Sextou... com peripécias do acaso.

"Amanhã de manhã"

A vida adulta às vezes parece um esquema de pirâmide. As responsabilidades vão chegando de mansinho e, quando menos nos damos conta, nos tornamos executores de demandas e cumpridores de missões.

Começa ali pelos 20 anos com o compromisso de pagar o cartão de crédito, depois vem o carro, o aluguel, o vendaval de emoções - e gastos - com a chegada dos filhos, daí os pais começam a demandar cuidados também e, em certo momento da jornada, muita gente se sente perdida, sozinha, distante de si mesma, para poder dar conta do "resto".

E não pode esquecer de hidratar a pele, passar filtro solar, beber 3 litros de água, fazer exercícios de força, investir na Bolsa, retomar os estudos, ler, ter um hobby que exercite a mente pra evitar demências, cultivar ciclos sociais com gente cheia de manias, igual a nós também. Ufa!

Por isso fico fascinado quando escuto aventurinhas de gente 40, 50, 60 que consegue, vez por outra, reavivar o jovem interior e ligar o "dane-se" para o mundo.

Tenho um conhecido, viúvo precoce, que eventualmente me conta uns lances, deliciosamente fugazes com suas "amigas". Trocou a estabilidade matrimonial desfeita involuntariamente pelas peripécias do acaso.

Na última aventura, ele saiu correndo da academia, ainda cedo da manhã, porque uma delas o aguardava chegar em casa com o pão baguete quentinho (não farei piada com os ovos, deixo com vocês essa parte).

Ela havia trocado a camisa e saia envelope pretos com blazer listrado do happy hour, onde tudo começou, por uma camisa dele fubazinha, de algodão, e mais nada além de meias brancas, tiradas do varal, uma cena bem "9 e 1/2 Semanas de Amor", com Kim Basinger; "Sexo sem compromisso", estrelado por Natalie Portman; ou mesmo "Uma Linda Mulher", clássico com Julia Roberts.

Voltando à noitada...

...Não teve o ácido hialurônico, nem o hidratante intensivo para cotovelos e joelhos. O repositor de volume dos lábios não foi aberto naquela noite. Também não precisou do chá de camomila com os suplementos de colágeno e cálcio e nem do remedinho para dormir. A camisola longa, de seda rosa seco, ficou em casa, assim como o livro de autoajuda do padre guru.

A dieta e todas as suas ameaças ao colesterol e à diabetes foram trocadas por uma pizza de quatro queijos com cerveja e uns cigarrinhos marotos em plena uma e pouco da madrugada.

E no "Amanhã de Manhã", diferente de como cantou o rei Roberto Carlos, ninguém precisou pedir café para ninguém, já que as máquinas de cápsulas existem para isso e pizza gelada é uma grande expressão interior de juventude e liberdade.

Mas como na canção, a "desordem do quarto" ficou esperando e ela, a "amiga", fez como Kyra Sedwick em "Vida de Solteiro" e pegou uma camisa dele, engomada, colocou por dentro da saia, improvisou um coque com um liga de cabelo e foi pra mais um dia de vida real.

Flores? Não sei se ele as enviou. Fantasiem...

Sextou!

Pause: é hoje!

Nascido no Interior do Ceará num cenário de extrema pobreza, ele conseguiu superar todas as adversidades do horizonte, com muito esforço, mas também com o apoio de "anjos da guarda" da vida real. Essa história está contada em "Nunca Fiz Nada Sozinho - Vivências e aprendizados do empresário que transforma acreditando, preparando e parceirizando", autobiografia de Honório Pinheiro, fundador e sócio da rede Pinheiro Supermercados.

A obra vai ser lançada em 8 de agosto, às 19h, com sessão de autógrafos no Museu da Imagem e do Som, mas ele antecipa o que o leitor pode esperar em entrevista ao programa Pause, sob minha condução, hoje às 16h, ao vivo no Youtube do O POVO. Tenho certeza de que será uma conversa bastante inspiradora.

Inauguração

Uma das atrações que marcou gerações de visitantes do Beach Park está de volta: a "Moreia". Em uma versão mais moderna, a atração promete entreter o público do começo ao fim do percurso no brinquedo. Para marcar o início das operações, CEO Murilo Pascoal e corpo diretor do complexo receberam parceiros em manhã de diversão. Registros...

Paris 2024

...E enquanto os brasileiros se acostumam com as indumentárias da "Escola Bíblica Dominical" com as quais vestiram nossos atletas para o mundial de Paris, o mundo olímpico-fashion já tem sua musa. Chama-se Sha'Carri Richardson, velocista norte-americana especialista nos 100 e 200 metros rasos, atual campeã mundial dos 100 metros rasos. Além da performance nas pistas, ela chamou atenção das grifes pelo estilo e postura, posando para campanhas como a da foto, uma collab da Nike com a Jacquemus. Ela brilha!

Lançamento

Espaço O POVO de Cultura e Arte recebeu, último dia 12, debate seguido de sessão de autógrafos do livro "Contos de Estranhamento", nova obra de Roberto Smith. Trazendo uma mistura de lembranças de acontecimentos reais, conversas ouvidas e vividas e atributos fictícios, publicação retrata desde sua prisão durante a ditadura militar brasileira à sua chegada a Fortaleza, quando a Cidade ainda era um lugar desconhecido, até fazer dela seu lar.

Roberto destaca que a iniciativa da edição, publicada pela Edições Demócrito Rocha (EDR), foi um "presente" de Luciana Dummar, publisher e presidente do GCOP. Gerente-editorial das Edições Demócrito Rocha, Lia Leite detalha que "Contos de Estranhamento" preenche uma "lacuna na literatura brasileira" dentro da temática da ditadura militar. Registros...

Últimas...

Ao contrário da tendência mundial de bairros verdes planejados, com mais qualidade de vida e elevando, portanto, o valor do metro quadrado, o Eusébio segue a cartilha das "selvas de pedra" e já tem um número considerável de empreendimentos verticais. A paisagem urbana já não é mais a mesma.

Requisitado advogado e professor, conhecido pelo sucesso nas redes sociais com dicas de gestão de escritórios e carreiras, Zacharias Vieira realiza o curso "Marketing Jurídico" para advogados, dia 14 de setembro no Centro de Eventos do Ceará. Raduan Melo, sócio da PWR Gestão, também palestra durante o evento, com expectativa de receber 500 profissionais da área.

Corregedora-geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa visitou em Fortaleza os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) e a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE). Magistrada está em correição ordinária no TRT/CE, desde segunda-feira (22/7).

Performance em ESG, conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada, nunca foi tão enaltecido e discutido, mas basta conversar com executivos para entender que, no trato e cuidado humano, o tratamento parece estar retroagindo...

Bom fim de semana!