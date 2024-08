Tarde entre amigos: viva os papais!

Foto: Calebe Nogueira/ Divulgação DLT Renato da Silveira e a filha Thais Oiveira

Já virou tradição. Todos os anos, por ocasião do Dia dos Pais, Maison Tania Joias reúne amigos e clientes da casa para uma tarde das mais leves e prestigiadas.

Cortes nobres de carne, cervejinha, uísque e drinks variados combinaram com música brasileira de primeira linha tocadas charmosamente pela dj - craque - Renata Dib.

Do mundo empresarial, presenças de Luis Gentil, Guilherme Silveira, Alexandre Guilhon, Germano Albuquerque, Lucas Melo, atual coordenador geral da AJE Fortaleza, e Odmar Feitosa, se derretendo de paparicos com a netinha Iza nos braços.

O famoso cirurgião plástico Paulo Régis Teixeira e o reconhecido cirurgião do aparelho digestivo e transplante Gustavo Rêgo, "bambambam" em robótica, formavam a ala médica do momento.

Criminalista Bruno Queiroz, um dos papais clicados para a campanha da data, representando o segmento da advocacia.

Expressando a atmosfera solar de quem escolheu a vida navegando pelos mares, o casal de velejadores Cláudio Martins e Giordana.

Superaprovada a parrilla pelo chef e empresário Ivan Melo, também circulando, assim como pela gastrônoma Kérsia Coelho, esposa do médico Gustavo citado acima, dentre muitas outras presenças.

Sobremesa: os desejados modelos Cartier, Omega e Victorinox, já embalados para o próximo domingo.

Seguem registros... Mais fotos na coluna especial do domingo.

Luciana e Luis Gentil com Tânia Leitão
Kérsia Coelho e Leticia Leitão
Ivan Melo, Ailton Filho e Mariana Leitão
Odmar, Iza e Odmar Feitosa Neto
Henrique, Gustavo e Pedro Rego
Alexandre Guilhon e Natali
Daniela Leitão com Claudio e Mônica Sales
Davi Melo, Lais Lima, Lucas Melo e David Leitão
Germano Albuquerque, Bruno Queiroz, Paulo Teixeira e João Paulo de Castro
Cláudio Martins e Giordana com Tânia Leitão
Vitor Leitão e João Paulo Castro
Paulo Santos e Bárbara Albuquerque
Alexandre, Tânia, Daniela e Ailton Leitão Filho
Alexandre Leitão, Bruno Felisberto, Bruno Queiroz e Victor Ramalho
Anibal Jorge e Lucas Melo

O dia deles!

Enfatizando a ternura e a amizade entre pais e filhos, a marca masculina DLT escolheu a influenciadora digital e empresária do mundo fitness Thais Oliveira (Vancci Fitwear e Dux Nutrition) como um dos rostos para a campanha de Dia dos Pais.

Assim, ela, que faz sucesso por suas dicas de bem-estar, saúde, beleza e estilo nas redes sociais, posou em momentos de leveza e carinho com o pai, senhor Renato da Silveira, lembrando que a rede de lojas, presente em vários shoppings da Cidade e também no Interior, possui peças para todas as idades, corpos e perfis masculinos. Sucesso!

Ainda sobre a data...

Levantamentos da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito projetam que o comércio deve movimentar R$ 25 bilhões, resultado de 68% de consumidores consultados que pretendem comprar presentes no Dia dos Pais, ou seja, cerca de 110,9 milhões de pessoas.

Enquanto houver sol...

Foto: arquivo familiar Omar Macêdo e Fernanda com a bebê Maria, estreante do Euro Summer

Quem estreou no verão europeu foi a princesinha Maria Macêdo. Os papais Omar Macêdo e Fernanda Levy Macêdo estão se dividindo entre praias mais tranquilas e momentos de mais badalação (sem a baby), no roteiro que fazem anualmente. Na foto, a família posa sob o sol da icônica Saint-Tropez.

Mercado

Foto: divulgalção Georgia Fontes, Pedro Torrano e Renata Porto

Georgia Fontes, Pedro Torrano e Renata Porto em registro de participação do Grupo Newlight, referência em eventos, cenografia e comunicação visual, na 1ª edição da Expo Experience, megaencontro para profissionais e marcas envolvidos com o Live Marketing e suas diversas vertentes. Já na largada, realização se consolida como forte catalisador de inovações para o setor de eventos B2B e B2C.

Inauguração

Foto: Wali Lira/ Divulgação Cléa Girão, diretora comercial do Grupo Alchymist, inaugurou o Alchymist Preshistoric na Caucaia

Diretora comercial do Grupo Alchymist, Cléa Girão recebeu nomes da imprensa e parceiros para apresentação do Alchymist Prehistoric Park, nova atração do conglomerado de gastronomia e entretenimento. Parque promete transportar os visitantes para uma era pré-histórica repleta de emoções e descobertas. Com mais de 60 réplicas de dinossauros em tamanho real na primeira etapa, o Alchymist Prehistoric Park oferece modelos com movimentos realistas, reprodução de sons e até mesmo simulação de respiração.