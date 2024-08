Romantismo e leveza

Foto: AFP Cate Blanchett estreia em agosto com megaprodução nos cinemas

Emoção, romantismo, leveza e elegância marcaram a manhã do último sábado, 27 de julho, quando Cecília da Fonte e Hermano Franck selaram sua união civil em tocante celebração no endereço do casal, nas Dunas.

Pernambucana de coração também cearense, Cecília, que aguarda o primeiro bebê, recebeu familiares de Recife, que trouxeram o famoso Bolo de Noiva, de Lucinha Cascão, a mais tradicional doceira do Recife.

Branca Mourão assinou a ambientação, apostando em folhagens e flores brancas, com leves toques de dourado no mobiliário.

Banda Two Folks e DJ Tales animaram a tarde, colocando a lista íntima de convidados para dançar até o início da noite.

Com o desejo de felicidades ao casal, seguem registros...

Estreia

Aclamada Cate Blanchett chega às telonas em agosto protagonizando mais uma super produção. Dessa vez, a veterana do Cinema será Lilith em "Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo", baseado em uma das em uma das franquias de videogame (Gearbox Software) mais vendidas de todos os tempos.

Atriz será uma criminosa com um passado enigmático, que retorna a Pandora, seu planeta original, em busca da filha desaparecida de Atlas (Edgar Ramirez), poderoso proprietário de uma das maiores empresas de armas da galáxia. A promessa é de muita aventura e ficção científica. Previsão de estreia no Brasil: dia 8.

Celebrar

Ao lado do marido Augusto Borges e dos filhos Clara e João Pedro, Luciana Borges celebrou a chegada às cinco décadas com festão para lá de animado. Após os parabéns, aniversariante foi surpreendida com a chegada de Eliane, a Rainha do Forró, cantando músicas que marcaram a carreira da cantora.