"Os brutos também amam", e muito!

Foto: Carlos Fernandes/ Rola na Orla/ Divulgação Adolfo Bichucher e Emílio Guerra em treino de corrida na Avenida Beira Mar

Missão das mais difíceis: reunir homens que não se conheciam previamente, de universos profissionais e pessoais distintos, para debater abertamente sobre os prazeres e os desafios da paternidade.

Sempre ousado, Jhonathan Rêgo, fundador da marca Homem do Sapato, apostou no formato e deu certo!

A convite do empresário, atuei como debatedor na noite da última quinta-feira, juntando pontos das falas, por mais de duas horas, e chegando à conclusão de que todos temos os nossos porquês, nossas linhas de pensamentos, nossas formas de educar, confluindo no mesmo objetivo que é amar, cuidar e tentar oferecer o melhor para que os filhos consigam seguir suas vidas de forma plena e sustentável.

Desafio de tirar as crianças das telas, relações com enteados de um segundo casamento, tentativa de suprir a carência de um pai ausente na infância, esforço para estar junto mesmo com uma carga laboral gigantesca, as diferenças na educação de meninos e meninas, machismo na prática, foram muitos os assuntos colocados, com toda franqueza na roda de conversa.

Regado a vinhos e queijos, o papo foi uma verdadeira sessão terapêutica coletiva. No final, éramos todos amigos.

Dentre as presenças...

Da Medicina, o famoso nutrólogo Fernando Guanabara, o expert em medicina reprodutiva Tulius Freitas, o respeitado oftalmologista Herlon Pinheiro.

Victor Brasil e Luciano Dias (advogados da marca), Matheus Sampaio e Renan Azevedo formavam a comitiva da advocacia.

Do ramo imobiliário, Marcos Campos e Raymundo Gost.

Paulo Gomes, gestor de vendas, representou o mundo da moda masculina.

Ramon Pessoa, mentor da cena business. Da turma fitness, Amenon Neto e Emerson dias.

Do ramo empresarial, Pedro Leite (Grupo Azilados); André Linheiro (Brava Wine), o gestor de carreiras Wladson Sidney (agência Sancho).

Figura central, depois do anfitrião, foi o empresário Rodolfo Cardoso, que estampa a campanha de Dia dos Pais da marca, muito elogiado pela desenvoltura nas fotos, calçando modelos mais clássicos e mais descolados, num mix de estilos que a "HS" sabe fazer como ninguém. Sobre ele, é apontado como o homem mais garboso de Fortal City, além de um lord por essência.

Ao final, a sensação de que, como citou um dos presentes, os "brutos também amam", e são muito mais sensíveis às questões da vida do que imagina o senso comum.

Cenas...

Segundou!

...E quem foi clicado no momento running, na avenida Beira Mar, foi o multiempresário Adolfo Bichucher, que mesmo com a agenda cheia de compromissos, não deixa de reservar o tempo para cuidar da saúde, física e mental. Fortaleza, vale ressaltar, está vivendo um auge da modalidade, ultrademocrática, com pessoas treinando não apenas no nosso cartão postal, mas também no Cocó e nas avenidas por toda a Grande Fortaleza, consolidando nossa cidade como a capital nordestina da corrida de rua. E você, vai continuar parado? A foto é do craque Carlos Fernandes, o pioneiro no registro de esportistas na "BM".

Novo menu

Presidente do Ideal, Fernando Esteves recebeu presidentes de conselho, vice-presidentes e conselheiros do tradicional clube, nomes da imprensa e parceiros para elegante jantar harmonizado, quando foram apresentadas as novidades no menu do restaurante da Casa, motivando também brinde às conquistas e planos da atual gestão. Chef do Ideal, Roberto Carlos Barbosa elevou à máxima potência os sabores à mesa, com harmonização conduzida pelo sommelier Thiago Jucá, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers Ceará (ABS-CE). Presenças...

Enquanto houver sol...

Pausa na agenda do requisitado criminalista Leandro Vasques para dias de sol e mar no paraíso de Fernando de Noronha com esposa Aline e os filhos do casal, Gabriel e Pedro. Sobre a ilha, no passado serviu de presídio, tendo, inclusive, acolhido Miguel Arraes (bisavô do atual prefeito de Recife, João Campos) que, por ironia do destino, já após a redemocratização, foi o governador que, em 1988, assinou o decreto de reincorporação daquele território a Pernambuco. No mais, puro encanto com tanta beleza.

Ótima semana!