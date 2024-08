Estou me sentindo o Thomas Ceccon

Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP Serena Williams: presença VIP nos Jogos Olímpicos

E no mundos dos bacanas...

...o fim de semana foi recheado de champs & afins, isso para quem ficou por Fortal City, já que nos beach clubs do verão europeu, de tantos cearenses nas mesas, já está tocando mais Xand Avião do que o remix de "Cold Heart", de Elton Jhon com Dua Lipa.

Os garçons, "my friend", já aprenderam inclusive a falar "macho", quando percebem a proveniência da mesa, animadíssima e disposta a papocar borbulhas no ar.

Mas voltando à nossa "Aldeia, Aldeota", na sexta-feira, turma cult se reuniu no Flores Art Bistrô, brindando o sucesso do filme "Motel Destino", do diretor cearense Karim Ainouz. Longa foi apresentado no Festival de Cinema de Cannes, recebendo 12 minutos de aplausos ao final.

Ao som de DJ, personas de variados segmentos, sobretudo do cenário cultural e artístico, avançaram a madrugada, bailando com elenco, em destaque, a atriz Nataly Rocha (vide minha entrevista com ela no Youtube do O POVO) e o ator Iago Xavier, um novato em cena, mas que já chega com o status de coqueluche juvenil, além, é claro, do cineasta Karim.

O filme foi gravado em Beberibe e redondezas. Trata-se de um thriller erótico, num ambiente cearense não caricatural, sem medo de ser feliz, tudo muito às claras, nus, sexo e violência, numa trama absolutamente envolvente e nas quais as imagens se justificam em todos os sentidos.

Talvez tenha sido a perspectiva super-realista, em um mundo cada vez mais "fake", um dos encantos para o público europeu, deixando o "ménage à trois, monamour" correr solto nas telonas. Já aqui, cabem mil avisos sobre a classificação indicativa 18+, já que o país do bumbum tem se mostrando mais confortável com as burcas, do que com fios...

Bom, pelo menos, na frente das câmeras, já que, no "inbox", rola tudo...

Falando nisso, sempre quando acontecem as convenções partidárias, fico imaginando: como vai ser o "after", quando a tchurma, enfim, retira a t-shirt da foto e coloca a pele, de gatinho ou de lebre? Ainda mais agora que, por força da opinião pública, as chapas optaram por ter "vices" mulheres. Aguardemos cartas...

...enquanto isso, no Congresso Nacional, a depender das "emendas ghost-PIX", daqui a pouco não vai mais precisar nem haver presidente e ministros. Vai ser eles por eles, definindo os roteiros do Euro Summer, enquanto nós... Bom, segue o rolê vida real, grifando, com marca-texto, a parcela 8 de 10, ufa! Quase lá!

Vou indo, absolutamente encantado com Rebeca Andrade e, mais ainda, com a humildade das americanas, que prestaram reverências à brasileira no topo do pódio, lembrando que humanidade tem jeito, só não encontrou o caminho...

Uma última, ainda por Paris, eu seria o nadador italiano Thomas Ceccon que, incomodado com o calor das acomodações na Vila Olímpica, fez seu "cafofo" num gramado e dormiu o sono dos justos.

Flores... para Rebeca!

Enquanto houver sol...

Foto: arquivo pessoal Monja Coen e o instrutor Elione Sousa

De passagem por Fortaleza, onde realizou lançamento do seu novo livro ("A Cada Instante Nascemos e Morremos Bilhões de Vezes") e também proferiu palestra noite do domingo no Teatro RioMar, a midiática líder budista Monja Coen aproveitou as primeiras horas do sábado para fazer canoagem na nossa orla.

Super protegida do sol, após vencer câncer de pele, ela navegou por cerca de meia hora e se banhou nas águas verdes e mornas da praia. Depois do mergulho, já trajando as vestes com as quais atua, foi à sede do Grupo de Comunicação O POVO, onde concedeu entrevista a mim, para o programa Pause O POVO que vai ao ar, no Youtube, na próxima sexta-feira, dia 9.

Já antecipo que nossa conversa permeou temas difíceis como morte, depressão, desânimo com a vida, falta de propósito, tudo envolto com as belas e esperançosas mensagens que a budista, de pensamento secularista, compartilhou.

Confiram, está bastante inspirador. Na foto, Monja Coen com o instrutor Elione Sousa.

Presença sempre de evidência em todas as aparições durante os Jogos Olímpicos, a superatleta Serena Williams vem ao Brasil mês que vem. Com 23 títulos de Grand Slam e quatro medalhas de ouro olímpicas, ela é uma das palestrantes do IFood Move, dias 25 e 26 de setembro no Expo Center, voltado a empresários da área de restaurantes e lanchonetes. Tema da apresentação: "Liderança e Empreendedorismo". Com mais de 800 títulos ao longo da carreira, ela também aliou a sua performance à luta por igualdade de gênero, contra o racismo e pela justiça social. Na foto, pronta para a abertura das Olimpíadas de Paris.

Baile cult

A convite de Aline Góes, diretor Karim Ainouz, equipe técnica e elenco do filme cearense "Motel Destino", assim como nomes ligados às artes e afins, foram recebidos, noite da última sexta-feira, em animado brinde, no restaurante Flores Art Bistrô, celebrando o sucesso da produção, que teve première no Festival de Cannes. No sábado, Cineteatro São Luiz recebeu a pré-estreia da obra, que em breve entrará em cartaz nas salas de cinema. Cenas...