Muito a dizer e outras notas....

Muito a dizer

Segue repercutindo, no perfil do Youtube do O POVO e nos aplicativos de áudio Spotify e Deezer, a entrevista que Honório Pinheiro, sócio-fundador da rede de supermercados Pinheiro, concedeu ao programa Pause, sob minha condução.

O mote da conversa foi o livro "Nunca Fiz Nada Sozinho - Vivências e aprendizados do empresário que transforma acreditando, preparando e parceirizando", autobiografia do empresário que, aos 70 anos, decidiu compartilhar um pouco de suas múltiplas vivências na obra.

Com lançamento em 8 de agosto, às 19h, no Museu da Fotografia, publicação reúne algumas das histórias que fizeram o menino do Interior, nascido em uma família carente e com muitos irmãos, alcançar o triunfo na vida profissional, tornando-se não apenas um reconhecido homem de negócios, mas uma referência para o varejo cearense e brasileiro, com suas visões sempre à frente do tempo.

No papel de apresentador, chamaram-me atenção tantos trechos. Conversar com Honório é mesmo uma aula de vida com inúmeras abordagens, tendo o esforço, a humildade, a fé e uma visão humanista do mundo como a base de tudo.

Relembrando o início da rede de supermercados, numa pequena bodega falida de bairro, ele revela os diferenciais competitivos que fortaleceram e perpetuaram o negócio. "Conexões" com clientes externos e internos, com entidades, com a vizinhança, enfim, o comércio sendo um ponto de confluência da região é e segue sendo uma de suas táticas infalíveis.

Presidindo um conglomerado com 23 unidades e 2.500 funcionários, Honório não se considera um homem rico e explica as razões. De hábitos simples, usa seu dinheiro para viajar e conhecer novas culturas, até duas vezes ao ano, quando é possível. Roteiro inclui, sempre, os mercados, bodegas e grandes lojas do ramo supermercadista, mas garante: "os do Brasil são os melhores e mais bonitos".

De quebra, adianta o processo de sucessão familiar que ele e o irmão Bosco, há dez anos, decidiram olhar com cautela e profissionalismo. Se, por um lado, formar sucessores é um desafio, ele lembra que preparar sucedidos para abrir mão do poder também é um ponto que requer bastante cuidado e atenção.

Imperdível!

Entre nós... I

Ao final de um evento recente, onde foram discutidos os rumos da economia no Ceará e no Brasil, ficava ouvindo as falas, de homens e mulheres tão capacitados, com uma visão tão clara sobre os rumos para um Estado, com mais oportunidade e menos miséria.

Cabeças de grandes negócios, entendem bem das alavancagens da eficiência e de como a roda do dinheiro gira a favor de nossos ventos, contemplando a Capital, mas, principalmente o Interior, onde existe uma massa de ociosos e dependentes das políticas públicas para sobreviver.

Indaguei a um desses quadros, dos mais preparados no mundo empresarial e com visão ampliada sobre a sociedade, por que não ingressava na vida político partidária, ao que ele me respondeu com um amorfo "quero não", puxando outro assunto.

Enquanto isso nós, cidadãos sem amarras, devoções e com visão crítica ativa, vamos assistindo às chapas de outubro sendo formalizadas e procurando, nesse jogo de letrinhas, motivação para depositar um voto eletrônico, envolto dos sentimentos de confiança e esperança.

Entre nós... II

Artistas sempre gostaram de dar declarações polêmicas em entrevistas, garantindo visibilidade e repercussão, mas tinham um background produtivo dentro de suas linguagens. Atores e atrizes envolvidos em peças, filmes, novelas. Cantores divulgando novos discos e turnês. Apresentadores anunciando novas atrações. Até mesmo no auge das revistas de nu feminino, como a Playboy, as personalidades surgiam mediante um trabalho de sucesso, que despertou o interesse do público.

Pelo que temos visto, os algoritmos juntamente com o culto ao vazio promovido pelos reality shows, como Big Brother Brasil e similares, venceram mais essa. Ganham holofotes aqueles que vão a programas de entrevista revelar - ou até inventar - peripécias sexuais a três, a quatro, a cinco... na escada, no cemitério, no espaço sideral. Esse recorte é que reúne centenas de milhares de likes e comentários.

Tem também a categoria celebridade por existir. Não canta, não dança, não interpreta, não entrega nada admirável, apenas conseguiu a notoriedade fazendo uso, na maioria das vezes, da vulgaridade, da linguagem violenta, da falta de noção e bom senso, lucrando com a ignorância e a manipulação digital das massas.

Enquanto isso, aqueles que insistem num trabalho digno, estudado, preparado, planejado para o público, seguem à míngua, sem conseguir apoio para suas produções, essas, sim, artísticas. O resto, é lero lero.

Entre nós...III

Sempre muito envolvente assistir às Olimpíadas e ver a quebra de limites do corpo humano. A garra, a ousadia, tudo inspira. É lamentável, contudo, saber que atletas, de diferentes modalidades, precisam expor os corpos seminus em plataformas de conteúdo adulto para complementar a renda.

Não se trata de um julgamento moral, cada um é dono do seu nariz, mas reportagens nos últimos dias listam os esportistas olímpicos "disponíveis" nos apps, declaradamente em busca do dinheiro que os patrocínios não trouxeram, já que, para entregar alta performance, não tem como aliar uma rotina de intensos treinos a um segunda ocupação profissional, com raras exceções... A saída é colocar os músculos para "jogo".

Zen

Em Fortaleza, no próximo fim de semana, Monja Coen, a líder budista cuja visão sobre a vida reúne milhares de pessoas em auditórios no Brasil e pelo mundo.

Cumpre agenda de cursos e formações fechadas, com palestra aberta a todos no domingo, dia 4, às 19h30min, no Teatro RioMar Fortaleza. Tema: "IKIGAI: Qual é a inspiração para a sua vida?". Ingressos à venda na plataforma uhuu.com ou na bilheteria do teatro.

Também escritora, conseguindo com alguns títulos o topo do ranking de livros mais vendidos, ela está lançando "Em Cada Instante Nascemos e Morremos Bilhões de Vezes", pela Editora Planeta do Brasil.

Religiosa, defensora do respeito a todas as crenças e credos, vai apresentar a obra em entrevista comigo, no programa Pause que vai ao ar em 9 de agosto, no Youtube do O POVO.

Euro Summer

...E quando chegam os meses de julho e agosto, já como tradição, os bacanas do CE partem para os balneários deluxe da Grécia, da Itália, da Espanha e da França, liberando o charme das artesanias e da moda made In Ceará, num mix com peças e acessórios das grifes internacionais, além das joias, que adoram pegar um sol e se banharem de champanhe nas animadíssimas "sunset sessions" dos badalados clubes de praia. Cenas...

