Foto: Danusio Junior/ Divulgação Tânia Joias Manoela e Bruno Queiroz para Tânia Joias

E tem nova nomenclatura...

...para definir a a paranoia coletiva que o excesso de consumo de informações por meios digitais tem promovido: "brainrot".

Em tradução livre, o termo quer dizer "podridão cerebral", "apodrecimento do cérebro" ou até "cérebro apodrecido", um processo de "deterioração mental" não pelo acesso aos conteúdos via telas em si, mas pela pobreza intelectual da maioria absoluta de vídeos e memes.

A conta é simples. De tanto consumir informações rápidas e sem a necessidade de exercer o poder de interpretação, o senso crítico e a leitura mais aprofundada, uma parcela (grande) da população acaba ficando desacostumada a pensar.

Daí que encarar um livro, uma música com letra mais poética e subjetiva, um filme com narrativa mais elaborada ou mesmo um vídeo maior e com informações de mais relevência, vai se tornando uma atividade cada vez mais difícil para a mente.

Pelo fato de terem nascido num contexto de mundo digital e de ultraconectividade, os mais jovens, em especial os da Geração Z (nascidos a partir de 1995) e Apha (nascidos a partir de 2010), são os mais atingidos pelo fenômeno, que tem enchido consultórios médicos e de psicólogos.

O fato é que, enquanto as bigtechs lucram bilhões com seus algoritmos, a sociedade ainda não acordou, de forma coletiva e engajada, para os malefícios a que estamos submetidos.

E mais, como ferramenta essencial para todas as engrenagens que regem o mercado, fica difícil para as classes mais baixas e médias, que dependem do trabalho para sobreviver, optar por um cotidiano mais equilibrado, menos online, privilégio dos que têm meios de ganhar dinheiro sem a necessidade de encarar o ringue, brutal, das redes (anti)sociais.

Essa compreensão não é nova, apenas ganha mais um verbete, talvez para suavizar o que, na prática, começa a se mostrar muito mais dramático e profundo do que a simples "mania" de passar horas a fio navegando pelo celular.

É a complexidade dos tempos, cantada lá atrás pelos grandes pensadores da sociedade, mas ainda sem eco de responsabilidade nenhum, no Planeta Business.

Flores...

Guerra e Paz em diálogo

Filho do icônico pintor Candido Portinari, João Candido Portinari vem a Fortaleza, em 8 de agosto, participar sobre um debate acerca dos painéis "Guerra" e "Paz", dois dos mais emblemáticos trabalhos do artista, que também atuou como professor de artes plásticas.

A convite da Universidade de Fortaleza, ele também abordará detalhes sobre a vida do pai e sua produção artística, com foco nas obras presentes na exposição "Centelhas em Movimento - Coleção Igor Queiroz Barroso", em cartaz no Espaço Cultural da instituição, onde acontece o diálogo, marcado para as 9h30min, gratuito e aberto ao público.

Sobre os dois painéis, foram encomendados em 1952, quando Portinari assumiu a missão de representar seu país criando uma obra de arte para a nova sede da ONU, em Nova Iorque. O artista tomou o homem como matéria-prima de sua obra, pintando sua dualidade em existência: a guerra e a paz.

Os trabalhos, que possuem 14 x 10 metros de dimensão, foram inaugurados em 1957. O painel da Guerra recepciona quem chega à Assembleia Geral da ONU, enquanto o painel da Paz é a última visão dos que de lá saem, representando o percurso esperado para as tratativas naquele espaço.

No registro, o reitor da Unifor, Randal Pompeu, no encontro que formalizou a vinda de João Candido ao Ceará.

Medicina: Harvard

Clínico e intensivista, o respeitado médico Weiber Xavier acaba de retornar de Boston, onde participou do Curso Intensivo de Revisão em Medicina Interna pela Harvard Medical School. Ao lado de grandes nomes da área no mundo, ele compartilhou conhecimentos e pôde conhecer estudos, técnicas e demais atualizações do métier que abraçou com absoluta vocação e entrega.

Dia dos Pais

...E quem foi clicado para a campanha de Dia dos Pais da tradicional relojoaria Tânia Joias foi o requisitado advogado criminalista Bruno Queiroz.

Com as filhas Maria Beatriz e Manoela (com ele na foto), posou em momentos de carinho exibindo, nos pulsos, alguns dos relógios mais desejados da Maison, como o modelo Cartier Santos, da emblemática grife suíça, que tem Tânia Joias há décadas como sua revendedora autorizada em Fortaleza e Recife.

Ainda pela data, Tânia Leitão e os filhos Alexandre, Ailton Jr. e Daniela recebem amigos e clientes da Tânia Joias na tarde desse sábado, no já tradicional brinde dos papais, com cortes nobres de carne, bebidas, música de qualidade e alegria.

Quem tiver num dia venturoso, além de uma tarde saborosa e agradável, pode ainda levar para casa um relógio Victorinox Dive Pro, além de outros presentes que serão sorteados entre os convidados.

5G: lançamento

Presidente e fundador da Brisanet, José Roberto Ferreira e seu time de engenheiros e executivos relizaram dois momentos marcantes para os ambientes de tecnologia e a inovação no Ceará. Empresa realizou o lançamento de sua rede 5G para a Grande Fortaleza e o I Brisatech, imersão sobre negócios, tecnologia, inovação e inclusão digital, com representantes do Google, Magalu, Huawei e Central Única das Favelas dentre os palestrantes.

Dentre os dados explorados durante os dois momentos, o fato de que somente 6% das indústrias brasileiras possuem rede 5G instalada, demonstrando um vasto campo de oportunidades, segundo CNI, lembrando que essa tecnologia representa um salto gigantesco na conectividade, proporcionando ultravelocidade e baixa latência, benefícios essenciais para a automação industrial, saúde, varejo, transporte, entre outros setores da economia. Registros...