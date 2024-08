Agosto, por favor, sem desgosto...

Foto: RENAN PINHEIRO / HOMEM DO SAPATO/ DIVULGAÇÃO Rodolfo Cardoso

Ainda não sextou,...

...mas não aguentei esperar até que chegasse o amanhã para comentar com vocês a última novidade no mundo do "rala e rola".

Aqueeeeeeele meu amigo, que se entrega, sem filtros, ao mundo deixado pela personagem Emmanuelle, do filme francês homônimo (1969), me contou que tem é se desdobrado para dar conta das novas demandas das "crushies" ao leito.

O "tapinha não dói", do funk, foi trocado por expedientes mais ousados e NÃO RECOMENDADOS. Chama-se hipoxifilia, prática erótica utilizada há séculos em busca de aumento das sensações de prazer sexual. Na hora "G", simula-se uma asfixia por enforcamento, perigosíssimo!!! Procurem outras "fantasias"...

...como as que vêm sendo adotadas pelos candidatos, que costumam construir um personagem imagético para enfrentar o pleito. João Campos fez escola. A forma do prefeito do Recife de dialogar com a cidade por meio de fotos, vídeos e memes "inspirou" as campanhas por todo o País, a começar por aqui, com esquetes mostrando o prefeito José Sarto correndo com Roberto Cláudio em busca de votos. Material muito bem produzido e editado, vale frisar, embora não surpreendente.

Surpresa, mesmo, foi o anúncio de Silvana Bezerra como a vice na chapa de Eduardo Girão na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Ao longo do casamento com Adauto Bezerra, ela sempre manteve uma postura discreta e austera, sem se envolver com qualquer assunto de ordem política, pelo menos em manifestações públicas. Nos bastidores, dizem que a escolha é colocada na conta do executivo Geraldo Luciano, liderança do Partido Novo no CE.

De todo modo, o anúncio manteve o perfil sempre surpreendente, para não dizer controverso, das posições de Girão, desde que, ainda em sua campanha ao Senado, conseguiu unir o perfil espiritualista ultradefensor da vida com a bandeira pró-armas do bolsonarismo.

Essa elasticidade, inclusive, tem sido a marca do jogo político-partidário no Brasil. Ora, se até uma ala petista, encabeçada por Lula, tenta nos convencer de que existe uma democracia na Venezuela, o que dirá essas questões mais passíveis de muitas interpretações?

Tudo é o ponto de vista, nem que seja a opção de fechar os olhos ou de desistir, como fez Joe Biden, estimulando um novo jargão: "Vou fazer o Biden", que pode ser usado naqueles momentos em que a fila do supermercado está muito grande, diante de um retorno que nunca chega ou mesmo naqueles lances do coração, quando uma das partes, de tanto esperar por uma demonstração de carinho, por um novo "sim", entende o vazio como devolutiva e faz o Biden.

"Bye, bye, tristeza, não precisa voltar", cantaria a sumida Sandra Sá.

O "rabinho" dos dispensados, porém, ao invés de ser colocado entre as pernas, volta ao "jogo", no balancê das meninas da Ginástica Artística do Brasil, comemorando uma medalha de bronze com sabor de ouro cravejado por diamantes. Justo e merecido.

Já estou até com saudades das Olimpíadas. Esse som de narradores comentando do vôlei ao esgrima, 24 horas por dia, dá uma sensação ótima de que o planeta avançou, de que a civilidade foi alcançada e de que não temos maiores preocupações além de torcer pelos atletas com aquela jaqueta com o bordado de uma onça sorrindo e escrito, em letras garrafais, a marca "Riachuelo".

Eu hein... prefiro mesmo é aguardar a chegada do fim de semana e me jogar na cena cult com a première no sábado, do filme "Motel Destino", produção do cineasta cearense Karim Ainouz, que levou o Estado ao tapete vermelho de Cannes. Um luxo só!

A turma das artes vem toda para Fortal City com direito a sessão champs-privê, na sexta-feira, reunindo elenco e afins, tudo naquela liberdade de ser e sentir da genuína Sétima Arte, bem longe da ditadura dos algoritmos, da cleptocracia de viés militar encabeçada por Maduro e dos arranjos - a fórceps - que os partidos têm feito na guerra pelo poder.

Da minha parte, farei o Biden, desisto, garantindo, talvez, um agosto sem desgostos. Será?

Flores....

MERCADO

Foto: Divulgação Luana Marques, Mônia Heuser, Rafaela Machado, Assis Machado, André Bichucher e Bruno Fernandes

Construtora Mota Machado firmou nova parceria com a ERG Incorporações, do empresário André Bichucher. União das empresas foi materializada com a compra de um terreno para a construção de mais um empreendimento em Fortaleza, com a promessa de inovação, alta qualidade e valor ao mercado da construção civi cearense. No registro, executivos e cabeças das respectivas empresas em foto simbólica do acordo: Luana Marques, Mônia Heuser, Rafaela Machado, Assis Machado, André Bichucher e Bruno Fernandes.

Dia dos Pais

Foto: RENAN PINHEIRO / HOMEM DO SAPATO/ DIVULGAÇÃO Rodolfo Cardoso

...E quem surge como rosto da campanha de Dia dos Pais da marca Homem do Sapato é o empresário Rodolfo Cardoso. Apostando no estilo casual, que já marca sua personalidade no dia a dia, ele posou para as lentes de Renan Pinheiro, em composições com os modelos desejados da grife de Jhonathan Rêgo.

Hoje no início da noite, a "HS" recebe clientes e amigos para o encontro "Ser Pai É Diferente", `talk´ protagonizado por papais de evidência na Cidade, como o próprio anfitrião, personagem influente na cena da moda masculina. Integrarei a roda de conversa compartilhando um pouco das minhas vivências e reflexões como papai.

Conexão Lisboa

Foto: divulgação Lúcio Carneiro e os filhos com Eduardo Gomes de Matos em Lisboa

Eduardo Gomes de Matos visitou Portugal para dar seguimento à consultoria na empresa Resibras. Na foto, em registro com o fundador Lúcio Carneiro e o filhos Eduardo, Rodrigo e Leonardo Carneiro. A Gomes de Matos está internacionalizando sua atuação, desde que ampliou os negócios, passando a operar como GM Group.

Pia batismal

Humberto Cavalcante e Raquel Macêdo levaram, à pia batismal, a filha Sienna. Frei Ricardo Régis conduziu os ritos do sacramento, tendo como madrinha da princesinha, Andrea Cavalcante, e padrinho Felipe Oquendo. Anna Gladys Oquendo é a madrinha de Consagração. Pós-cerimônia, pais receberam a família em elegante brunch. Cenas...

abrir (Foto: arquivo familiar)Padrinho Felipe Oquendo e madrinha Andréa Cavalcante com Sienna e os pais (Foto: arquivo familiar)Humberto Cavalcante e Raquel com a filhas Celina, Giovanna e Sienna, que foi levada à pia batismal

Medicina da beleza

Foto: divulgação Be.U Clinic Médica especialista em estética Jeovana Mourão

Médica especialista em estética, Jeovana Mourão (foto) e a irmã-sócia, advogada e gestora Jordana Mourão, comemoram o primeiro ano de atuação de sua be.U Clinic, centro de medicina da beleza situado no BS Design. Além de Jeovana, a clínica conta com os médicos Renato Sousa, Fernanda Casaain, Emanuela Comaru e Aline Guerreiro, todos alinhados no princípio do respeito à autenticidade e às características naturais de cada pacientes fugindo, assim, das intervenções exageradas e padronizadas.