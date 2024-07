Ah se as orelhas falassem....

Foto: divulgação André Jucá e Gyna Machado

Eu não conhecia...

...mas acabei sendo apresentado da pior forma. Tive uma fortíssima contratura muscular por esses dias e minha fisioterapeuta, no final do atendimento, disse que iria fixar algumas sementes de mostarda na minha orelha, correpondentes às dores que eu estava sentindo no corpo.

Chama-se Auriculoterapia, técnica milenar chinesa, segundo a qual, nossa orelha tem 280 pontos em conexão com órgãos e partes fisiológicas. A recomendação foi que eu, três vezes por dia, desse uma apertadinha sobre os adesivos que fixavam os grãos.

Da turma que dispensa os 8 e foca nos 80, eu só faltava furar a pele nas espremidas dos pontos, ao mesmo tempo em que, a cada banho, me dava uma vontade incontrolável de arrancar tudo, lavar com Aseptol, jogar uma colônia de Verbena e seguir a rotina. Fiz isso e só posso garantir que sigo vivo, aqui falando com vocês.

Lembrei desse fio da vida cotidiana ao ver fotos da Convenção do Partido Republicano na Pensilvânia (EUA). Os trumpistas estão colocando curativos nas orelhas em apoio ao candidato da legenda. Adultos, imagino eu que muitos pais de família, trabalhadores, também creio, pegam esparadrapos e gaze para cobrir as orelhas, numa expressão de união política.

- Alô, Claudinha, estou precisando encher minha orelha de sementes, geral!

- O que você está sentindo, querido?

- Vergonha alheia global!

Eu sei que estamos vivendo uma era imagética ao extremo. A vida vem sendo pensada a partir das fotos e vídeos que os momentos vão gerar e não o contrário.

Compreendo também que as alegorias simbólicas sempre fizeram parte do ritual político partidário na história da humanidade. Rosas vermelhas, lenços brancos, chapéus, cores, um pouco de tudo já foi usado em expressões da coletividade, mas os "friends" perderam a noção - do ridículo... Postura essa que, pelo visto, vai ter exemplares pródigos de Norte a Sul do Brasil, da esquerda à direita, nos próximos meses, haja vista os modelos de comunicação nas redes (anti)sociais adotados nos últimos dias pelos pré-candidatos à Prefeitura da Terra da Luz.

É a "tiktokzação" da realidade, cada vez menos real.

O que há de verdadeiro, mesmo, é o papel feminino no próximo pleito, que segue sendo um arremedo costurado nas cúpulas masculinas do poder, basta ver como as chapas locais estão definindo suas vices, que precisam ser mulheres, "atendendo" a uma demanda social crescente, mas, ao mesmo tempo, sempre distanciadas dos atributos verdadeiros das postulantes. Não se tratam de lideranças femininas, mas encaixes de siglas.

Tenho uma leitura...

As mulheres sempre estiveram historicamente tão distanciadas do fóruns de decisão, que acabam por não desenvolver ou não terem espaço para praticar habilidades de articulação e networking, necessárias à ocupação dos postos mais relevantes. Estou mentindo? Isso, sem falar, no risco permanente de assédio.

Andei até pensando que, em breve, os cursos de Direito vão precisar incluir, nas disciplinas de Penal, o capítulo "Abordagens de Elevador". Aqueles segundos de cubículo compartilhados não estão sendo mais respeitados pelas "feras", nada ou muito pouco feridas.

Deve ser por isso que a Delegação Brasileira, nas Olimpíadas de Paris, optou por trajar as atletas de Escola Dominical ortodoxa, com aquela saia rodada abaixo do joelho copiada de Julie Andrews no clássico "A Noviça Rebelde" (1965).

Eu hein...

Vou indo. Vamos trabalhar que é pior (rs).

- Alô, Claudinha, que horas eu posso ir recolocar as sementes na minha orelha? É urgente!

Flores....

O POVO & CasaCor

Foto: clovis holanda Ana Naddaf, Neuma Figueiredo, Luciana Dummar, Rodrigo Porto e Ticiana Sanford

Contagem regressiva para a 26ª edição da CasaCor, mostra de arquitetura, decoração, design e arte, que há décadas movimenta o mercado local, revela talentos e apresenta o made in Ceará ao Brasil e ao mundo.

