dinheiro de emendas dos miseráveis para circular no verão europeu com a camisa "ostentação summer" que citei mais acima.

Esse item do vestuário masculino, a camisa azul celeste, merecia, inclusive, um capítulo na obra clássica "Direita e Esquerda: Razões e Significados de uma Razão Política", do filósofo político, historiador do pensamento político, escritor e ex-senador italiano Norberto Bobbio. A camisa, talvez, seja o único aspecto compartilhado entre os extremistas dos dois lados.

O envolvimento e a devoção às pautas implantadas via "zap" é tão acentuado, que eu estou vendo a hora serem abertos um comitê do Trump na Praça Portugal e um do provável substituto de Biden na avenida da Universidade, bem clichê como é e se tornaram as personalidades das bolhas de conteúdo e seus adictos. Soube que teve até uma novena, nesses grupos de oração aldeotinos, dedicada a São Policarpo, santo invocado como protetor dos ouvidos e das queimaduras, em gratidão pelo "livramento" da (big) orelha do candidato republicano.

Mas voltando às "personalidades das bolhas"...

...Não podemos mais nem chamá-los de homens públicos, posto que esses tratavam de temas do interesse coletivo, decididos a deixar legados com seus mandatos. O que se vê hoje são plenários, da mais simples câmara municipal do Interior ao tapete azul do Congresso Nacional, tranformados em selfie points para a gravação de esquetes, reels para o deleite dos usuários. Nesse ritmo, os grandes vencedores das eleições vão ser as bigtechs e seus algoritmos das redes (anti)sociais, já que a massa perdeu o senso crítico, de vez.

Para conhecer uma pessoa hoje. O que come, o que veste, como pensa, basta perguntar em quem ela vai votar. Não é mais opção política, mas um amplo combo comportamental, fundado nos interesses financeiros e de poder de alguns, fantasiados de fé e Teologia da Prosperidade ou "LegalYze Jah" com Xuxa descendo a nave de pink e cantando "Libera Geral!".

Enquanto os astros, as entidades, os santos, os deuses e oráculos organizam como fica o "day-by-day" do salve-se quem puder, vamos entregando ao universo o infalível amanhã, mas até nisso precisa ter cautela.

Um amigo queridíssimo dedicou a manhã do seu aniversário para práticas sacro-holísticas. Foi a uma missa bem cedo, comungou, depois foi fazer essas massagens com pedras quentes, bambuterapia, som de flauta peruana com cachoeira, enfim, um alinhamento geral de chakras, como diz a turma zen e suas pulseirinhas da feira hippie-chic de Noronha.

Saiu tão leve, que decidiu tomar um banho de mar ali pelo Mucuripe. No afã de registrar esse momento de interação com Iemanjá e receber os "likes" de aniversário, quis entrar numa daquelas piscinas naturais encrustradas de buzios e seres das águas, mas se estabacou entre as pedras, cortou um dos pés, deixou cair seu Iphone seminovo no mar e, após essa avalanche de urucubaca, cancelou a baladinha da noite, concluindo:

"Para ser feliz, mesmo, não tem como estar sempre com tudo alinhado. Melhor deixar um chakra mais transgressor sempre livre para fazer rotas menos racionais e planejadas".

Assino embaixo, tanto que até dispensei minha terapeuta, que é para errar, inofensivamente, sem precisar analisar depois, incorporando, portanto, o jargão "lavou, está novo".

Será que já estou mesmo com cara de feliz-desvairado?

Flores....

Mercado

Empresária Manuela Rolim na manhã da última quarta-feira, quando os pais Eduardo Rolim e Sandra, junto com os outros filhos, Alessandra e Sérgio Rolim, assim como todo o time que forma o Shopping Del Paseo, apresentaram a nova marca do tradicional empreendimento comercial, localizado no coração da Aldeota. Ação dá início a uma série de novidades por conta dos 25 anos de fundação do "Del". Praça de alimentação passou por retrofit, cinema com cheirinho de novo ainda e ampla agenda musical, infantil e cultural têm transformado a visita ao Del Paseo numa experiência cada vez mais leve e diversificada. A convite do shopping, mostrei o evento e as novidades pelo instagram da coluna, @pauseopovo, com postagens salvas nos destaques do perfil.

Sucesso sempre!

Justa homenagem

Presidente e cofundadora do Grupo Acal, Marlene Cabral teve sua trajetória e da família no empreendedorismo reverenciada por ocasião da solenidade do Dia do Comerciante. Matriarca, ao lado dos filhos e netos, integrantes do corpo executivo da rede, recebeu o Troféu Clóvis Rolim, comenda máxima entregue, a cada ano, pela FCDL Ceará e CDL Fortaleza, representadas no evento por seus respectivos presidentes e anfitriões da noite, empresários Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante. Registros...

Últimas...

Correndo na linda trilha do Parque do Cocó, um amigo da natureza: educador, político e ambientalista Artur Bruno.

Galeria Pinakotheke, de Max Perlingeiro e Victor, com sedes em Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, é presença confirmada na 14ª edição da ArtRio, megaevento das artes visuais em setembro na Cidade Maravilhosa.

Precursor do turismo de luxo na costa leste cearense, o hotel boutique Vila Selvagem (Pontal do Maceió) comemora 15 anos de serviços oferecendo generosas tarifas especiais para residentes no Estado, entre os meses de agosto e novembro.

Formalizaram noivado, em noite restrita às famílias, Larissa Sendy e Edmilson Pinheiro.

Unimed Fortaleza é reconhecida como "Empresa que dá Feedback" pela plataforma Gupy, utilizada para as seleções de novos colaboradores.

Figura emblemática dentro do cooperativismo cearense, o médico Darival Bringel de Olinda, que faleceu em março deste ano, ganha, no próximo dia 23, às 17h, um memorial na sede da Unimed Ceará, que também receberá o seu nome na fachada do prédio.

Até segunda!