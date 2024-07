Arte e Enofilia: Amis Et Vins visita exposição

Foto: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Blake Lively

Integrantes da Confraria de Enogastronomia Amis Et Vins, sob comando do médico Weiber Xavier, foram recebidos em visitação exclusiva ao Centro Cultural da Unifor, a convite do reitor Randal Pompeu, também integrante do grupo de enogastromia.

Na ocasião, a pesquisadora da arte Luciana Eloy, do corpo discente da Universidade, apresentou duas obras históricas do acervo da instituição e conduziu visita guiada dos convidados pela exposição "Centelhas em Movimento - Coleção de Igor Queiroz Barroso".

Noite foi finalizada com jantar no Le Cuisinier Sul. Próxima atividade do Grupo será visita ao Museu da Fotografia, onde serão recebidos pelo diretor Silvio Frota, em agosto. Registros...

Evidência

...E quem atraiu todos os holofotes na première novaiorquina de "Deadpool & Wolverine", embora nem faça parte do elenco, foi a atriz Blake Lively. Acompanhando o marido Ryan Reynolds, um dos protagonistas do filme, que estreou esse fim de semana nos cinemas, ela trajou macacão ombro a ombro exclusivo da Versace, roubando completamente a cena. Brilhou!

Cinco décadas em festa

Reconhecido advogado, tendo sido presidente da OAB-CE e também ex-secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Valdetário Andrade Monteiro comemorou seus 53 anos com animada festa, vespertina, no Clube Náutico, reunindo nomes de expressão de vários segmentos, com destaque para a advocacia e o Judiciário. Cantora de forró Kátia Cilene, ex-Mastruz Com Leite, foi uma das atrações musicais do agito, que entrou pela noite. Presenças...