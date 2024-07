Flores de Portinari e Stênio Burgos recebem Túlio Pinto

Foto: JoaoFilho Tavares Silvio Frota, Tulio Pinto, João Marcelo e Clovis Holanda

Ele já foi listado, em publicações de referência no mundo das artes visuais, como um dos 100 escultores mais importantes do mundo. Algumas vezes contrapondo o peso do aço com a fragilidade do vidro, em outras transformando rochas em espécies de "bolhas" sinuosas, que se "derramam" como um geleia entre estruturas geométricas, seus trabalhos questionam a própria gravidade e são cobiçados e disputados entre colecionadores.

Ainda bastante jovem para usufruir de tamanho reconhecimento, aclamação sempre rara de se ver no cenário artístico, o brasiliense Túlio Pinto, radicado no Rio Grande do Sul, veio a Fortaleza com sua equipe para montagem de um dos seus grandes trabalhos no jardim de empresário cearense.

A passagem do criador pela Capital motivou jantar, generoso e bem cuidado, no jardim da Galeria de Leonardo Leal. Para receber nomes de expressão e amantes desse universo, ele, Leonardo, que sempre recebe em suas vernissages matinais, fez as vezes de curador e montou exposição das mais interessantes. Pegou trabalhos de ícones mundiais da arte e traçou diálogos dessas obras com peças de artistas cearenses contemporâneos, sua especialidade.

Assim, Tarsila do Amaral se encontrou com Diego de Santos, Portinari com Stênio Burgos, Lorenzato com Beatrice Arraes, Volpi com Cadeh Juaçaba, dentre muitos outros exemplos, fazendo conversas plásticas, estéticas, conceituais, sentimentais de encher os olhos e a alma.

Percorri cada parede, com meu vinho em mãos, num momento mágico e que deveria, efetivamente, se tornar uma exposição mais longa e disponível para mais pessoas, pena que uma parte das preciosidades já esteja quase voltando ao acervo da Almeida & Dale, lá representada por um de seus sócios, o marchand Antonio Almeida.

Jovem e trajando t-shirt da banda de rock Nirvana com calça cargo (artistas podem), chega Túlio Pinto, muito gentil, inteligente e simpático.

Nesse clima amistoso do jardim...

Papeei por horinhas de descuido com Silvio Frota, que vai receber Confrafia Amis Et Vins no Museu da Fotografia; José Guedes e Ivana, que me falavam da agenda internacional do artistas e galerista; Branca e Racine Mourão, que me apresentaram, por foto, sua última aquisição: uma cabeça de Medusa em louça feita por artista italiano.

O menu, do chef Armando Diógenes, começou com ostras frescas e caviar, perfeitamente harmonizadas com o espumante extrabrut. Panquequinhas de lagosta, ravióli de carne de caranguejo e escondidinho de costela receberam um Chardonnay especial. Por fim, o jantar, com profusão de frutos do mar em pratos variados e bela salada de folhas e alcachofras, maior aposta de Bruna Waleska, acompanhada do marido Rodrigo Frota.

Leonardo, além do talento para apresentar obras de arte contando envolventes histórias sobre os artistas, também é um anfitrião de primeira grandeza, pela leveza e a generosidade com que recebe, curtindo e participando de cada detalhe. Noite belíssima!

Seguem registros... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcio Ari, Antonio Almeida e Aristarco Sobreira (Foto: João Filho Tavares)Tulio Pinto (Foto: JoaoFilho Tavares)Tulio Pinto (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcio Ary, Antônio Almeida e Aristarco Sobreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Silvio Frota, Tulio Pinto, João Marcelo e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Leonardo Leal, Silvio Frota, Bruna Waleska e Rodrigo Frota (Foto: JoaoFilho Tavares)Leonardo Leal com Clovis Holanda e Anelise (Foto: JoaoFilho Tavares)Márcio Ary, Silvio Frota e Ricardo Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)João Marcelo, Cadeh Juaçaba e Armando Diógenes (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Bezerra, Aristarco Sobreira, Marcio Ari e Leonardo Leal (Foto: JoaoFilho Tavares)Racine e Branca Mourão (Foto: JoaoFilho Tavares)João Marcelo, Tulio Pinto e Leonardo Leal (Foto: JoaoFilho Tavares)Ivana e Jose Guedes (Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis Holanda e Anelise (Foto: JoaoFilho Tavares)Andiara Fernandes e Mairan Gonçalves (Foto: JoaoFilho Tavares)Leonardo Leal, Clovis Holanda e Anelise Holanda

Jantar Solidário



Foto: Elânio Bezerra/ Divulgação Luiz Esteves (Apresentador do Grupo Cidade de Comunicação), Sabrina Nolasco (Presidente do Bem Tricolor), Jade Romero (Vice-Governadora do Ceará), Marcelo Paz (CEO do Fortaleza EC SAF), Thiago Fujita (líder do departamento de Responsabilidade Social do Fortaleza), Danielly Portela (Voz oficial da Arena Castelão nos jogos do Leão)

Muito prestigiada a 1ª Edição do Jantar do Bem, iniciativa promovida pelo Bem Tricolor, braço social do Fortaleza Esporte Clube. Com ingressos esgotados, lotando espaço no Coco Bambu Iguatemi, evento arrecadou verbas para projetos encampados pelo time.

Um dos pontos altos da noite foi o Leilão do Bem, com itens especiais como uma Medalha da Copa do Nordeste 2024, camisas usadas e autografadas por jogadores, e experiências no clube.

Dentre aqueles que arremataram lances, destaque ao prefeiturável Capitão Wagner, que embora torcedor alvinegro, levou a camisa utilizada pelo atleta Titi (4), por R$ 1.600. A programação apresentou um pocket show do humorista Aluísio Jr., e um momento musical a cargo do Maestro Tiago Nogueira.



No registro, jornalista Luiz Esteves; Sabrina Nolasco, presidente do Bem Tricolor; vice-governadora Jade Romero com Marcelo Paz (CEO do Fortaleza EC SAF), Thiago Fujita (líder do departamento de Responsabilidade Social do Fortaleza) e Danielly Portela (Voz oficial da Arena Castelão nos jogos do Leão).

Inauguração



Foto: arquivo pessoal Omar Santiago, Rayla Gadelha, Ísis, Andréa Coelho e Nestor Santiago

Aberta a loja infantil Florisis, da empresária Rayla Gadelha e que tem, como garota-propaganda, a filha da empreendedora, a pequena Ísis Gadelha. A princesinha é neta do conceituado criminalista Nestor Santiago e da dinâmica defensora pública Andréa Coelho. Também no registro, a oncopediatra Lara Rêgo (filha de Andrea) e Omar Santiago. Sucesso!