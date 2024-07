Energia e Internet: encontros refletem sobre o futuro

Foto: JoaoFilho Tavares Camila Fiúza: arquitetura e design na CasaCor Ceará

O Futuro I

Grandes nomes do setor energético do Ceará encontram-se hoje, às 18h, no 31º Energia em Pauta, programa de debates e formações promovido pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará.

À frente, o dinâmico presidente da entidade, industrial Luiz Carlos Queiroz (foto), que conduz o tema da noite: Conjuntura Econômica e Mercado da Energia, a ser debatido pelo head de alocação da XP Investimentos, Rodrigo Sgavioli.

Confirmadas as presenças, no auditório do Espaço XP (Jardins Open Mall), de Eliane Brasil (Superintendente BNB), Carlos Antonio Costa (Banco Mundial), Suzana Marinho (Superintendente de Gás e Energia da Marquise), César Ribeiro (Colibri Capital), Eduardo Amaral (AECIPP), Ivens Castelo Branco (Ibef), Ricardo Cavalcante (presidente da Fiec).

E ainda dos empresários Lauro Fiuza, Fernando Cirino Gurgel, Beto Studart, Lucas Melo (coordenador-geral da AJE), dentre muitos outros. Promete!

O Futuro II

Fundador e CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira comanda o I Brisatech, evento gratuito e aberto ao público, no Centro de Eventos do Ceará, voltado à discussão das oportunidades e desafios do 5G no Brasil. Programação inclui debates sobre negócios, tecnologia, inovação e inclusão digital. Já estão confirmadas palestras do Google, Magalu, Huawei e Central Única das Favelas (CUFA).

Legado em imagens

Inaugurada, no Museu da Fotografia Fortaleza, a exposição "Emiliano Queiroz - De Aracati para o Mundo". Mostra conta com 105 fotos da carreira do ator, além de cartazes e prêmios divididos em fases como teatro, cinema, televisão, amigos e família. O ator cearense, há anos radicado no Sudeste, compareceu à abertura, demonstrando muita emoção com a homenagem, que tem curadoria de Caio Quinderé e é uma iniciativa do Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc. Cenas...

"Ig", para os íntimos

Depois de receber aplausos por sua cadeira Bilro, apresentada durante o evento Feira na Rosenbaum em Fortaleza, a arquiteta e designer Camila Fiúza prepara novas peças a serem exibidas na 26ª edição na CasaCor Ceará, em outubro na Praia de Iracema. Em parceria com a artista plástica Andrea Dall'Olio, ela lança mais um modelo disruptivo e atemporal de poltrona, assim como a coleção de mobiliário "Ig", em homenagem à avó dela, a galerista, marchand e multicultural Ignez Fíuza, saudosa Dama das Artes do Ceará. Brilha!

Arte & Enofilia

A convite do reitor da Unifor, Randal Pompeu, Confraria Amis Et Vins foi recebida em visita exclusiva no Centro Cultural daquela universidade. Em cartaz, a exposição "Centelhas Em Movimento - Coleção Igor Queiroz Barroso", um recorte do amplo acervo de arte brasileira adquirido pelo entusiasmado colecionador. No próximo encontro do grupo, Silvio Frota receberá os integrantes no Museu da Fotografia. Registros... Mais fotos na coluna especial do domingo.

Últimas...

Obrigado ao confreiro Lúcio Brasileiro, ícone maior do nosso métier, que me parabenizou relembrando a alcunha de "Príncipe da Imprensa", expressão de uma gentileza sem tamanho.

Feliz aniversário hoje para o jornalista e diretor de rádios do Grupo de Comunicação O POVO, amigo e colega Jocélio Leal.

Jericoacoara conta, há dez anos, com um Conselho Empresarial em Prol de Turismo Sustentável. Sugiro que realizem mais ações e reuniões. A fama de paraíso do destino tem sido trocada por uma imagem de degradação e descontrole.

Senac Ceará assina jantar esta noite a ser ofertado à comitiva do G20 na Estação das Artes. Cardápio regional, com sabores e insumos do Ceará, dará o tom do evento para 700 pessoas.

A Universidade de Fortaleza - instituição da Fundação Edson Queiroz - promove, no dia 27 de julho, a partir das 10h, a vivência "O bem-estar físico, mental e emocional proporcionado pela prática de yoga", que será conduzida por Hélder Lima Terra Pura - Ram Das. Aberto a todos.