Em 2024, o evento, que vai muito além de uma belíssima exposição, acontece na Praia de Iracema, área da Cidade que carece de um olhar mais carinhoso do poder público e privado, assim como de todos os fortalezenses. Uma cidade, afinal, só é boa para o turista, quando antes é favorável ao morador.

Não vou adiantar detalhes, mas os arquitetos Rodrigo Porto e Ticiana Sanford abraçaram o projeto do Grupo O POVO na Casa, formalizado em reunião com a presidente Luciana Dummar, a diretora de Redação Ana Naddaf e demais executivos do time Ouro da Aguanambi 282.

No registro, Ana, Neuma Figueiredo (diretora da CasaCor Ceará), Luciana Dummar, Rodrigo Porto e Ticiana Sanford.

Dias no paraíso

As mais de 700 ilhas das Bahamas ganharam dose extra de beleza e energia no últimos dias. A modelo cearense Diana Rocha percorre o famoso arquipélago, mas escolheu o distrito de Exumas como seu ponto predileto, one fica a ilha Compass Cay, cenário da foto.

"Passar a noite ancorado ali, vendo as estrelas, assistindo o pôr do sol, a chegada da lua, o amanhecer com cores sublimes e o mar azul turquesa é muito especial", detalha.

Também deixa como dica, a quem for ao destino, a ilha Chub Cay, "superagradável e com uma marina cheia de atrativos e facilidades", diz.

O mais importante no destino?

"Estar em boa companhia, afinal, já dizia o Rei Roberto Carlos, `de que vale o paraíso sem amor?´".

Tudo anotado.

Jubileu de Prata

O 25 anos do Centro de Laser e Diagnose Ocular (CLDO) e o Centro Cearense de Oftalmologia Hospital de Olhos (CCO) motivaram prestigiada solenidade, seguida de jantar, em elegante noite no Hote Gran Marquise. À frente, André Jucá e Gyna Machado, que receberam corpo clínico, parceiros e amigos dos centros médicos para o memorável momento. Registros...

abrir (Foto: divulgação)Rodrigo e Anne Macedo (Foto: divulgação)Vanda Machado, André e Tony Jucá (Foto: divulgação)Weiber Xavier e Galeno Taumaturgo (Foto: divulgação)André Jucá e Gyna Machado (Foto: divulgação)Armando Feitosa e Ana Maria Brito (Foto: divulgação)Beto Cavalcante, Magno Alves e Helano Borges (Foto: divulgação)Javier Yugar e Januza Brasil (Foto: divulgação)João Crispim e Liana Aragão

Últimas...

Galerista Leonardo Leal recebe colecionadores e amantes das artes em jantar hoje, tendo como presença de evidência o artista visual Túlio Pinto, em Fortaleza para montagem de mais uma de suas famosas esculturas.

Presidente do Ideal, Fernando Esteves reúne formadores de opinião, dia 31, em jantar harmonizado de apresentação das novidades no menu do requisitado restaurante do clube.

Presidente do Sindienergia, Luis Carlos Queiroz conduz, ia 25, o 31º Energia em Pauta. Tema: Conjuntura Econômica e Mercado de Energia.

Restaurante Mangue Azul lança atrativo gastronômico: Menu "Gaivota", disponível nos almoços de terça a sexta-feira em valor convidativo.

Inaugurado na Aldeota o Nucci Cozinha Europeia, mais um empreendimento do Grupo OE, fica no Shopping Buganvília.

Espaço de Arte Rossana Pucci retornou de São Paulo, onde se deu o torneio internacional de dança Gran Prix Passo de Arte, com quatro troféus de primeiro lugar, dois de segundo lugar e três de terceiro. E mais: prêmio de Melhor Grupo de todo o campeonato e maior nota do evento. Aplausos!

Vem aí!

Equipe editorial e de Negócios a todo vapor na elaboração da revista Pause, edição anual, sob minha coordenação com o selo O POVO. Interessados em integrar o projeto podem enviar email para planejamento@opovo.com.br.