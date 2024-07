Caminhos para o "País do Futuro"

Foto: ARAMIS/ DIVULGAÇÃO Cauã Reymond para Aramis

Nomes de expressão do setor energético, financeiro e empresarial do Ceará reuniram-se, última quinta-feira, no Espaço XP (Jardins Open Mall), para o 31º Energia em Pauta, programa de debates e formação do Sindienergia-CE, entidade presidida por Luis Carlos Queiroz e, atualmente, com mais de 100 associados.

Logo nas saudações iniciais, o anfitrião do momento trouxe números impactantes do setor para o diálogo, abrindo as falas dos convidados.

Economista da XP, Rodolfo Margato traçou panorama positivo na macroeconomia com repercussões favoráveis no mercado nacional. Na análise do especialista, os próximos meses serão marcados por "descompressão da economia brasileira e reequilíbrio da economia global", um respiro de oportunidades, fruto de uma reacomodação dos mercados pós-pandemia e ao advento dos últimos conflitos gobais. "Claro que o segmento de energia é protagonista nisso tudo. E o Nordeste, sem demagogia, é a região do Brasil que vem dando a maior contribuição relativa para o crescimento da nossa economia. Precisamos aproveitar esse potencial", defendeu.

O segundo expositor foi Emiliano Portela, superintendente de Negócios com Empresas e Governo do BNB. Para a plateia, com presenças como a de Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC; Carlos Costa, economista do Banco Mundial; Reive Barros, diretor de Engenharia da CHESF; Lucas Melo, coordenador da AJE Fortaleza, entre outros nomes, a participação do executivo pode ser resumida em dois pontos: o BNB tem atuado em várias frentes para garantir crédito ao setor de energias renováveis, área tão dinâmica e pujante, que o banco precisa estar sempre buscando caminhos e parcerias para atender à demanda, ainda mais com os primeiros contratos para produção de hidrogêneo verde em avançada negociação. "Desde 2017, aplicamos mais de R$ 40 bi no setor. O maior desafio é a gestão do orçamento, que ficou pequeno diante da demanda crescente por financiamentos".

O clima de otimismo do setor foi sintetizado, ao final, da melhor forma. Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, lembrou, de forma até poética, que o sol cautiscante e os intensos ventos, que já foram um problema para o nordestino, se revelam como um dos negócios mais promissores e necessários na economia mundial.

"Entre 2022 e 2023, foi implantado 1,1 GW de energia no Ceará, isso representa 14% da produção de Itaipu. Foram R$ 6,2 bi de investimento privado, gerando cerca de 10 mil empregos. Esse ano faremos mais 1 GW. Precisamos qualificar 50 mil pessoas nos próximos cinco anos. É muita coisa! E a indústria não está fechando os olhos para isso. As coisas vão acontecer. Comecem a acreditar! Chegou a hora do Nordeste! É a vez da gente! A transição energética chegou", asseverou.

Quem esteve presente, saiu confiante.

Oxalá, a expectativa de o Brasil ser o "país do futuro", prognóstico que nunca se consolidou, tenha encontrado seu caminho, com potencial de resolver questões internas, sobretudo no Nordeste, e fornecer ao planeta saídas para o colapso ambiental. Se as conjunturas econômicas e políticas nacionais

e mundiais, de fato, permitirem...

Registros...

Dia dos Pais

...E trajando os tons neutros e os modelos básicos-clássicos que pautam a moda masculina no atual momento, quem surge como garoto-propaganda da nova campanha da Aramis é o ator Cauã Reymond. Voltada ao Dia dos Pais, coleção vem ancorada em contéudo do galã sobre os significados e as transformações que a paternidade trouxe para sua vida.

Para Cauã, 44, pai da Sofia,

12, a paternidade é um sentimento incomparável:

"É uma experiência realmente transformadora. Desde o momento em que sua filha nasce e você a vê pela primeira vez até hoje, quando estamos juntos, em casa ou viajando, é um aprendizado novo a cada dia".

Celebrar

Jantar entre amigos do coração, no restaurante Cortille, comemorou a nova idade do empresário Humberto Lima. Organizado pela esposa do homenageado, Rose Queirós Lima, noite teve a música de Márcio Campos, cantor sempre presentes nos eventos da famíllia. Presenças...