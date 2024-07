De volta ao ginasial, e olhe...

...E em meio à multidão, que ocupava as margens do rio Sena para a abertura dos Jogos Olímpicos, registro a presença do casal de advogados cearenses Cândido Albuquerque e Rebecca. Estavam acompanhados de conterrâneos, como Gyna Machado e Monique Barreira.

Sobre o evento, teve a soprano Axelle Saint-Cirel em cima do Grand Palais cantando a Marseillaise; Maria Antonieta teatralmente decapitada; Lady Gaga cantando, entre plumas da Dior, "Mon Truc en Plumes", numa ode à multiartista Zizi Jeanmaire.

Água, fogo, fumaça saíam de prédios icônicos da Cidade Luz, causando surpresa, como quando um cavalo prateado rasgou as águas do Sena, tal qual um fantasma.

Nas margens do rio, que banha e conta a história de uma das cidades mais belas, visitadas e desejadas do planeta, estátuas foram inauguradas homenageando Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, Paulette Nardal, Louise Michel, dentre outras personagens históricas da Literatura, da Medicina, da Justiça, da Política, do Cinema.

Plataformas iluminadas, boiando sobre a água, traziam o frescor da juventude com a pegada "street" das metrópoles, do hip hop das ruas, do "city-art".

As delegações, que sempre entraram andando em círculo, "tangidas" por organizadores, passaram com o cabelo esvoaçante, acenando em barcos coloridos, numa cena "fraîche", sem burocracias. Até o traje dos brasileiros, ultracriticado, de longe suavizou...

Mas nada disso teve vez e nem valor!

O mundo tornou-se um tribunal de julgamento sumário e impiedoso, no qual os esforços humanos, as tentativas de fazer algo novo, mesmo saindo perfeito, quase nunca são dignas de aplausos. O lance do "rolê" Terra é ridicularizar com memes, com posts, com acusações, tudo ao vivo, enquanto o espetáculo era ainda executado.

Daí que, nesse contexto generalizado, o festim dionisíaco, encenado por espécies de humoristas drag queens e bailarinos, foi recebido como paródia da tela "A Última Ceia", de Leonardo Da Vinci. Não tiro a razão dos cristãos, as semelhanças são inquestionáveis e deveriam ter sido consideradas previamente pela organização, tanto que mereceram retratação da organização nessa segunda-feira.

O fato, vendo tudo por cima, é que o afã de atacar, de odiar, da direita à esquerda, de uma ponta a outra, esvaziou a capacidade humana de ver o diferente, o instigante, o interpretativo. Quaisquer manifestações, principalmente as públicas e de cunho universal, devem estar atentas às mínimas nuances, a fim de evitar jogar mais combustível no fogo dos radicalismos. É assim e seguirá dessa forma por muitos anos, infelizmente.

Indico que os Estados Unidos, portanto, façam em 2028 um desfile de bandeiras, bem ginasial, seguido de hinos e à cerimônia do fogo da pira olímpica. Saiu disso, já está errado para os juízes da Internet.

Já Paris, "mon amour", seguirá avant-garde, cantando "Hino ao Amor", com notívagos ébrios de vinhos ótimos, nos bistrôs centenários, lembrando de Celine Dion, sob a torre, interpretando Edith Piaf, mesmo com os desconfortos da Síndrome da Pessoa Rígida. Medalha de Ouro na modalidade VIDA.

O resto do planeta... bom, que junte euros para ir visitá-los.

Fleurs...

TJ: Posse

Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará empossou, na última sexta-feira (26/07), o 53º integrante, completando a formação da Corte. Novo desembargador é Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, que ascendeu ao cargo em solenidade realizada na Escola Superior da Magistratura. Cerimônia, conduzida pelo chefe do Judiciário estadual, desembargador Abelardo Benevides Moraes, reuniu muitos nomes de expressão do Ministério Público, de onde o magistrado ascendeu, do Judiciário, além de autoridades da Política e familiares. Registros...